小心中招！這4個生肖一聽到發財機會就失去理智？

2019-09-23 11:42 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

越是缺錢、焦慮，就越是想抓住一夜暴富的機會。但是有些機會像海市蜃樓，看得到吃不到，尤其是科技紫微網列出的以下生肖，聽到發財機會就容易失去理智，可要加倍當心！

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第一名：生肖虎

面對刺激、回報高的投資工具，屬虎的人最容易被吸引，偏偏他們沒有耐心去分析、估算，也不會做好萬全準備再行動，反而是聽到小道消息就想試試手氣。若把投資當賭博，小心十賭九輸，得不償失。

第二名：生肖猴

投資管道百百種，屬猴的人只要看到稍有興趣的發財機會，或是當下熱門的投資項目，心裡就會開始鼓譟。這個玩玩，那個試試，遍地開花，但是一次投資太多標的，根本應付不來，最終那些誘人的發財機會，會讓屬猴的人自顧不暇。

第三名：生肖馬

與其說是被發財機會玩弄，不如說是被人設計！一旦身邊好友說「這個很賺錢」，屬馬的人會很義氣地拿出錢來，讓朋友拿去投資，想開口問問目前的績效，換來一句「你不相信我嗎？」就打退堂鼓，要特別小心身旁友人利用友情包裝的陷阱。

第四名：生肖雞

儘管屬雞的人還算理智，但想翻身、渴望躋身上流的慾望特別強烈，往往容易在傳銷騙局栽跟頭。重要的是，屬雞的人自認意志堅定，不會被話數矇騙，「見好就收，只是想試試看是不是真的」，為此越陷越深，當心最後血本無歸啊！

天下沒有白吃的午餐，面對發財機會還是多作功課，將手上的資金做好分類，一部份作積極投資、一部份作穩健投資，更別忘了最踏實的－－存錢，每一步都要嚴肅以對，才不至於在投資市場裡賠光自己的血汗錢。

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