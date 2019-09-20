每日星座運勢／水瓶很有自己的主見 易有好運降臨

2019-09-20 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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牡羊座

異性面前還是內斂些好。

整體運：★★★★☆

已婚者的異性緣太好讓另一半多有失落感，還是能躲則躲，讓對方知道你對他的重視程度；行事有失冷靜，會因此而造成無法挽回的損失；易得他人幫助，懷著感恩的心會讓你過得更加踏實。

愛情運：★★★★☆

很有魅力，異性緣佳，但太多的桃花又會讓你感到困惑，應懂得拒絕才好唷！

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不好，有點心情苦悶的感受，一旦被負面情緒所籠罩，容易導致小狀況不斷，尤其是涉及金錢方面的問題時，要謹慎些。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，抽獎多有驚喜。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-15:00淺海藍

開運方位：正東方向

金牛座

感情紛繁複雜。

整體運：★★★☆☆

剪不斷理還亂，單身者易撞入情感誤區，陷入三角戀情的機率高。財運亨通，風雨無阻，得到的幫助更是難以數計。把學習當作任務者將失去學習的源動力，且阻力不斷上升，毫無進步，應主動從學習中找到興趣所在。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情低潮期，什也別想，想越多越容易庸人自擾！

事業運：★★☆☆☆

今日事業不太穩定，居多是負面情緒所引起的，唯有心平氣和才能使你平順的度過。

財運：★★★★★

財運還不錯唷！少勞多獲的一天，嘴巴甜一點，笑容多一點，就有得到禮物或金錢。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00寶石藍

開運方位：西南方向

雙子座

珍惜眼前的機遇。

整體運：★★★☆☆

愛情非常平淡且缺乏浪漫元素，加上夫妻雙方觀念上的差異易起衝突。學生族對小錢也要有所控制，以免因小失大。對工作中的難題顯得很從容，加上虛心請教可很好地克服困難。

愛情運：★★☆☆☆

雙方價值觀的差異會讓溝通失敗，少說兩句會更好。

事業運：★★★★☆

在工作上會遇到一些小困難，但多因貴人相助而獲得圓滿解決。

財運：★★★☆☆

外出身上少帶現金，以免控制不住花錢的慾望。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-07:00橄欖綠

開運方位：正北方向

巨蟹座

情緒很易受人影響。

整體運：★★☆☆☆

想要找到更好的，卻又不願放棄眼前的他，其實他的付出已經深深感動了你；財運此起彼伏，不知該如何應付的時候會得到貴人相助；工作勤懇令自己很有幹勁，發展趨勢也相當好，並得到眾多同事的認可。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人感情在平穩中發展，易感到甜蜜，若能用心經營會有很不錯的結果喔！

事業運：★★★☆☆

今太過順從他人，很容易妥協，會把自己弄的很累。

財運：★★★☆☆

出門在外，身上少帶現金。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-09:00玫瑰紅

開運方位：正西方向

獅子座

沒有負擔，做起事來也會感覺輕鬆很多。

整體運：★★★★☆

飯後和戀人一起散散步，感情會得到進一步的鞏固；擁有天時、地利的有利條件，生意上的洽談能夠順利的進行；工作一改往日的忙碌，可以忙裡偷下閒了，但不可就此鬆懈，被領導看到就糟糕了。

愛情運：★★★☆☆

感情超級豐富的一天，很想黏住對方，沒有對象可以黏的難免會出現寂寞的情緒。

事業運：★★★★☆

做事很有效率，容易找到有效而快捷的工作方法，讓你能輕鬆應對突發事件。

財運：★★★☆☆

花錢比賺錢快，宜把錢交給貼心人管理。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-17:00水鑽藍

開運方位：東北方向

處女座

有獨當一面的機會。

整體運：★★★☆☆

事業無需靠他人助力，一個人也能幹得虎虎生威，很有成就感；感情上有些自我矛盾，需要花不少時間去看清自己內心最真實的想法；學習者求知慾望強烈，不妨將視野放在新的探索領域。

愛情運：★★☆☆☆

雙方的關係有點緊張，口角一觸及發，少說兩句免得後果不堪設想。

事業運：★★★★☆

因有貴人的熱心引薦，易找到適合自己的職場領域，求職者更有機會找到與自己興趣相關的工作。

財運：★★★☆☆

與人合作應尋找可靠的朋友，以免上當受騙。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：17:00-18:00乳酪白

開運方位：西北方向

天秤座

輕裝上陣更容易成功！

整體運：★★★★☆

今天工作蠻輕鬆的，雖然有些忙碌，但自己調整得當也會顯得張弛適中；有時間的可和朋友一起去附近的農家樂玩，放鬆身心同時也會使人際關係得到融合；學習壓力變大，因為負面的情緒而導致學習的效果不理想，拋開得失心反而會有突破。

愛情運：★★★☆☆

今日容易得到情人或配偶的幫忙，別忘了給對方一個擁抱喔！

事業運：★★★★☆

不管是承認錯誤，還是接受新任命，採取「勇敢站出來」的態度，會使你被委以重任，為事業帶來新發展契機。

財運：★★☆☆☆

不得安寧的一天，特別容易胡思亂想，只要不做任何舉動損失就會少一點！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-08:00葡萄紫

開運方位：正東方向

天蠍座

平順安逸，想有所收穫還得積極付出。

整體運：★★☆☆☆

有相親對象的人不妨約對方一起散散步，易讓局面有所突破，感情會有明顯進展。財運弱，不宜投資，經常活躍在證券市場的人別懷著賭賭看的心理大筆投入，小心「肉包子打狗」。上班族需要努力爭取，機會不會從天而降。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會遇到心儀的對象，正是趁機表露心跡的時候，自然大方一點就有希望。

事業運：★★☆☆☆

受心情影響，你做事會比較急躁，經常出現手忙腳亂的情況，會有事倍功半的感覺。

財運：★★☆☆☆

少玩金錢遊戲，易損財。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00水鑽藍

開運方位：東北方向

射手座

千萬別試圖去改變對方。

整體運：★☆☆☆☆

如果只是抱怨對方問題是解決不了的，可對於你的欣賞他卻樂意接受，所以遇事時多用鼓勵讚美言語去激勵他；工作中不應為取悅上級而附和他的決定，這樣會讓你失去大多數人支持；有考試的會比較怯場，調整好心態，使身心都放鬆。

愛情運：★★☆☆☆

單身者遇到心儀的對象不宜太過激進，以免對方被你嚇到；已婚者聚少離多，彼此思念。

事業運：★★☆☆☆

事業運不太穩定，尤其是偏向情緒上的起伏，容易產生不滿的情緒。

財運：★☆☆☆☆

不利用理財工具錢滾錢，因為判斷錯誤的機率頗高。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-14:00嫩芽綠

開運方位：正西方向

摩羯座

工作切忌操之過急哦！

整體運：★★☆☆☆

單身者易吸引藝術氣質型異性，且彼此的真誠還會令雙方的感覺迅速轉濃哦！學生族對理財很感興趣，且善於支配自己的零用錢，不僅花得順心還能有節餘；今天宜外出旅行，會有不錯的收穫。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人想步入婚姻的念頭強烈，不妨和戀人好好談一談未來的計劃！

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運很背，有氣無力，無精打采的態度可能會使得工作上失誤頻繁。此時也不適合與人計較、爭執，否則會惹來一身腥。

財運：★★★☆☆

財氣不穩定，預計中的收入易中途生變。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-14:00芒果黃

開運方位：東南方向

水瓶座

很有自己的主見，易有好運降臨。

整體運：★★★★★

特別有想法的一天，適合開發智慧。工作上有好的創意可大膽提出來，會得到上司、同事的認可，可望好好表現一番。晚上有機會與崇拜已久的異性約會，交談時別緊張，自然地表現會給對方留下好印象。

愛情運：★★★★☆

今日是談理想、心靈溝通的好日子，說說你的心裡話讓對方知道吧！

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯，會比平時忙碌些，而且疑難雜症也比較多，只要冷靜的應對，相信難不倒你的。

財運：★★★★☆

財運還不錯啦，可是容易產生後遺症，例如：得了錢財惹人眼紅。商務競爭者，後遺症較少。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-15:00湖水綠

開運方位：東北方向

雙魚座

時而有退出的想法。

整體運：★★★☆☆

不是第三者卻會有第三者的苦惱，被人誤解為奪人所愛，不必太在意，時間總會令真相還原。財富累積得太慢使你有些苦惱，緊盯著反倒沒有明顯的成效。學生族學習需要父母督促，顯得有些被動。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運有點混亂，在感情上特別的迷惘咧！額外要注意雙方金錢上面的爭執。

事業運：★★★☆☆

工作精力旺盛，不要讓情緒化的表現抹殺了你的豐功偉績。

財運：★★☆☆☆

今日投機念頭比較重，小賭怡情莫沉迷。貪念物慾也比較重，要稍微節制喔！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-14:00碧空藍

開運方位：正北方向

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