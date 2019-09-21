【圖片心測】選一張圖 測你會害怕離別嗎？

2019-09-21 10:00 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

人生就是一場旅行，會遇到各種各樣的人、事、風景，要面對大大小小的別離。你會害怕離別嗎？科技紫微網現在從一張圖為你詳細解析。

這些圖中的葉子象徵離別。那是毫不留戀的自由；也是一抹隱隱作痛的傷痕。以下6張圖片代表葉子的不同姿態，請選一張你最有感觸的圖吧！

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結果分析：

1、夜空下的魔幻之樹

你選的是夜空下的魔幻之樹。它反映著你骨子裡有不肯妥協的叛逆，不按常理出牌，有自己的一套豁達的人生理論。你常保坦然的心境，認為離別不過是為了下次更好的重逢。對於已分開的人事物，雖然難受，但換個角度想，他或許和你在同一片星空下繼續冒險。而且你們一定還會在某個時刻或是時空，以別的方式相遇重逢。

2、孤高的秋楓

從你的選擇來看，你就如同那孤高的秋楓，面對離別就算再難過傷感，也會強裝堅強，不給對方一絲一毫的壓力。就算你知道未來也許再難重逢，你仍然多會選擇高高地站在那裡，默默地注視著對方遠離的背影，心中千萬遍的祝福著對方。只要對方安好，你的痛就算會永遠深埋於心，在之後的日子裡時不時地刺痛，也覺得值得。

3、山林間的蒼翠

你選的是山林間的蒼翠，「蒼翠望寒山，崢嶸瞰平陸」，你其實害怕離別的孤獨，但內心又有著一股傲氣，因此你會強忍心痛與害怕，目送對方遠離。從今而後，你將獨自活在自己的世界裡，獨立堅強、青翠燦爛，也希望對方不懼黑暗，越來越好，各自都能活出最好的樣子，在各自的世界裡找到勇氣與動力。

4、白雪覆蓋的葉片

你選的是白雪覆蓋的葉片，代表你很害怕離別，難以承受那種痛苦。面對熟悉的人事物的離開，你易陷入無邊的痛苦之中，感覺凍到了骨子裡，甚至會因此冰封起一顆火熱的心，難以再把情感轉移到其他人事物上面。往後的你，只會用冰冷、堅硬、嚴肅、漠視……等把自己嚴嚴實實地包裹起來，不讓別人看出你的情緒，獨自感傷、自我療傷。

5、海邊的椰子樹

從你的選擇來看，你擁有一顆灑脫而自由的心靈，悠遊自在，不以物喜，不以己悲。離別，對於你而言只是漫長人生旅途中的常態。有離別就會有重逢，與其悲悲戚戚，不如把心放寬，祝福對方，也祝福自己，讓離別不那麼沉重，輕鬆面對，兩相歡喜。你會懷著希望期待下一次的重逢，面朝大海，春暖花開。

6、晨間的櫻葉

你選的是晨間的櫻葉，這反映出你的骨子裡有著浪漫的情懷，敏感多情，時而柔和，時而熱烈。面對離別，你內心的情緒是複雜多變的，有不捨，有擔心，有失魂落魄，有溫暖，有祝福；也有對未來的期許與冀盼，對重逢的渴望……各種情緒交織起來，豐富了情感，驚艷了時光。待這股複雜的情緒慢慢平息，你整個人會如沐晨光之中。回憶很美好，重逢亦可期。

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