唐綺陽星座運勢週報：處女座避免脾氣爆發 天秤座即將當紅

2019-09-09 08:47 聯合新聞網 唐綺陽



星座專家唐綺陽。 大慕影藝提供 分享 facebook

重要星象：諸星在處女座，水、金將進天秤，海、木、火入三角相位

諸星目前仍在處女座，意味著生活處於忙碌的狀態，注意情緒、避免脾氣爆發，也會講究細節，注重健康方面的資訊。週六水、金同時進入天秤，當心行星位移的亂流，注意細節、避免粗心，小心被挑毛病，天秤座即將當紅、出運，在乎事情的公平與協調狀況，有失衡之處則拿出來檢討。海王、木星與火星形成三角入相位，事情有被揭密的機會，原本被草率帶過的事情，將被審慎處理，會有被找碴的感覺，但對於事情有正向的幫助。

工作注意：白羊、金牛、雙子、雙魚

白羊：暫緩腳步，重新布局

金牛：有出國機會，現在的佈局規劃將會影響深遠

雙子：工作能量強，百戰百勝、捷報頻傳

雙魚：遇到麻煩人物，要保有雅量

桃花注意：巨蟹、處女、天蠍、水瓶

巨蟹：單身者有機會遇到博學多聞的對象

處女：學習展現柔軟，桃花運會更佳

天蠍：切勿只看顏質，不重品質

水瓶：感情卡關，應耐性慢慢來開解

獅子：投資理財易獲得回報

魔羯：財運佳，花錢或收錢皆有好運氣

健康注意：天秤、射手

天秤：切勿急躁，當心交通上有小狀況

射手：勿過度鐵齒，小心會有後遺症

周運影片連結：唐綺陽官方專屬頻道