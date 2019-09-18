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太陽底下沒有輕鬆事 主星同位素 - 太陽

2019-09-18 15:48聯合新聞網 普羅米修士

圖／pixabay
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在「主星同位素」的基本介紹中，我們提到了某些人「命宮有相同主星，卻有不同的個性與特質」的問題，其原因也在於「雖然主星相同，但是命宮三方四正的星曜組合不同」。

我們可以想像: 命宮主星是一個很厲害的樂團主唱，當他加入了搖滾樂團(搖滾樂的三方四正)之後，所唱出的曲風就是搖滾樂；而加入了爵士樂團(爵士樂的三方四正)之後，雖然主唱的外在形貌沒什麼改變，但是唱出來的曲風卻是爵士樂。而人們卻可以清楚地辨識搖滾樂與爵士樂的不同。

由命盤的結構來看，我們可以更進一步地歸結: 對宮(遷移宮)主星的不同，命宮三方四正的組合就會不同。同時，遷移宮的主星也會間接或是以一種不外顯的方式，影響坐命當事者的心態與思考邏輯。因此，我們就可以用「相同的命宮主星加上不同的對宮主星」的方式，來檢視每一種組合的差異。

(想要知道自己的命盤主星，可以點這裡，紫微斗數免費命盤速算)

太陽星的必然

由於紫微十四主星的排列，就像是兩列火車對開: 紫微列車即是有六顆主星的位置是與紫微星產生連動關係，天府列車即是其餘八顆主星的位置與天府星產生連動關係。

而在這種列車中的連動關係，便會形成: 太陽星的XX宮一定有OO星的現象，說穿了其實就是星座排列的必然性。

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夫妻宮必有天同: 由於太陽星重家庭、重事業、重朋友、又喜歡參與公共事務的特質，在紫微十四主星中，要找到比太陽星更辛勞的主星著實不容易。在太陽不斷地以超乎人類體能極限的方式過生活時，配偶在太陽的眼中就會變成一個 "不如自己勤快" 的天同。

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疾厄宮必有廉貞: 習慣晚睡，生活作息不算正常，再加上常有超乎自己可以承受的操勞，太陽星中年之後容易罹患心血管或是心臟方面的疾病，血壓飆高更是家常便飯。

田宅宮必有紫微: 反映出太陽星在居住品質超越一般水準的要求。而孝順顧家的太陽，會認為給父母或是自己的家庭良好的居住環境，更是彰顯自我價值及成就的重要表徵。

福德宮必有天機: 如果用一句話來形容太陽星，「家事、國事、天下事，事事關心」應該是再貼切不過了。既然是「事事關心」，不正應驗了天機在福德宮的多慮(甚至焦慮)與操煩，心情無法放鬆與悠閒過日子嗎?

在十四主星中，主星廟旺與落陷對於坐命當事者的個性與特質，會產生一定程度的影響而造成差異。這種差異以太陽星與太陰星最為明顯。簡單地說，廟旺的太陽星坐命就像晴空萬里，讓人感受到的就是光明與熱情。而落陷的太陽星坐命，讓人感受到的就是陰天多雲的太陽，亮度與熱度都會打折，也意味著在行事作風上並不如廟旺太陽星的光明磊落。

三種不同的太陽

對宮是天梁的太陽

受到對宮天梁的影響，太陽星在外頗有長輩緣，也常帶有服務利他的特質。男性在外通常呈現天梁一貫所有的忠厚、老實、誠懇，而女性則是幹練、大小事一把抓。

看似集所有的優點於一身，太陽星的個性中仍帶有「大男人」或「大女人」的特質: 逞強、愛面子、故作堅強。表面上看來豪氣千里、氣勢萬千，但事實上卻常有看不見的盲點。

面對太陽星，只要常把「大哥」、「大姊」(或視對象的年紀自行調整稱謂)掛在嘴邊，並把「是是是」、「好好好」當作咒語(兩者合併使用也行: 「大哥您說的極是」、「大姊您教訓的對」)，保證太陽星心花朵朵開，一切好談。

對於普世價值的追求: 事業的成功、顯赫的名聲與地位、家庭的幸福、美滿的感情，太陽星通常是卯足了全力去達成目標。但是廟旺(午宮)與落陷(子位)的太陽，兩者所採取的方法與路徑並不相同，最大的差異還是源自心中那個原始的價值觀。

個性上的近親: 太陽天梁

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對宮是太陰的太陽

太陽星在外雖然表現出充滿自信的一面，無論是穿著、品味，舉手投足間展現有如「金牌特務」(Kingsman)般的紳士、淑女風範(別忘了也有女性的金牌特務)，凡事看似不太在乎，自認可以輕鬆以對，但是結果常與自己的預期有著明顯的差距，甚至於灰頭土臉、狼狽不堪。尤其是遇到感情之事，潛藏在個性中感情細膩的太陰，常讓自己方寸亂矣。

歸根結柢的原因，還是在於個性中過度樂觀自信與自視甚高的傾向。尤其是太陽星善於溝通與喜歡交際的特質，常認為事情在充分溝通之後不僅有了結論，甚至已經接近完成。再加上瀟灑不拘、大而化之的個性，常會遇到「出人意表」、「出乎意外」的情形，也就不令人意外了。因為真正出乎的是太陽星的意料之外，對於其他人可能都是意料之中!

受到對宮太陰的影響，此一組合的太陽，除了會有情緒化、忽冷忽熱的傾向外，出國運勢也較一般人強。說得誇張一些，甚至將飛機當作巴士，在不同的國際城市之間往來。但是也無須對其過度羨慕，出國運勢強有可能是因為移民、觀光旅遊的緣故，但亦有可能是為了生活、工作、事業而往來奔波，被迫當個空中飛人。

個性上的近親:太陽太陰

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對宮是巨門的太陽

受到對宮巨門的影響，太陽星擁有敏銳的觀察力以及強大的批判能力，當然也更形固執。巨門星所帶有負面思考與自我封閉的情況，自然也會對太陽星造成一定的影響。

雖然同為太陽在命宮，巨門在對宮的組合，但是太陽在巳位與太陽在亥位在個性上卻有著極大的差異。由於太陽在亥位是落陷，再加上巨門在巳位亦是落陷，兩者互相影響的結果，坐命者所呈現的特質便是容易負面思考、疑心病重、行事容易猶豫不決、進退失據，無法當機立斷。就好像身處在接近極地的極夜(又稱永夜)，明明是白天，但是你就是見不到陽光，週遭的一切與午夜時分無異。

而太陽在巳位是廟旺，與亥位巨門交互作用的結果，雖然偶有巨門負面思考的傾向，但是大抵算是為人心地光明磊落，熱心且熱情。一如身處在接近極地的極晝(又稱永晝)，陽光永遠隨行，讓人感到溫暖與熱情。

但無論是「永夜」或是「永晝」的太陽，巨門始終是它的終極武器。若是踩到了太陽的底線，巨門就像是隱藏在地底的核子武器，一旦啟動勢必造成一定的傷害。

個性上的近親:太陽巨門

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不同太陽的指數分析

攻擊力(機車)指數

太陽(對宮巨門) > 太陽(對宮太陰) > 太陽(對宮天梁)

異性緣指數

太陽(對宮太陰) > 太陽(對宮巨門) > 太陽(對宮天梁)

敬業指數

太陽(對宮天梁) > 太陽(對宮巨門) > 太陽(對宮太陰)

過動(趴趴走)指數

太陽(對宮太陰) > 太陽(對宮巨門) > 太陽(對宮天梁)

聊天持續力指數

太陽(對宮天梁) > 太陽(對宮巨門) > 太陽(對宮太陰)

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