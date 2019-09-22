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愛你無條件？感情裡付出大於回報的5個星座

2019-09-22 09:00聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

雖說真愛是甘心付出、不求回報的，但是一個人單方面付出卻始終得不到足夠的回報，難免會感到心寒。你在戀愛時，收穫和付出是否處於失衡的狀態呢？看看科技紫微網的星座排行榜，你的星座是否榜上有名。

圖片來源／Shutterstock
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TOP 5：牡羊座

牡羊對另一半十分真誠，會大大方方與對方分享自己擁有的一切。而牡羊這種毫不吝惜的付出精神卻未必會受珍惜，甚至對方還有可能會被牡羊熾烈的愛嚇跑。建議牡羊戀愛時，注意追愛的尺度，稍稍收回來一點，因為傾其所有，未必能得到對方的全部。

　

TOP 4：獅子座

獅子為人慷慨又好面子，從不願意對戀人的要求說「不」，因此戀愛時難免比其他人付出多得多。而且獅子是從不主動索取回報的，所以獅子的收穫和付出不大可能達到平衡狀態。建議獅子戀愛時放下面子，千萬不要為了滿足虛榮心，對戀人的無理要求照單全收。

　

TOP 3：巨蟹座

戀愛中的巨蟹會把另一半當孩子一樣照顧。男巨蟹通常會是暖男型的戀人，女巨蟹則是老媽子型戀人，不管哪種，對待戀人總是照顧有加、鉅細靡遺，這種付出有多少人能做得到？所以巨蟹注定付出大於收穫。建議巨蟹對自己的事多用點心，別把全部精力放在另一半身上。

　

TOP 2：雙子座

雙子戀愛時，有時候會像僕人一樣，對另一半百依百順，有時候則搖身一變成為教官，約束另一半的種種行為，總之雙子是十分極端的。戀愛時，他們要不是付出遠大於收穫，就是收穫比付出多得多。建議雙子以平常心對待，避免讓情人覺得難捉摸唷。

　

TOP 1：雙魚座

柔情似水的雙魚，為了留住另一半的心，會毫不考慮的付出，結果讓自己在情人眼裡的地位越來越低。有時候雙魚自己也搞不懂，到底是為了另一半在付出，還是為了維護心中對愛情的美好遐想而忍耐。建議雙魚學會克制自己的感情，就算愛一個人，也不要為他放棄自尊。

　

【延伸閱讀】

該繼續愛他？北歐符文指引未來

你的感情沒機會了？巫女訴真相

　



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