哪些生肖男追求時熱烈 追到手就冷落？

2019-09-20 15:06 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

哪些生肖男追求時熱烈積極，百般付出，但是追到手之後就冷落對方？是什麼事情讓他們有這樣180度的大轉變呢？科技紫微網在此為你詳細分析。

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生肖兔

追時百般討好，追到手突變理智

屬兔男在追求的時候會表現得特別活躍。他會時常在你眼前出現，圍著你上竄下跳，對你獻殷勤，百般呵護你。這樣做只是為了吸引你，讓你注意到他，感受到他對你的好、對你的愛。這種付出方式很容易讓人感動，只是一旦追到手，他似乎一下子就變得異常理智。其實，不是他有意要冷落你，而是極有可能他想要為你、以及你們二人的未來，冷靜思考下一步進展，甚至考慮結婚事宜。

生肖馬

享受追的過程，追到手後變無感

屬馬男很喜歡追求的過程，越是難追、有挑戰性，越會讓他興奮。為了達成把你追到手的目標，他會把所有的熱情都用在你身上，在你面前竭盡所能地釋放魅力，例如製造驚喜，或用浪漫的追求方式讓你感動。而且，你越是不關注他，對他若即若離，他越是會使出渾身解數來追求。可是一旦追求到手，他便熱情漸消，激情不再。只因追求的過程太過猛烈，用力過度，得手後就感覺失去動力，無心維繫了。

生肖猴

追求新鮮刺激，追到手後變冷淡

屬猴男在愛情的世界裡常顯得有些玩世不恭。他喜歡追求刺激，喜歡新鮮變化，因此追求的過程會讓他熱血沸騰。可是一旦追求到手，兩人變得越來越熟悉，新鮮感沒了，激情也就隨之消失了。他有興趣的方向永遠是多嘗試，挑戰不同類型，在追求的過程中尋求刺激。所以，如果你讓他追得不那麼容易，一直保持新鮮感與神秘感，他對你的興趣就會一直持續。

生肖雞

心動神速，變臉光速

屬雞男非常感性，很容易心動，也很容易被感動，因此有見一個愛一個的傾向。一旦心動，他就會採取行動，步步靠近，施展魅力，一心想著要把你追求到手。如果追求成功，心動的感覺慢慢恢復平靜，他善變的一面便會突顯，開始變得冷淡，眼睛又會看向別處更美麗的風景去了。也許他不是不愛，只是，追到手後就覺得保險了、是自己的了，心思就會開始往外飄忽。

追求愛情的過程雖然重要，然而，維繫一段關係、保持長久的感情，則更加重要。積極追求，用心維繫，相互成長，彼此相悅，才能促成良性發展。

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