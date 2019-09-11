小孟塔羅：國旅補助出爐啦！來看你下半年去哪玩最開運

2019-09-11 11:14 聯合新聞網 小孟



合歡山日出。本報系資料照／記者王騰毅攝影 分享 facebook 2019旅遊補助全面延長中，繼暖冬遊跟春遊之後，交通部投入36億元持續振興國旅觀光，繼續推出「秋冬旅遊補助」。政府為此祭出了許多方案，有需求的人把握這份美意，計劃旅遊的小確幸吧！請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，國旅補助，下半年去哪玩最開運？

請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟提供 分享 facebook

塔羅牌圖作者：Ciro Marchetti & Sasha Marchetti(Retrospective Tarot)

A：歷史古城。(權杖二正位)

牌面上有一把鑰匙，旁邊卻有二個藏寶箱。

A：歷史古城。(權杖二正位) 分享 facebook

這張牌表示你適合到有歷史風情的地方。因為當你走入這裡，便能感受到歷史興衰，彷彿時空錯亂的情境，會觸發你的情感面，愛護你所擁有的一切。小孟老師在此提醒你，現在的美好得來不易，倘若好好的去了解，隱藏在背後的故事，相信會有更深的體悟。

B：觀光工廠。(錢幣七正位)

牌面上有一位女子，將樹上的金幣摘下來。

B：觀光工廠。(錢幣七正位) 分享 facebook

這張牌表示你適合到觀光工廠走馬看花。因為這些地方充滿著，企業的文化思想，蘊涵財富的元素，能與你的生活連結。在體驗的過程中，若有幸遇到繆思女神，便能開啟你的靈感。小孟老師在此提醒你，不要預設立場壞了興致，請用一窺究竟的心，好好的去認識吧！

C：遠離塵囂。(聖杯六正位)

牌面上有一位女孩躺在草地上，後方有二位跳躍的孩子。

C：遠離塵囂。(聖杯六正位) 分享 facebook

這張牌表示你適合到遠離塵囂的地方。都巿的忙碌壓力，快速的生活步調，充斥的網路媒體，這些東西相互加乘，有的時候會讓你，感到喘不過氣。小孟老師在此提醒你，還記得童年時光嗎？那份純粹的簡單，能重置混亂的身心，找回自己的主控權。

D：繁華都巿。(聖杯九正位)

牌面上有一位男子，高舉酒杯向你致意。

D：繁華都巿。(聖杯九正位) 分享 facebook

這張牌表示你適合到好吃好玩的地方。飯店的精緻料理、在地的特色小吃、部落的風味餐點，能滿足你的味蕾與心情。與親朋好友一同，到遊樂園盡情釋放，能為你補充精力。小孟老師在此提醒你，務必事先做好功課，若可以請提早預約，才不會因錯過而扼腕。

E：自然風光。(力量牌正位)

牌面上有一位女子，身旁有雄獅的陪伴。

E：自然風光。(力量牌正位) 分享 facebook

這張牌表示你適合到接觸自然的地方。無論是山林原野的芬多精，還是帶來消暑的沁涼海水，甚至只是跟動物玩耍，都能療癒你受傷的心。小孟老師在此提醒你，愛自己的第一步，便是察覺你的傷口，無論它正在流血化膿，還是隱隱作痛的疤痕。