殺破狼周運勢／射手社交場合邂逅對象 摩羯職場被貴人提攜

2019-09-15 00:00 聯合新聞網 殺破狼



殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock 分享 facebook

殺破狼2019年9月16日~9月22日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

感情運方面，金星與水星持續合相在感情宮位，與喜歡的對象有聊不完話題，兩人關係升溫，可望更進一步。某些白羊座會被喜歡的人告白，或表示好感，雙方進入交往狀態。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星脫離不良相位的影響，這一陣子有很多額外的外快收益，手頭會較為寬裕，然而錢賺得容易，花得也很隨意，不太容易把這些小額的錢累積下來。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的土星受到水星與金星的影響，一起合作的夥伴老是對你的工作指手畫腳，看似在幫你，實際上卻一直扯後腿。職場上豬隊友多，有許多不必要的工作量，都是因為這些人的多慮造成你的困擾。

遠行運方面，在遠行宮位的木星受到健康宮位的火星影響，遠行在外，容易水土不服，除了容易在外地生病，也要當心人身安全。同時因為時差與精神壓力，睡眠不足，感覺十分疲累，無法享受海外的景致。

金牛座：

整體運勢：

工作運方面，金星與水星進入志業宮位，會是工作效率非常好的時期，許多事務會在截止日期前就輕鬆完成。某些金牛座在這段時間會需要到外地出差，然而此行任務重大，比較無暇好好遊覽異地。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星與土星、冥王星有良好連結，會有許多與異國人士交流的機會，或是會認識來自海外的新朋友，在不同的文化衝擊下，你的想法會更多元、開放。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到木星、海王星影響，喜歡的對象疑似有其他的曖昧對象，會被你發現非常明確的訊息或跡證，使你感到生氣，此時會是戀情能否走下去的關鍵期。

金錢運方面，在財務宮位的木星受到海王星與火星影響，當心被人詐騙金錢，對方可能是你非常信任的戀愛對象，或是朋友。某些金牛座會花很多錢在追星、玩樂、寵物、小孩身上，甚至因此負債。

雙子座：

整體運勢：

感情運方面，金星與水星合相在戀愛宮位，會被有好感的對象告白，使你內心小鹿亂撞。然而金星與水星受到在財務宮位的土星影響，某些雙子座會敗財在喜歡的人身上，或是因為小孩、寵物花很多錢。

金錢運方面，土星在財務宮位結束退行，與志業宮位的海王星有良好連結，債務有逐步減輕的趨勢，財務狀況越來越自由，此時可以在生活上追求一些小確幸，買些好東西犒賞自己。

本週須注意的部分：

家宅運方面，火星與太陽合相在家宅宮位，家庭狀況不太和諧，與家人關係緊張，容易吵架。某些雙子座會因為工作的關係，需要長時間居住在外地或是需要搬家，目前家宅呈現一團混亂的狀態。

工作運方面，在志業宮位的海王星受到木星與火星影響，與合作夥伴長期處於溝通不良的狀態，使得工作不斷延宕，甚至嚴重到已經無力改善職場的問題，只能擺爛不管，讓事件擴大延燒，直到主管重視問題的嚴重性為止。

巨蟹座：

整體運勢：

家宅運方面，金星與水星合相在家宅宮位，有搬家需求的巨蟹座，會找到理想的物件，並很有效率地簽約、搬家。沒有搬家需求的巨蟹座，會需要換新傢俱，並趁此時將居住環境大掃除一番。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星脫離其他行星的影響，因為一些事件的移轉，使你結交了新的朋友，脫離某些不愉快的人際關係圈，在與人往來的態度上，也因此有些轉變。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的木星受到在溝通宮位的火星以及在專業領域宮位的海王星影響，職場上愛嚼人舌根的小人開始僭越到你的專業領域，容易因此使你動怒與對方吵架，會是工作較不愉快的時期。

交通運方面，在交通宮位的火星受到海王星、木星影響，出門在外容易遲到或迷路，需特別留意交通安全與通勤時間。駕駛車輛要當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也比較高。

學習運方面，在學習宮位的火星受到海王星、木星影響，選修的科目太多，要做的功課堆積如山，雖然努力消化這些作業，學習效率卻不如預期。某些巨蟹座會需要參加很多校內外的競賽，校園生活十分忙碌。

獅子座：

整體運勢：

工作運方面，面試運佳，金星與水星合相在面試宮位，面試新工作十分討喜，很快就能收到錄取通知。參加國家考試的獅子座，成績可通過門檻，進入理想的單位。

旅遊運佳，金星與水星合相在旅遊宮位，出門旅遊會享受高規格的款待，甚至會因為特殊身份，待遇被升等。如果是跟有好感的對象一起出門旅行，雙方關係會因此更進一步，旅程也會更為難忘。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的木星受到金錢宮位的火星與海王星影響，會花很多錢討喜歡的人歡心，卻可能把對方寵成公主（子）病。某些獅子座的寵物或小孩身體狀況較不理想，孩子所需的開銷較為龐大。

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到海王星、木星影響，預期外的支出較多，會感覺經濟負擔沈重，需要檢視平日消費的習慣是否太浪費。信用卡的使用要特別謹慎，會發現有些不明帳務扣款的訊息，要注意是否被盜刷。

處女座：

整體運勢：

金錢運佳，金星、水星進入金錢宮位，工作收入有增加的趨勢，此時手頭較為寬裕，會捨得買些奢侈品犒賞自己一番。此時也可與老闆斡旋加薪相關的事務，可因此獲得比較好的待遇。

學業運方面，在學業宮位的天王星脫離其他行星的影響，對於目前所學的科目會開始有些心得，而進行各種實驗，驗證所學是否可以應用。某些處女座的論文與作業受到專業領域重視，甚至可因此獲得出國交流的機會。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的海王星受到命宮的火星影響，此時會是情緒較為神經質的時期，容易因為一些小事與對方吵架。有些要求被冷處理，使你開始對這段關係感到不安。

家宅運方面，在家宅宮位的木星受到火星與海王星的影響，家人有許多不合理的要求令你覺得心煩，已經不想一直被掌控，某些處女座會關閉家人聯絡的方式，冷處理家中的瑣事。

工作運方面，在命宮的火星受到海王星與木星影響，目前職場如同戰場一般激烈，有許多問題無法置之不理，必須開啟戰鬥模式，才能應付大量的工作量。同時要收拾許多豬隊友留下的爛攤子。

天秤座：

整體運勢：

感情運方面，金星水星合相在命宮，戀情會有關鍵性的進展，情感關係漸入佳境，對方會坦誠對你的愛戀。在單戀狀態的天秤座比較有勇氣向喜歡的人告白，心意會被接受。

金錢運方面，在財務宮位的天王星脫離其他行星的影響，會有臨時性的外快機會可接，報酬頗為豐厚，讓你有餘裕的零用錢可以揮霍。有投資習慣的天秤座，此時投資標的看漲，可在相對高點獲利了結。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的海王星受到火星與木星影響，職場溝通不良，內心承受的壓力十分龐大，可能會萌生辭職或放棄工作的想法。某些天秤座常需要出差，每天睡在不同的地方，感覺睡眠狀況不佳，精神較差。

學習運方面，在學習宮位的木星受到火星、海王星影響，對於目前所學的知識是否能應用，感到有疑慮，學習工具與教科書需要更新與汰換，卻因為指導者的觀念守舊，停滯不前，導致有許多問題一直無法有效克服。

交通運方面，在交通宮位的木星受到火星與海王星影響，出門容易因為一些鳥事，被阻擋在路途中，無法準時抵達。此時要注意交通安全，並注意行車糾紛，或是被開罰單。

天蠍座：

整體運勢：

旅遊運方面，在旅遊宮位的土星、冥王星與玩樂宮位的海王星有良好連結，有些原本覺得很辛苦的出差、遠行，會因為附加了可以順便遊覽玩樂的地方，使你感覺比較有樂趣。

感情運方面，金星與水星合相在秘密宮位，會有機會與暗戀的對象說上話，內心雀躍不已。然而也可能在此時得知對方已非單身，這份愛戀，只能繼續默默藏在心裡。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在金錢宮位的木星受到人際關係宮位的火星以及戀愛宮位的海王星影響，雖然目前的收益比過去好上許多，但不代表可以被人毫無忌憚的坳請客，此時雖然會出錢請別人吃飯，內心裡卻會打定主意不再與對方往來。

工作運方面，土星、冥王星齊聚在面試、溝通宮位，在職場上說話不討喜，洽談或面試時容易被打槍。雖然很想精進專業領域的新知識，但卻不得要領，怎麼學習都無法進入狀況。

射手座：

整體運勢：

人際關係方面，金星、水星合相在人際關係宮位，會有很多交際應酬的邀約，甚至在社交場合中會邂逅有好感的對象。某些射手座會接到重要好友的喜帖，有機會與過去的夥伴們重聚。

工作運方面，太陽與火星合相在志業宮位，在職場上鋒芒畢露，會有許多案件湧入，指名要你服務。然而火星也受到木星、海王星影響，此時工作量使你分身乏術，沒有多餘的時間照顧自己與家庭。

感情運方面，金星與水星進入人際關係宮位，週遭對你示好的對象很多，然而你對談戀愛的興趣並沒有那麼強烈，即使有追求者，你也很難接到對方丟給你的球。

本週須注意的部分：

家宅運方面，在家宅宮位的海王星受到火星與木星影響，居家環境呈現十分混亂的狀態，有許多重要的傢俱與家電需要修理或更換，生活卻忙得無暇打理，每天回到家只想好好睡一覺。

健康運方面，在命宮的木星受到火星與海王星影響，工作有過勞的狀況，一點點小毛病都很難痊癒，身體狀況感覺十分虛弱。天王星持續在健康宮位影響，此時要特別注意內分泌的問題。

摩羯座：

整體運勢：

工作運方面，金星與水星合相在志業宮位，在職場的表現受人讚賞，工作也變得較為有效率。某些摩羯座會因為優異的專業能力，受到上司重視，被貴人提攜，接手較為重要的事務。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星脫離其他行星的影響，目前處在某種奇異的關係中，沒有正式的身份，兩人的關係卻十分親密，無法分辨和某個人之間的感覺是友情還是愛情。

本週須注意的部分：

遠行運方面，在遠行宮位的火星受到海王星與木星影響，遠行在外要當心遺失重要的證件或貴重物品，有一些麻煩的問題必須在人生地不熟的地方解決。在外地也容易迷路，一個人在陌生的地區，十分緊繃，無法好好享受旅程。

學業運方面，火星與太陽齊聚在學業宮位，受到木星與海王星影響，新的學期似乎多了很多科目要選修，功課做不完，完全沒有時間做自己喜歡的事情。

水瓶座：

整體運勢：

遠行運方面，水星、金星合相在遠行宮位，遠行在外會獲得高規格的食宿禮遇，甚至因為特殊身份而升等。某些水瓶座會在外地邂逅使你心動的對象，或是會巧遇名人。

學業運方面，水星、金星合相在學業宮位，在課業表現上出人意表，很快就能理解基礎理論，成為許多同學請教的對象。此時會因為一些特殊才藝，成為校園裡的風雲人物。

工作運方面，水星、金星合相在專業領域宮位，會因為特殊專長，需要派駐到外地出差，差旅待遇十分優渥，並受到高規格的禮遇。

本週須注意的部分：

感情運方面，在慾望宮位的火星受到木星與海王星的影響，某些朋友在肢體的接觸上，似乎有意佔你的便宜，使你感到不舒服。某些水瓶座容易不小心與朋友發生一夜情，事後會覺得尷尬，而且很後悔。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到財務宮位的火星以及海王星影響，與人金錢往來要特別謹慎，約定與結果會有很大的落差，造成嚴重的糾紛。同時當心被朋友騙去參加直銷組織與宗教團體，破財買了許多沒有用的東西。

雙魚座：

整體運勢：

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星脫離其他行星的影響，會因為一些因素，臨時需要出門到外地執行一些事務，順便可以遊覽當地的風景。某些雙魚座會很隨興地快閃到某個城市，只是想吃某種食物，或是想見某個人。

金錢運佳，金星、水星進入財務宮位，偏財運佳，可試試手氣。有投資習慣的雙魚座，短線會有不錯的收益。沒有投資習慣的雙魚座，購物、消費會因為特殊身份而獲得優惠。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的火星受到木星與海王星影響，另一半常常動不動就對你發脾氣，感覺自己很像對方的出氣筒，無法忍受這樣的對待，而萌生分手的念頭。

工作運方面，在志業宮位的木星受到夥伴宮位的火星與命宮的海王星影響，不斷收拾職場上豬隊友留下的爛攤子，心已經漸漸累了，很想辭掉這份工作。某些雙魚座的心血被有心人士剽竊，卻無計可施，感到心灰意冷。

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