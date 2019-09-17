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這些生肖偏財運旺 反而當不了有錢人？

2019-09-17 10:49聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

哪個生肖的人有著旺盛的偏財運，卻不斷燒錢，錢財難留守？今天就由科技紫微網為大家分析，哪些生肖儘管偏財運很旺，卻當不了有錢人！

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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生肖狗

心太軟，借出錢財難回收

生肖屬狗的人朋友多，路子廣，不缺進財管道；又有著頗為旺盛的偏財運，常因交好運而額外得財。只是你花在吃喝玩樂、交友聚會上的錢財不少，因而錢財難以留守。

加上你又對家人、朋友甚少防備，最容易被親朋好友看上而向你借錢。不管大額、小額借貸，你都不太容易拒絕，常常是借出的多，回收的少，甚至肉包子打狗有去無回。想當有錢人，你就得敢於拒絕，借出錢財前必先理性推算，並且做到親兄弟明算帳才行。

　

生肖馬

一有偏財就想揮霍，錢財難過夜

生肖屬馬者偏財運相當好，不管買個樂透或是抽獎，都能中獎，而且中大獎的機率還頗高，好運令人羨慕不已。可是也因為如此，你總認為錢財來得太容易，好運財更是進多少花多少，完全留不住。

用錢買些小確幸不是壞事，但如果不知不覺間養成揮霍奢侈的消費習慣，口袋裡的錢常常留不過夜，甚至越花越兇猛，買到幾乎要剁手指，就離有錢人越來越遠啦！想要真正存到錢，還得學會收斂消費慾喔。

　

生肖虎

錢滾錢撈大錢，結果越賠越多

生肖屬虎者野心十足，對於賺錢之事慾望強烈。易因為積極求財，偏財運強，而進財頗優。不過，偏財雖好，進財可觀，卻總是有些貪心，賺了還想賺更多。

事實上，想要靠錢滾錢雖是人之常情，但貪念卻會讓理性蒙塵。結果往往是賠的比賺的還要多，錢財來得快，去得更快。想要留住錢財成為有錢人，就得抑制住貪慾，見好就收。

　

生肖鼠

投機心重，雖有偏財卻難有正財

生肖屬鼠的人在錢財方面是有些好運氣的，偏財運很不錯，收禮、中獎等機會都多。只是也因為有一些好運氣，覺得意外財來得太快太容易，讓你對投機之事興趣濃厚，甚至一心投入到鑽研偏財當中，把大部分精力都用於研究、計算中獎機率上，不肯腳踏實地賺取正財，有不務正業之傾向。

想要當個有錢人，單憑好運氣是遠遠不夠的。因為偏財的基礎不穩固，穩定的正財才能算是合格的現金流，所以，還是多把心思花在正財上吧！

　

【延伸閱讀】

今生財源何處尋？紫微完整鑒定

神婆預測，你會越老越有錢？

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

偏財運科技紫微網

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