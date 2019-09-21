每日星座運勢／金牛運勢較強的一天 財神爺送錢囉
2019-09-21
牡羊座
心境明朗，化解誤會之日。
整體運：★★★★☆
工作的事情可以先放一邊，會休息才能更好地工作。今天沉靜下來後會想清楚很多事情，以往與朋友、親人間的誤會都可以在今天表明態度，打開心結會讓你有豁然開朗之感。愛情運優，單身者有機會遇到強烈的電波。
愛情運：★★★★★
愛情運很棒，是魅力四射的一天，有機會遇到追求者耶！
事業運：★★★☆☆
容易受到一些小小的打擊，但能讓你更有動力，下午運勢逐漸提升。
財運：★★★★☆
財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎得財、撿到錢等等。
貴人星座：射手座
幸運數字：0
吉時吉色：08:00-09:00遠洋藍
開運方位：正東方向
金牛座
運勢較強的一天。
整體運：★★★★★
單身者今天不妨約心儀對象出去走走，能增進彼此的瞭解，還有機會博得心儀對象的好感；找一個場地開闊、風景秀麗的地方放鬆心情，能夠讓你的思維立即活躍起來；不過出門在外還是要注意安全哦。
愛情運：★★★★★
單身者易受到異性的關注，也有異性頻頻向你放電，如果你也來電，請珍惜緣分。
事業運：★★★★★
充滿活動力的一天，可以在忙碌中有所收穫，越積極收穫越多！
財運：★★★★☆
財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎、撿到錢等等。得財不太費力喔！
貴人星座：牡羊座
幸運數字：8
吉時吉色：14:00-15:00夕陽橙
開運方位：正南方向
雙子座
衝動是魔鬼。
整體運：★★★★☆
投資時要謹慎，利用好每一分錢，衝動行事只會讓你蒙受損失；與人相處時要和氣，即便遇到意見不合時也別逞一時之快而大發脾氣，不然先前建立起來的形象就這樣消失殆盡；煮蓮子湯喝，可降心火，讓脾氣不那麼暴躁。
愛情運：★★★★☆
單身者有機會遇到心儀的對象，別表現的太小家子氣，大大方地與對方交往會有好結果喔！
事業運：★★★☆☆
人際關係欠缺圓融，與人溝通應注意自己的態度。
財運：★★★☆☆
進的雖說是小財，但是小錢積蓄可觀。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：6
吉時吉色：13:00-15:00桐花白
開運方位：西北方向
巨蟹座
容易獲得意外之財，有份驚喜的心情。
整體運：★★★★☆
財運暢通，有機會收到親友的饋贈，讓你既興奮又感激。有機會參加派對，單身者需主動接近目標，優雅的舉止是你的魅力所在，但還是需要積極行動才能讓愛情開出艷麗的花。
愛情運：★★★★☆
已婚者為另一半忙前忙後，但內心卻沒有一點抱怨的情緒，反而覺得有種幸福感。
事業運：★★★☆☆
運勢普通，宜靜不宜動的一天，閒暇之時多閱讀易有收穫，少到人多的地方湊熱鬧。
財運：★★★★☆
得財不費力，業務工作者只要先前根基穩定，今日則可水到渠成。股票族今日可以獲利了結。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：6
吉時吉色：15:00-16:00蘭花紫
開運方位：西北方向
獅子座
不錯的一天，心情無比暢快。
整體運：★★★★☆
感情浪漫而別緻，一份用心準備的小禮品，將為你在對方心目中加分不少。為了拉攏關係、聯絡感情，有時間可以約上朋友一起出去玩玩，感受大自然的美好。
愛情運：★★★★★
愛情變化多端的一天，時好時壞，即便發生爭執都能以圓滿收場，吵吵鬧鬧中也能讓彼此更恩愛喔！
事業運：★★★★☆
頭腦靈活，能隨機應變，適合處理高難度的事務，會有出色的表現，容易獲得讚賞。
財運：★★★☆☆
大額支出增加，例如：投資支出。
貴人星座：金牛座
幸運數字：6
吉時吉色：14:00-16:00芒果黃
開運方位：西南方向
處女座
主動與人交往，內心充實。
整體運：★★★★☆
今天與人群接觸可為你帶來好運。容易看到他人身上的優點，與朋友相處愉快，而且，你很想見到的人，會突然出現在你眼前。下午會有奇遇，單身者有機會在浪漫的場所遇到令你心動的對象，表白會獲得圓滿的結果。
愛情運：★★★☆☆
對另一半少了問候與關心，希望對方來噓寒問暖。還好對方沒有怨言，滿足你的要求。
事業運：★★★★☆
有許多表現的機會，口才佳，但要注意表達方式，過於誇張會適得其反唷！
財運：★★★★☆
財富多來自於意料之中，正財運稍強。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：1
吉時吉色：09:00-11:00雪花銀
開運方位：東北方向
天秤座
熱鬧的一天。
整體運：★★★☆☆
說話很有幽默感，與異性在一起時能表現出大方自然，單身者不妨多與異性攀談，易給對方留下好的印象；今天不宜外出，擁擠的交通，人與人的摩擦，極易讓你感到疲憊；有破財的跡象，擺闊只會徒添自己的煩惱。
愛情運：★★★★☆
閒暇之時不妨陪另一半去逛逛街，添置些新物品，會很愉快；單身者適合與好友一同出遊。
事業運：★★☆☆☆
會遇到一些麻煩，會讓你覺得心煩意亂，應擺正心態，正確處理才好。
財運：★★★☆☆
宜穩紮穩打的開發正財。
貴人星座：獅子座
幸運數字：0
吉時吉色：05:00-07:00蘋果綠
開運方位：東南方向
天蠍座
在玩樂中獲得。
整體運：★★★☆☆
由興趣和遊樂中所發揮出來的才能，成為擁有事業新搭檔的契機；單身之人身邊有不少異性圍繞，最好謹言慎行，以免遭遇爛桃花；從旁人身上學來的理財之道，似乎很是受用，眼光獨到的今天很適合去投資。
愛情運：★☆☆☆☆
不安寧的一天，情侶夫妻間特別容易有金錢衝突，不愉快時容易在金錢上大作文章。
事業運：★★★★☆
容易獲得幸運女神的眷顧，要好好把握機會表現，別讓好運擦肩而過！
財運：★★★★☆
有利於錢滾錢，多方投資中生財。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：3
吉時吉色：09:00-11:00深海藍
開運方位：西北方向
射手座
不用花太多的金錢與精力就能換來快樂。
整體運：★★★★★
如果捨不得花錢去看電影，那就在家唱卡拉OK給戀人聽吧，同樣能給對方浪漫的感覺；在網路上可遇到對你工作有助益的網友；節約意識特別強，能避免許多不必要的開支。
愛情運：★★★★☆
另一半喜歡追問你的事情，別表現出不耐煩的情緒，坦誠相待才能相處愉快。
事業運：★★★★★
充滿希望的一天，個人要秉持服務的熱忱，今日就會是充滿收穫的一天。
財運：★★★★☆
財運暢通無阻，有利於金錢運作，例如：討債、借款、殺價、儲蓄、投資、佣金薪資談判等等！
貴人星座：摩羯座
幸運數字：6
吉時吉色：15:00-17:00檸檬綠
開運方位：西南方向
摩羯座
恰逢朦朧愛情。
整體運：★★★☆☆
與對方的關係有種曖昧的味道，可又因他的遲疑而邁不出關鍵的一步，其實你的主動同樣能打破這種格局哦！今天還是不必往證券市場跑的好，只會徒勞無功；今天會有突發狀況發生，因欠缺魄力而導致事情有中斷的危險。
愛情運：★★★☆☆
在服飾打扮上花些心思，給異性新的視覺衝擊，有機會與心儀的對象邂逅喔！
事業運：★★★☆☆
感覺有些茫茫然，很多事情的改變讓你有點不知所措。別驚慌，做到處變不驚才好。
財運：★★★☆☆
想存錢宜多花點心思，勤勞點、節儉點就能存錢囉！
貴人星座：金牛座
幸運數字：7
吉時吉色：10:00-11:00碧空藍
開運方位：正北方向
水瓶座
新環境新感覺。
整體運：★★★☆☆
你幽默的談吐給人家留下好的印象，在心儀對象面前易讓對方加深對你的好感；家中的物品易有損害，為此會要破費買件新的；老待在家裡，讓你覺得憋悶，不妨選擇一些在互外的活動，讓情緒得到舒展。
愛情運：★★★★☆
對另一半較為大方，很樂意為對方破費購買溫馨別致的禮物，令對方很開心。
事業運：★★★☆☆
新計劃的執行宜多加反覆思考和審視，考慮周全可讓後續計劃進行得更順利。
財運：★★☆☆☆
控制物慾、降低貪念，方能有節餘。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：9
吉時吉色：14:00-16:00寶石藍
開運方位：正東方向
雙魚座
晚上會有意料之外的事情發生。
整體運：★★★☆☆
事先安排晚上的行程不太妥當，臨時變更預定的事情會失去機遇。先前的計劃有被推後的狀況，以應對突變事情。與人合夥進行投資的事情還需慎重考慮後再做決定，不妨與家人商量一下，看他們有何高見。
愛情運：★★★☆☆
夫妻間的感情不太穩定，應注意協調，以免影響工作；單身者有機會結識活潑開朗的異性。
事業運：★★★☆☆
運勢向好的一面發展，凡事平順進行，可適當做些規劃方面的事情。
財運：★★★☆☆
與其和同行競爭，不如攜手合作，謀得共贏。
貴人星座：雙子座
幸運數字：4
吉時吉色：15:00-16:00鉑金灰
開運方位：東南方向
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