唐綺陽星座運勢週報：金牛注意與長官的溝通 天秤感情運極佳

2019-09-16 07:39 聯合新聞網 唐綺陽



星座專家唐綺陽。 大慕影藝提供 分享 facebook

重要星象：土星將順行，太陽處女尾聲，即將進入天秤座

土星將在周三順行，土星意味著生命中的限制與挑戰，重新來考驗我們，若能意識到問題所在，能有所改進，檢視自己的土星宮位，針對問題做出改變，將會有一番新氣象。太陽處女尾聲，健康問題被突顯，在工作或生活的細節上，若能做些小調整，會有很好的收穫，小細節將是關鍵所在，帶來重大的影響。太陽即將進入天秤，與天秤相關議題，如法律、婚姻、合作…等問題會受到關注。

工作注意：金牛、雙子、巨蟹、天蠍

金牛：注意與長官的溝通，請柔軟回應

雙子：驛馬星動，長見識、引動爆發力的時機

巨蟹：忙於應對突發工作，能量大爆發

天蠍：有機會與專業人士合作

桃花注意：白羊、天秤、魔羯、雙魚

白羊：因感恩所產生的情愫，應劃清界線

天秤：感情運極佳，告白容易成功

魔羯：朋友帶來的桃花，水到渠成、輕鬆面對

雙魚：平常心面對，避免因迷糊惹到對方

財運注意：獅子、水瓶

獅子：金錢要量力而為，當心過度支出或被借錢

水瓶：謹慎理財，避免失誤或有人強搶工作

健康注意：處女、射手

處女：小心過勞引起疾病發作

射手：注意交通，避免用腦過度影響睡眠

周運影片連結：唐綺陽官方專屬頻道