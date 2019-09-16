唐綺陽星座運勢週報：金牛注意與長官的溝通 天秤感情運極佳
【唐綺陽星座運勢週報9/16-9/22】
重要星象：土星將順行，太陽處女尾聲，即將進入天秤座
土星將在周三順行，土星意味著生命中的限制與挑戰，重新來考驗我們，若能意識到問題所在，能有所改進，檢視自己的土星宮位，針對問題做出改變，將會有一番新氣象。太陽處女尾聲，健康問題被突顯，在工作或生活的細節上，若能做些小調整，會有很好的收穫，小細節將是關鍵所在，帶來重大的影響。太陽即將進入天秤，與天秤相關議題，如法律、婚姻、合作…等問題會受到關注。
工作注意：金牛、雙子、巨蟹、天蠍
金牛：注意與長官的溝通，請柔軟回應
雙子：驛馬星動，長見識、引動爆發力的時機
巨蟹：忙於應對突發工作，能量大爆發
天蠍：有機會與專業人士合作
桃花注意：白羊、天秤、魔羯、雙魚
白羊：因感恩所產生的情愫，應劃清界線
天秤：感情運極佳，告白容易成功
魔羯：朋友帶來的桃花，水到渠成、輕鬆面對
雙魚：平常心面對，避免因迷糊惹到對方
財運注意：獅子、水瓶
獅子：金錢要量力而為，當心過度支出或被借錢
水瓶：謹慎理財，避免失誤或有人強搶工作
健康注意：處女、射手
處女：小心過勞引起疾病發作
射手：注意交通，避免用腦過度影響睡眠
周運影片連結：唐綺陽官方專屬頻道
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