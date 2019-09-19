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巨蟹是不定時炸彈、牡羊會川劇變臉 這5個星座情緒容易失控

2019-09-19 16:26聯合新聞網 安妞‧星座

圖／ingimage
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不管是在職場、愛情、學校，你一定有看過有些人常常情緒激動時無法控制，簡直是失控，不斷在生活上鬧出笑話或是悲劇，總讓旁人替他們捏一把冷汗。 而每個人身上都有情緒，在社會化的過程裡面，我們學會如何掌握自己的情緒，不讓情緒影響生活太多。但究竟哪些星座的人，在情緒上比較容易失控呢？

第五名–巨蟹座

過分忍耐、不定時炸彈

巨蟹座的朋友大部分本性溫和善良，又隨和貼心，更常常敬老懷弱，算是非常有愛心的一群人，但身為水象星座的他們，其實情緒敏感，容易被環境或親近的人影響心情，遇到讓他們不爽的事情時，第一時間會先用壓抑的方式把情緒壓下來，不熟的人很難觀察到。雖然壓下情緒，如果沒有好好排解，他們就會變成一顆不定時炸彈，很可能隨時爆炸，常常讓周圍的人傻眼，明明好好的為什麼突然大發怒？完全看不懂。通常他們發洩情緒完之後會有罪惡感，好好跟他們聊聊，會發現他們發脾氣的原因根本是之前的事情，只是踩到相關的痛點，再也忍不住的他們就爆開了。建議巨蟹座的朋友平常要有良好的運動習慣，幫助放鬆壓力，也可以增加腦內啡提升快樂的感覺，讓自己在穩定的情緒裡。

第四名–獅子座

狂野心性、發動攻擊

獅子座的朋友平時就像是原野上曬著暖陽的小乖貓，他們內心感受敏銳又非常高傲，看起來活潑可愛卻極富攻擊性。他們非常的愛面子，也非常珍視他們所愛的人事物，如果遇到有人刻意挑釁獅子座，大受刺激的他們會瞬間情緒大爆裂，一副要跟對方拚得你死我活的樣子，甚至有的獅子座還會大聲咆嘯，希望引來觀眾，讓大家看看到底誰是誰非，弄得場面超級尷尬也完全不在乎，因為他們的自尊跟驕傲是不容許被輕易踐踏的。但其實獅子座的朋友雖然攻擊性很高，內心卻相當柔軟，很容易受傷，如果他們傷透心，為了要隱藏自己真實的感受，會刻意做出相反的反應，就怕別人發現這是弱點。

第三名–牡羊座

川劇變臉、不爽全寫

牡羊座堪稱是十二星座裡面最不會隱藏自己情緒的人了，不管是發生什麼事情，所有的情緒全部寫在臉上，你根本不用觀察牡羊座的人內心在想什麼，因為他們就像一台電視機全部寫在臉上，你直接觀看就清楚明白了。他們情緒來的快去得也快，有什麼不爽的事情當下一定要講出來、發洩出來，上一秒開懷大笑，下一秒破口大罵，簡直就像是川劇變臉，唰、唰、唰的讓人嘆為觀止。只好退一步欣賞，不想靠得太近。雖然火象星座的牡羊常常被形容成火爆浪子（女），但他們內心是善良的小綿羊，雖然情緒很容易大失控，但只要跟他們裝可憐，撒撒嬌，或是想辦法轉移注意力，很快他們又會找回陽光熱情的心情，跟你談笑風生。

第二名–雙魚座

自我憐惜、憤恨他人

雙魚座的朋友在情感上的豐盛有如海浪。而發起脾氣的時候，所想的每件事情都是滔天巨浪，恨不得把人狠狠的打死在岸上。悲天憫人的他們，很多時候視自己的付出是一種幫助，但如果故事的真實情況根本不是他們想的那樣，對方根本不屑他們的幫助，或者嫌棄雙魚座太過煩人，那些好心根本是壓力，雙魚座朋友會大受打擊，覺得自己被人利用，或是自己實在太過可憐了，由此生出強烈的恨。這時候他們雖然很想控制好自己的情緒，卻沒有辦法控制，小事則落淚委屈，大事則胡亂大鬧，完全跟他們平常溫柔的形象搭不上，情緒像水庫洩洪奔流不止。

第一名–天秤座

失去平衡、變風火輪

總是以好好先生、好好小姐著稱的天秤座，他們之所以能夠以和待人，是因為他們用各種方法讓心裡的天秤保持平衡，你會發現天秤座的人，都擁有幽默的特質，他們用充滿樂趣的角度看世界，喜歡能使身心靈優雅的任何事情。而一旦有人踩破底線，這個內心的秤子開始混亂旋轉時，你會看到他們瞬間化身成風火輪，熊熊烈火直殺而來。尖酸刻薄的、焦慮的、悲傷的、瘋狂盛怒的，各種情緒失控的方式都有可能發生。偏偏天秤座的平衡點，只有他們自己才知道，平常都是好聲好氣的他們，容易讓人不小心踩爆。而在情緒下的他們追求的公平正義，在旁人眼裡看起來只是為了出一口氣，讓人內心暗問：「有需要這麼情緒化嗎？會不會太誇張了？」但其實天秤自有其道理。建議天秤座的人平常聊天要透露自己的底線，不然反差太大會害到自己。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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