該繼續嗎？看12星座如何面對感情平淡期

2019-09-26 13:52 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

熱戀時總是讓人沉醉的，可是當熱戀過後進入感情平淡期，一切似乎就不那麼美好了。屆時是該繼續還是及時停損呢？就由科技紫微網來為大家分析，12星座如何面對感情平淡期。

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牡羊座

激情退卻，尋找回憶

牡羊座的人愛玩愛鬧，喜歡充滿活力、有說有笑的愛情，最怕沒了激情、也沒了共同話題的感情平淡期。這個時候，或許你有勇氣主動提出「是否該暫時分開一陣子」的要求。

如果還想要繼續，就要多想想熱戀時的種種，嘗試著一起去尋找戀愛的美好回憶，如第一次牽手、第一次接吻、第一次約會等等。你可以回想當時的情境，或者前往那些有過美好、甜蜜回憶的場所再走一走，這樣也許會讓你再次心動，想要試著繼續走下去。

金牛座

用心維繫，製造小驚喜

你一心追求穩定的愛情，所以一旦戀愛就不輕易放棄。就算熱戀已逝，感情進入平淡期，你還是會用心維繫，努力跟戀人走得更長久。你會嘗試多花心思在生活情趣上，製造一些小驚喜、小浪漫，讓平淡的感情生活有點波瀾和感動。

比方說，準備燭光晚餐、送出貼心小禮物、約對方一起看一場浪漫電影等等。你的風格是細水長流型，擅長平淡中偶有驚喜，喚醒彼此的愛，讓感情得以延續。

雙子座

讓愛情保鮮，才能繼續

你有著一顆多變、年輕、活力四射的心靈，喜歡熱戀時的新鮮感與刺激感，所以一旦感情進入平淡期，你會感覺沒意思，想要放棄，尋求更有趣而刺激的新戀情。其實，就算再談新戀情，依然還會有平淡期，問題在於怎麼去面對。

不妨試著換個角度思考，用你的活力去感染對方，嘗試聊一些新的話題，帶著對方做一些沒做過的、有趣的事，讓愛情保鮮，找回熱戀的感覺。

巨蟹座

平平淡淡才最真

巨蟹座有一顆溫柔的心，在感情中並不會採取太過於濃烈的表達方式，嚮往細水長流的感情。所以，感情進入平淡期，在你看來是很正常的事情。平平淡淡才最真，生活不就是這樣的一回事嗎？

因此，就算感情到了平淡期，你也會認為這是最平穩安好的時期，彼此相安無事，既有默契，也有掛念，彼此心照不宣。只要雙方都能持續感受到對方的愛，就能繼續攜手向前。

獅子座

享受愛並付出愛

在愛情的世界裡，你愛得很濃烈，喜歡一切都在你的掌控之中，而且還追求刺激感與新鮮感。一旦進入感情平淡期，你容易感到倦怠，會想要趕緊逃離。如果有新的目標出現，或許你會果斷選擇停損。然而，若能正面應對感情問題，則你會發現不一樣的體驗與收穫。

譬如說，別等著對方給你意外驚喜，由你主動製造驚喜更能有效提升感情熱度。像是突然的禮物、擁抱、壁咚……等等。這些突如其來的親密舉動，都能為平淡的感情生活迅速添彩。

處女座

相對無言且無感時可停損

你對感情頗為理性務實，又很重視心靈契合，對愛情有著忠貞不渝的態度，一旦愛上就很難轉移，追求一生愛一人，相愛相伴到老的愛情。當愛情進入平淡期時，你依然會想要繼續，只要平淡中還有溫度，還有希望，你就會義無反顧。

但是，如果對方早已無心於這段感情，彼此相對無言，不再有愛的衝動與感覺，那就不要為了心中的「永恆」而苦苦掙扎吧！應及時停損，尋找屬於你的真正幸福。

天秤座

對方淡了，就不必再糾纏

你在決定選擇愛情之前，常常是左右搖擺，權衡利弊得失。不過一旦愛上，你就會死心塌地，想要堅持到底。就算愛情進入平淡期，你也不輕言放棄。結果極有可能在一段感情中，越相處越變成你一個人的獨角戲。

這樣的愛不僅容易給對方壓力，也容易讓自己陷入情感困局，愛得又苦又累。當對方想要放棄時，你再糾纏也不值得，果斷選擇停損才是明智之舉。

天蠍座

愛就要濃烈，平淡不如不愛

你對於愛情特別感性。你的內心有一股狂熱的愛，追求轟轟烈烈、被愛點燃的快感。對你來說，平淡就意味著無愛。所以，一旦感情進入平淡期，常會形成你愛得癡狂，對方卻冷淡異常。當你發現再火熱也點燃不了對方的激情時，你的第一反應通常會是「愛不在，該離開」，果斷停損。

冷靜而執著的你，會重新思考這段感情的意義，一面考量對方是否真的適合你，一面試著讓彼此關係回溫。如果你發現還是只有你在拼命愛，對方卻拼命逃，就該放手、停損了。

射手座

要的就是新鮮感，怎能忍受平淡？

射手座本性熱愛自由，就算談情說愛也不受感情束縛。對你而言，只有永恆的自由，沒有長久的愛情，「新鮮感」才是愛情能否繼續的前提條件。感情平淡了，也就意味著沒有愛了，你當然會毫不猶豫地選擇停損。

不過，平淡的感覺並不全是因為無愛，新鮮感也是可以自己去創造的。帶著對方一起去飛翔、一起感受自由，而不是一個人去尋找自由。比翼雙飛，愛才能不停向前。

摩羯座

追求穩定，平淡致遠

你對愛情非常務實，追求的是安穩、靜好的感受，而非轟轟烈烈、你儂我儂的甜蜜。一份真真切切、實實在在的愛情最能讓你安心、踏實。你相信，再浪漫、濃烈的愛情最終都將走向平淡。

所以，當愛情進入平淡期時，你並不奇怪，也不會感覺異常，「因平淡而放棄一段感情」不太可能會發生在你身上。只要平淡中彼此享受，彼此關心，再忙碌也心中有對方，多能讓感情平淡致遠。

水瓶座

愛我所愛，無愛就不強求

你在愛情的世界裡，天馬行空，我行我素，不拘泥於禮教和傳統。你喜歡隨心所欲的感覺，追求愛情的變化與多姿多彩，愛得十分隨性。一旦感情進入平淡期，感受不到愛的存在，你就會感覺很無趣。此時，你多會選擇放棄，不強求，更不會糾纏不清。

只是，感情平淡並不代表無愛。想要繼續，你也可以帶領對方製造生活情趣，約會、出遊、看電影等等，只要能樂在其中，便有助於讓感情回溫。

雙魚座

溫暖有愛，好好享受

雙魚座有一顆敏感溫柔的心，情感也很細膩。在愛情裡你很善解人意，柔軟溫暖，喜歡被呵護、被捧在手心的感覺，也喜歡小情調和小浪漫。一旦感情進入平淡期，你的心裡就會想很多，比如「他還愛我嗎？」、「他是不是心裡有別人了？」、「他為什麼不理我？」、「還要不要繼續？」……但又不敢跟對方表達心中的不安。

其實，你只要多跟對方交流溝通，表達你的真實想法與需求，聽聽對方的心聲，就有機會讓感情回溫。

每一段感情都會經歷平淡期，究竟是該繼續還是該停損？就問問你的內心吧。其實，無論是繼續還是停損，都是一種成長。有些平淡也是一種深情，是愛的另一種表達形式；而有些平淡是真的無愛，這就該及時停損了。

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