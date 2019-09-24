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心動然後心碎？揭露12生肖女的「孽緣情人」

2019-09-24 09:44聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

很多人都有自己的理想型，容易愛上同類型的對象，卻在某個似曾相識的關卡過不去，留下黯然心傷。妳是否遇過這種「孽緣情人」呢？科技紫微網要從12生肖女的感情觀來分析，妳最需要小心哪一類型的孽緣情人？

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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生肖鼠

屬鼠的女生談感情時，不喜歡天天膩在一起，但獨立慣了，突然遇到一位很主動的對象，把妳當成小公主一樣照顧，使妳感到被寵愛的柔情，甚至許多事情都會提前替妳安排好。要仔細觀察對方是否掌控欲很強，給妳壓迫感。

　

生肖牛

屬牛的女生談感情時，喜歡尋求平淡中的幸福，最好還有點幽默。若遇上一個對象很會逗妳開心，讓妳喜歡找他說話、答應與他約會。這時要注意對方是否只是紙上談兵、舌燦蓮花，有沒有像妳一樣積極求進步，如果兩人價值觀差太多，還是維持朋友就好。

　

生肖虎

屬虎的女生談感情時，像飛蛾撲火一樣熱烈，不管別人怎麼想。遇到一個噓寒問暖，用柔情融化妳的對象，就算身旁朋友反對，還是很容易墜入情網。不過相處久了，對方還是一直黏人，會讓妳感覺沒有自由，甚至後悔開始這段戀情。

　

生肖兔

屬兔的女生談感情時，有一點「戀父情結」，想要有一雙臂膀可以為妳遮風擋雨，而且要愛烏及屋，對你朋友、家人的事都願意付出，最讓妳心動不已。但這樣的對象很可能天生愛攬事，這邊幫完換另一邊，對朋友都比對妳好，使妳倍感失落。

　

生肖龍

屬龍的女生談感情時，嚮往的類型是能與妳心靈相通，可以當情人也可以當知己的對象。如果有一個人對妳順從、依賴，甚至把妳每句話都當成聖旨，妳也能享受這種相處模式。可是時間一拉長，展露出對方沒有主見、不可靠的一面，會讓妳內心大扣分。

　

生肖蛇

屬蛇的女生談感情時，偏好年齡差不多的對象，感覺聊起來比較融洽。偶然遇上年齡差距很多的對象，似乎很新鮮，讓你想要照顧他或是被他照顧，但真正相處會發現二人步調難一致，若沒有尋求適當的溝通方式，很難走下去。

　

生肖馬

屬馬的女生談感情時，像脫韁野馬一樣豪邁又奔放，若遇到一個同樣大方熱情的對象，能跟上妳的步伐，甚是投緣。但相處中一旦發生分歧，兩人都不願退一步，異常火爆，可謂相愛容易相處難！

　

生肖羊

屬羊的女生談感情時，渴望平淡務實的戀情，若遇上一個對象熱情又活潑，帶妳到處去玩，融入他的朋友圈裡，讓妳覺得安心，感情就會長久維持。唯獨在相處時，要注意對方會不會太貪玩，是否有想走長久的打算，以免真心換絕情。

　

生肖猴

屬猴的女生談感情時，希望對方能和妳一起築夢，讓生活多采多姿。由於妳平時就喜歡呼朋引伴一起行動，要小心那種會討好妳身邊朋友的類型，雖然一開始覺得帶出去很有面子，但如果對方是個中央空調，到處示好，會讓妳心生不滿。

　

生肖雞

屬雞的女生談感情時，想要對方能夠欣賞妳的與眾不同，若遇上一個熱情灑脫的對象，馬上就說妳是他的唯一，還會像偶像劇情節一樣為妳製造驚喜，使妳心動不已。要留意這是不是他的把妹技倆，如果他用這套手法追過太多女生，小心他把妳當備胎。

　

生肖狗

屬狗的女生談感情時，偏好直率果敢、做事乾脆的對象，給妳十足信賴感，不管大小事都能引導妳方向。最好偶爾來點「壓力測試」，注意對方在心情不好、運勢不順時，會不會展露出脾氣暴躁的一面，甚至把氣出在妳身上，讓妳難以駕馭。

　

生肖豬

屬豬的女生談感情時，就愛被情人「溫柔豢養」的感覺。如果有一位謙遜大方的對象現身，對妳百依百順，會使妳不自覺地交出自己的心。但相處久了，要是對方缺乏主見，事事都要妳幫忙做決定，表面上說是愛妳尊重妳，其實讓妳覺得心累。

　

兩個人能相遇就是緣份，就算是孽緣，也未必要立刻「切八段」，而是需要清楚知道兩人的個性差距，理解雙方相愛的阻力不小，需要更多耐心把孽緣調整成良緣！

　

【延伸閱讀】

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