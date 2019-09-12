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小女孩炸死自己！怪怪影音入侵 小心孩子模仿

全台這水庫最常「抓交替」？ 原來水底藏著它…

天蠍會整追求者、處女懂保持距離！最難追星座女公開

2019-09-12 09:57聯合新聞網 安妞‧星座

圖／Stocksnap
圖／Stocksnap
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現代女生越來越有自己的想法與生活重心，包括在感情方面更是女性意識抬頭，已經不像以前那麼容易輕鬆撩上手，隨隨便便送個玫瑰還是禮物就可以得到手，而且現在女孩說到談感情，越來越重視感覺跟態度，今天就來看看十二星座女，誰會最難追，最難打包帶回家的哦～

第五名：雙子座

雙子座的人追求多變有話題，隨時都在更新自己的腦袋與興趣，而且他們的交友廣泛無論是自己獨處還是跟朋友一群，他們都可以非常自在地享受生活，而因此雙子女容易吸引各式各樣的男生對他們產生莫名的好奇哦！不過雙子座的女孩因為對自己的喜歡類型通常都還蠻確定的，所以時常會讓追求者覺得各個有機會，人人沒把握！因為她們的交際手腕存有一絲曖昧感，時常會讓追求者霧裡看花，殊不知雙子女只是把對方當成聊得來的哥兒們！而且最後還可以拒絕對方說得合情合理哦！所以建議想追求雙子女的人要先學會當鋼鐵人哦！

第四名：金牛座

金牛座的女孩穩重溫和，而且生活習慣固定不太變化，通常是能夠在經濟上獨立自主不會讓日子搞得太難過，她們有時候容易太過沈悶讓人感覺不到溫度，所以時常會讓對她們有好感的人覺得非常有距離感，而且金牛座的女生容易無法忘掉過去的愛情，一但單身都容易單身蠻久的，而且開始選擇一個人享受生活，面對油嘴滑舌的追求者，就算對方說破了嘴，金牛女都不會對他感覺動心，反而會覺得無聊，徹底打槍對方！而且金牛座雖然小氣貪財，但不太會去隨便接受自己沒感覺的人的禮物或溫馨接送情，因為她們會很怕接受了卻沒在一起會被回頭追人情債哦！

第三名：摩羯座

摩羯座的人個性本身就相當功利主義，會接近對自己有利或值得相處的人，他們才會花時間培養感情，若是聊個幾句感覺沒內容或是其實沒有背景，他們應該是不太會投資太多時間相處下去，因為摩羯座的人就是務實，講求投資報酬率是否成正比，同樣摩羯女在愛情裡也是同理可證，她們的追求者通常一定要夠有恆心與毅力，因為若是沒有火花又沒有實力的話，再怎麼窮追猛趕都是無法撩到手的！而且摩羯女平時笑點很高，是扎扎實實的高冷美女，要靠搞笑功力不如多回家看點書增長知識與新知來吸引摩羯女對你動心哦！

第二名：天蠍座

天蠍座的女孩總是會有一層朦朧的神秘面紗，不僅因此讓人感覺特別有致命吸引，而且還想飛蛾撲火般去挑戰找死！天蠍女第六感特別強烈，很容易感覺到身邊哪個人對她有好感，只要對方不是她們喜歡的人，天蠍女通常會去整整追求者，讓他們賴蛤蟆原形畢露無所遁形！所以天蠍女的身邊時常會有一群手下敗將，並冠上難追的女王頭銜！天蠍座女王本身就很喜歡鬥智而且講求自我要求的高標準，其實她們面對自己真正喜歡的人也是非常迷失的小女人，真正的脆弱只會留給值得她們愛的那個人哦！

第一名：處女座

我們知道處女座的人正記標誌就是完美主義！任何事她們都會有一套特別標準來去丈量評估，包括朋友生活與愛情，我們看看身邊的處女女孩們，八成都是整整齊齊清新美女的形象，而且追求者也通常不在話下，甚至可以橫跨很多職業很多身分的人都有，處女座女孩又特別有禮貌，就算不是很喜歡，都會與追求者保持曖昧距離，不過你問問她們到底喜歡哪一個，處女女往往都不喜歡哦！不是這個年紀太老，就是那個出來吃飯問題問太多，眼前這個經濟條件又不好，說白了，她們的理想型是十全十美的完美對象，因此往往自己拖了大半人生最後訂下終身的人還是感覺不滿哦！

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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