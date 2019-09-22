殺破狼周運勢／雙子與曖昧對象明朗化 天秤桃花運勢旺盛

2019-09-22 00:00 聯合新聞網 殺破狼



殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock 分享 facebook

殺破狼2019年9月23日~9月29日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

感情運方面，太陽進入感情宮位，與水星、金星齊聚，情感關係明朗化，雙方都有共識穩定下來，此時會是戀情最甜蜜的時期。單身的白羊座在職場上會被同事或客戶表示好感，但在職場牽扯到曖昧戀情會覺得很尷尬。

遠行運方面，在遠行宮位的木星與在伴侶宮位的金星、水星有良好連結，此時很適合與心儀的對象一起出遠門旅遊，兩人的關係會因此更進一步。單身的白羊座在海外旅遊，會有怦然心動的邂逅。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星脫離其他行星的影響，兼職所賺的外快增加，手上會有比較多零用錢可以揮霍、買些奢侈品犒賞自己。某些白羊座會在此時開發出小小的副業，考慮轉為主業。

本週須注意的部分：

健康運方面，火星持續影響健康宮位，會是體力消耗十分劇烈的時期，當心工作過勞，造成某些器官急性發炎，嚴重的話甚至需要動手術治療，同時當心血光之災，容易發生意外傷害。

工作運方面，在志業宮位的土星、冥王星受到夥伴宮位的水星、金星影響，職場上總有些人只會出張嘴，卻不見這些人有什麼實際作為，拿不出績效來證明理論是否可行，會因此被激怒。

金牛座：

整體運勢：

工作運方面，太陽進入工作宮位，與水星、金星齊聚，工作表現亮眼，在職場受到眾人矚目。由於表現優秀，會因此需要出差，派駐在外地一陣子，有些較為艱難的任務指定要你完成。

感情運方面，在戀愛宮位的火星脫離不良相位的影響，與喜歡的對象會有機會到外地旅遊，兩人的情感關係更為親密。單身的金牛座在外地出差或旅遊時，會邂逅令你有好感的對象。

本週須注意的部分：

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星持續受到木星影響，會厭倦一些朋友老是找你訴苦、倒垃圾，卻不見自己對生活有什麼建樹，逐漸想疏遠某些社交圈子，尋求新朋友與新的生活方式。

健康運方面，太陽進入健康宮位，與水星、金星齊聚，受到土星與冥王星影響，此時特別容易被傳染流感，造成喉嚨與呼吸系統不順暢。遠行在外容易水土不服，要當心感染當地的傳染疾病。

雙子座：

整體運勢：

感情運方面，太陽進入戀愛宮位，與水星、金星齊聚，和曖昧對象的關係明朗化，兩人會互訴衷曲，決定交往。單身的雙子座，會有許多人對你表示好感，桃花盛開，但很多都是爛桃花。

家宅運方面，在家宅宮位的火星脫離不良相位的影響，有搬家需求的雙子座會很快的找到理想的物件，並非常有效率地搬家。沒有搬家需求的雙子座，會添購許多新傢俱與家電，生活變得方便許多。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在財務宮位的土星、冥王星受到金星與水星影響，無法抗拒誘惑，把錢花在吃喝玩樂、追星、看演唱會上，使得經濟狀況持續惡化。某些雙子座會因為寵物、小孩的關係破財，孩子的身體令你憂心。

工作運方面，在志業宮位的海王星持續受到夥伴宮位的木星影響，在職場上幾乎沒有可以信任的盟友，共同合作的對象最後都跟你翻臉，此時要檢視自己是否太過躁進，造成你腹背受敵的處境。

巨蟹座：

整體運勢：

學習運方面，在學習宮位的火星脫離不良相位影響，並與夥伴宮位的冥王星有良好連結，會與一個優秀的學伴一起學習某個新的科目，在不懂的部分可以照料你。

家宅運方面，太陽進入家宅宮位，與水星、金星齊聚，有搬家需求的巨蟹座，會尋求到十分理想的物件，並很有效率的搬家。沒有搬家需求的巨蟹座，此時會購買新的傢俱與家電，生活因此舒適很多。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的土星、冥王星受到家宅宮位的金星、水星影響，情感對象與家人不太對盤，使你夾在中間兩面難為。某些巨蟹座的家人過度干涉你的情感問題，甚至想幫你介紹相親對象，使你感到很困擾。

工作運方面，在工作宮位的木星受到遠行宮位的海王星影響，會有一個外派到海外的職務，指名要你擔任。然而目前有太多牽掛，無法接受外地的工作，面臨進退兩難的局面。

交通運方面，火星持續影響交通宮位，此時需特別注意交通安全，交通工具容易故障，並且當心捲入行車糾紛，被開罰單的機率也較多。外出會遇到突發狀況滯留在某個區域，造成行程延誤。

獅子座：

整體運勢：

金錢運方面，在金錢宮位的火星脫離不良相位的影響，會因為長時間需要加班，獲得為數不少的加給。某些獅子座會因為投資、或是發展副業獲得額外的收入，此時花錢較不手軟，雖然賺得多，卻很難存錢。

感情運方面，在戀愛宮位的木星與旅遊宮位的金星、水星有良好連結，不妨與喜歡的對象一起出遊，雙方的關係可因此更進一步。單身的獅子座會在網路上認識感覺不錯的對象，但此時也要當心遇到爛桃花。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的冥王星、土星受到溝通宮位的水星、金星影響，在職場與週遭的人溝通不良，使得你在某些事務上一直卡關，無法有效的進行。某些獅子座需要不斷出差，雖然差旅待遇優渥，卻會因為舟車勞頓，造成身體不適。

學習運方面，太陽進入學習宮位，與水星、金星齊聚，會對某個事物產生濃厚學習興趣，然而水星、金星受到土星、冥王星影響，受制於工作的問題，使你無法專注於學習上，很容易半途而廢。

處女座：

整體運勢：

金錢運方面，太陽進入金錢宮位，與水星、金星齊聚，手上會有餘裕的金錢可以揮霍，會買些奢侈品犒賞自己、吃些高價位的美食，或是會把錢花在追星、看演唱會、娛樂……方面。

學業運方面，在學業宮位的天王星脫離其他行星影響，原本遇到瓶頸的報告或作業，突然因為靈光乍現、突破盲點，而進度加速。某些處女座會臨時被邀約參加一些交流活動，收穫滿滿。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的土星、冥王星受到金錢宮位的水星、金星影響，會花許多錢討好喜歡的對象，然而對方的反應似乎不如你預期。有許多處女座會花錢在寵物、小孩身上，但有些支出是沒有必要的花費。

工作運方面，火星持續影響命宮，這段時間不斷需要加班，或是有許多緊湊的行程，工作十分繁忙，有過勞的傾向，感覺體力消耗迅速，此時要注意身體健康，同時當心意外傷害與血光之災。

天秤座：

整體運勢：

金錢運方面，在財務宮位的天王星脫離其他行星的影響，投資可在短期內有不錯的獲利，此時可選擇相對高點了結。沒有投資習慣的天秤座，會有許多賺外快的機會，收益增加許多，可發展出新的副業。

感情運方面，金星與水星合相在命宮，太陽本週也進入了命宮，與喜歡的對象互動機會增加，此時會想向對方表白，成功機率較高。單身的天秤座，桃花運勢旺盛，會有許多人對你表達好感，其中也有你心目中的天菜。

工作運方面，在工作宮位的海王星與土星、冥王星有良好連結，十年寒窗，一舉成名。真正的才能是需要經過時間的淬煉，誰也無法取代，你將會發現自己在職場的地位更趨於穩固，沒人能取代你的位置。

本週須注意的部分：

家宅運方面，在家宅宮位的土星、冥王星受到命宮的水星、金星影響，居家環境有許多麻煩的事迫在眉睫，必須要趕快解決，然而懶散的個性，使得事情的進展十分沒效率。

健康運方面，金星與水星合相在命宮，太陽本週也進入了命宮，當心被傳染流感，或是因為季節交替的關係引發呼吸系統的過敏。同時注意心血管方面的問題。

天蠍座：

整體運勢：

人際關係方面，在人際關係宮位的火星脫離不良相位的影響，會有許多交際應酬的邀約，有許多人需要你的幫忙。某些天蠍座遭遇困難，會有好朋友義氣相挺，為你說句公道話。

感情運方面，在感情宮位的天王星脫離其他行星的影響，目前陷入十分特殊的戀愛關係中，某些天蠍座會與喜歡的人低調交往，不想被其他人發現自己的戀情。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在金錢宮位的木星受到子女宮位的海王星影響，過度擔心小孩或是寵物的身體健康，花了許多醫療費用。事後會發覺有些開銷是不必要的，反而是一種浪費金錢買心安的行為。

學習運方面，在學習宮位的土星、冥王星受到秘密宮位的金星、水星影響，學習場合會感受到一些潛規則，必須多花些額外的金錢購買昂貴的用具，使你覺得學習變得不純粹，變得意興闌珊，不想學習。

射手座：

整體運勢：

人際關係方面，太陽進入人際關係宮位，與水星、金星齊聚，交際應酬的邀約增加，會成為交友圈中不可或缺的人物。某些射手座會因為一些事件突然成為眾人矚目的焦點，在網路或社交平台突然爆紅。

工作運方面，在志業宮位的火星脫離不良相位的影響，有許多機動性的工作要處理，需要在外奔波，雖然感到勞累，但相對而言，工作性質比較有趣，你會覺得比待在辦公室愉快。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在金錢宮位的土星、冥王星受到金星、水星的影響，交際應酬的花費太多，使得處於困窘的經濟狀況雪上加霜，必須縮衣節食到發薪日。某些射手座則會因為受到朋友慫恿，買了許多不切實際的東西，導致生活拮据。

感情運方面，在人際關係宮位的金星受到土星影響，在社交場合會遇到天菜，不過對方接近你的目的不太單純，似乎只想利用自己的姿色向你推銷不實用的產品，或是拉你加入宗教團體。

摩羯座：

整體運勢：

工作運方面，太陽進入志業宮位，與水星、金星齊聚，在工作領域上有出色的表現，成為眾人矚目的焦點，然而受到命宮的土星與冥王星影響，對於許多讚美會顯得不安，總覺得被人注意的壓力很大。

遠行運方面，在遠行宮位的火星脫離不良相位的影響，此時遠行，行程十分緊湊，不過在有限的時間下，可順利到想朝聖的景點打卡，同時搶購到季節限定以及限量發行的商品。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星脫離其他行星的影響，對某個人產生奇妙而特別的感覺，對方想靠近你時，你會想逃跑。然而遠遠看著他的一舉一動又會覺得很可愛。

本週須注意的部分：

健康運方面，在命宮的土星、冥王星、受到志業宮位的金星、水星影響，工作有過勞的跡象，有些慢性疾病的徵狀浮現，筋骨、皮膚、牙齒長期疏於照顧，會有不適感，泌尿系統容易在此時發炎。

學業運方面，火星持續影響學業宮位，在學校的生活十分忙碌，除了例行的作業要完成，還可能需要到外地學術交流，同時有許多考試與測驗需要一一過關斬將，常常需要熬夜趕報告與做功課。

水瓶座：

整體運勢：

遠行運方面，太陽進入遠行宮位，與水星、金星齊聚，會與喜歡的人有遠行的計畫，一起計畫的旅程會使兩人關係更為親密。然而水星與金星受到精神宮位的影響，在外地容易認床睡不好，精神狀況較差。

感情運方面，在慾望宮位的火星脫離不良相位影響，與喜歡的對象有許多肢體接觸的機會，使你內心小鹿亂撞。關係穩定的水瓶座，兩人在肉體關係上會有所突破，享受到靈性相融的愉悅。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在財務宮位的火星脫離不良相位的影響，會贖回一些投資標的，換成現金，將所有的帳單與債務都清償完畢。此時仍有一些預期外的支出，雖然應付得來，卻對於大量的金錢消耗感到沒安全感。

工作運方面，在專業領域宮位的水星與金星受到土星與冥王星的影響，雖然在專業表現上已經優於週遭的同事，不過職場的氛圍卻使你感到壓力很大，上司對於業績並不滿意，不論怎麼努力迎頭趕上，都無法預測大環境的變化。

雙魚座：

整體運勢：

感情運方面，在感情宮位的火星脫離不良相位的影響，雙方之間的不愉快可床頭吵、床尾和，很快就能雨過天晴。同時因為太陽、金星、水星齊聚慾望宮位，原本不確定的情感關係，會藉由身體的互動獲得安全感。

金錢運方面，太陽進入財務宮位，與水星、金星齊聚，投資運佳，會在適當的時機獲利了結。沒有投資習慣的雙魚座，購物或消費會因為特殊身份獲得折扣，或是額外的禮遇，省下很多錢。

工作運方面，在志業宮位的木星與財務宮位的水星有良好連結，除了正職的工作之外，副業也逐漸發展起來，收益增加，金錢的累積會使你感到十分有成就感。不過由於身兼數職，也要當心身體過勞的問題。

本週須注意的部分：

人際關係方面，在人際關係宮位的土星、冥王星受到財務宮位的金星、水星影響，會有不太熟的朋友發紅色炸彈給你，讓你不知是否要參加對方的婚禮，同時也不太想包紅包給對方。

健康運方面，太陽進入疾厄宮位，與水星、金星齊聚，此時要特別當心著涼感冒，喉嚨發炎、支氣管不適。同時常有胸悶、心悸的現象，須特別留意心血管方面的疾病。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。