看得廣想得遠！全因為你有「做大事」的格局？

2019-10-02 09:03 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

有句話說：「謀大事者，首重格局」，因為心有多大，舞台就有多大；所謂格局，就是從你思想的深度、眼界的寬度、境界的高度，以及胸懷的廣度體現出來。而你的人生格局有多大？天生適合做大事？就讓科技紫微網來提點！

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第一名：紫微、天府

紫微或天府的人總有「坐著氣定山河，站著雄心壯志」的氣場，他們從不拘泥於世俗，不束縛於陳規舊則，有遠見有胸懷，也具有很強烈的奮鬥性。人生格局廣如天空，只要不停止奮鬥，不被眼高手低誤了判斷，未來就不可限量！

第二名：七殺、廉貞

或許旁人會覺得七殺、廉貞的人是天生反骨，但就是這種叛逆，讓他們願意去追求更大的發展空間，激勵自己積極奮鬥，而不是屈於小環境、小空間中慢慢庸俗、一成不變。他們選擇的永遠是自我突破的道路，事事都想贏在起跑點，這樣的人格局不寬都難！

第三名：破軍

冒險是破軍的標誌性特質，他們喜歡競爭，往往能打破規則，不斷創新。總是走在潮流之前，用「先知」的眼光去發現事物，看待事物的發展。雖然人生難免大開大闔，多是先驅者的存在。只是仍要注意做事別太莽撞，以免影響未來發展。

第四名：貪狼

貪狼一生灑脫，敢於冒險，在他們面前總是有新發現，也總會用「先試過再說」的樂觀心態去面對生活，去闖關打「怪」升級。心懷也夠坦蕩，喜歡無拘無束，並不會為了眼前的小利和得失而斤斤計較。若是能加強持續性，人生格局會更大。

第五名：太陽

太陽的人生格局比較大的原因在於他夠大方，夠寬容，生活的苦難、譏諷也能笑著面對。並且人緣很好，待人接物比較熱情，朋友很多，人生的道路上總不缺少貴人的相助，朋友的扶持。愛笑的人，運氣總是不會太差！若能提升行動力，作為會更大！

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