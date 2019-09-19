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每日星座運勢／牡羊善解人意受歡迎　戀情急速加溫

2019-09-19 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-09-19

牡羊座

你的善解人意受到眾人的歡迎。

整體運：★★★★★

工作上除了完成自己的任務外，你還會幫助其他的同事解決困難，這使你獲得了好人緣。在感情上你設身處地為對方著想，為對方排憂解難，使你們的感情能夠得以快速升溫。追求錢財較為順心，有機會獲得額外小財。

愛情運：★★★★★

戀情急速加溫的一天，鼓起勇氣大膽的示愛吧！單身者今日容易發現理想的情人。

事業運：★★★★☆

今日事業運還不差，可是辛苦難免，工作上宜憑實力取勝，倘若過度貪心，亂用小計謀恐會引來負面的力量。

財運：★★★★☆

財運雖然不錯，但不一定會有立即的收穫，好運偏向於金錢的敏銳夠強，適合構思賺錢的方式。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：17:00-18:00香檳金

開運方位：東北方向

金牛座

生活較平淡，需主動製造生活情趣。

整體運：★★★☆☆

今天生活步調依舊，會讓你覺得沒有新鮮感，主動找事做才能消除內心的空虛。工作上多與同事互動，在活躍的工作氣氛中可刺激腦部活動。閒暇時嘗試各種各樣的玩樂方式，會讓你有不一樣的感受。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運不太好，好好裝扮一下可以有所改善，但千萬別揮霍，免得雙方產生爭執。

事業運：★★★☆☆

工作上精神不太集中，總想著能放長假休息。把工作做好了，才能開懷玩樂唷！

財運：★★★★☆

財運不錯，投資上易有小筆進帳。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-24:00珊瑚橙

開運方位：正西方向

雙子座

運勢不錯的一天，感情上稍有動盪。

整體運：★★★★☆

愛情運不太妙，一點小的誤會也容易引起摩擦。不過還好，雖然愛情上有點小挫折，但豐厚的收入很容易讓你把不愉快拋諸腦後，買樂透也會有不錯的收穫。能順利完成工作任務，無後顧之憂。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會與心儀的對象約會，若能在約會時精心打扮一番，會有加分作用。

事業運：★★★★☆

很有幹勁，工作熱情高漲，雖然會有許多繁瑣的任務，但你都能妥善處理。

財運：★★★★☆

財運頗佳，今天適合業務往來、談判佣金問題，多能如願以償。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-17:00湖水綠

開運方位：西南方向

巨蟹座

留點時間經營感情。

整體運：★★☆☆☆

自我防禦心較強，面對異性難以打開心扉，戀情不太明朗；已婚者關心體貼對方，卻得到對方不冷不熱的回應，別太計較，多關心對方的心情。擁有專長者，今天在工作上可獲得很好的發揮。

愛情運：★☆☆☆☆

消極、負面、被動的態度會讓感情蒙上一層陰影。

事業運：★★★★☆

英明果決與膽識過人能使你做任何事皆可勢如破竹、進展神速，但切不可讓勝利和慾望沖昏頭腦。

財運：★★☆☆☆

危險之運，經商者有暴發暴傾的跡象。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：20:00-22:00水晶紫

開運方位：正西方向

獅子座

運勢起伏偶爾也會帶來好運。

整體運：★★★☆☆

今天另一半看起來有些神秘，即使好奇心難忍也不可追根究柢，給他一點時間，這樣你反而知道得越多；生意人今天的投資運不錯，放長線可望釣起大魚哦！從事行政後勤工作的人積極性頗高，令工作超標準完成。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會與心儀的對象墜入愛河；已婚者容易感受到另一半的強勢，多用同理心對待。

事業運：★★★★☆

工作幹勁十足，不僅把份內事出色完成，還熱心幫助同事解決難題，很受人歡迎。

財運：★★★☆☆

不適合作大投資，保守為宜。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：15:00-17:00嫩芽綠

開運方位：東北方向

處女座

今日的收穫，功歸於你過去的努力。

整體運：★★★★☆

有望與戀人重歸於好，趕快向對方表達你的意願吧；播出去的種子，也要有收回來的這一天了，在資產上有入帳之兆；工作上的努力也將得到老闆的肯定，但不可就此驕傲自滿。

愛情運：★★★☆☆

腦袋空空的一天，他怎說都好。沒事就睡覺去，睡得飽飽心情更好。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合運用靈感來提升工作績效，無聊時不妨思考調整一下工作模式，從中可以得到不少樂趣呢！

財運：★★★★★

會有幾筆不錯的收入，很適合與人合作投資興新行業，容易獲利喔！

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：04:00-06:00桐花白

開運方位：東南方向

天秤座

不習慣不代表無助益。

整體運：★☆☆☆☆

與另一半兩地相隔，會有種思念到痛的感覺，不妨打個電話給對方，既解相思之苦，還能讓對方感受到你濃濃的愛意。財運低潮期，還是在家看看報紙吧！

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中人易遇到感情阻力，來自雙方父母的壓力最為明顯，應多與長輩溝通。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，腦筋有些不靈光，反應會遲鈍點，把腦袋瓜放空一點，不要鑽牛角尖。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，不適合與酒色財氣沾上邊，額外要注意支票、信用卡、契約、帳單等問題！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00萊姆黃

開運方位：正北方向

天蠍座

不斷努力就會有好的成就。

整體運：★★★☆☆

在投資上，表現自大會忽略一些細小的地方，也可能因此而壞了大事，多聽他人意見為好；工作中將點燃競爭意識，與同事在競賽中互相激勵，共同成長；想要專心學習一些特殊領域的才能或自己感興趣的東西。

愛情運：★★★☆☆

對未來感到迷茫時，不妨問問另一半，對方的意見會讓你得到全新的見解。

事業運：★★★★★

今日的事業運好得不得了，有許多的機會讓你發揮運用呢！而且容易得到異性朋友同事從中協助。

財運：★☆☆☆☆

財運背背的一天，不利於金錢投資，尤其是股票族更是要謹慎喔！

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-14:00苔蘚綠

開運方位：西北方向

射手座

與家人在一起的時間較多，其樂融融。

整體運：★★☆☆☆

異性緣較弱，單身者有戀愛機會，但因朋友介入而讓感情難有進展。今天適合與家人在一起，閒聊或做家務都會讓你有收穫。領悟力強，能從父母的言語中受到一些啟發，對工作有利。

愛情運：★★☆☆☆

與戀人相處會有一些小衝突，多微笑氣氛會得到緩和，多忍讓可讓關係更和諧。

事業運：★★★☆☆

今天別做職場的乖孩子，應敢於提不同意見，努力與上司站在同一高度看問題，有助於獲得上司的重用。

財運：★★★☆☆

財運平順，有利於「動口生財」、「反應靈活」的族群。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：08:00-10:00珠貝白

開運方位：東北方向

摩羯座

賺錢容易守錢難。

整體運：★★★★☆

朋友紛紛有了另一半，你也不禁希望擺脫單身生活，想法強烈的你今天就有很強的桃花運哦！將更多的心思花在投資上，正財運平平，但偏財運卻很不錯；學生族今天的科考運佳，能在考試中取得不錯的成績。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人約會、互動的時間較多，主動安排約會場所、營造浪漫氣氛可討戀人歡心。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，沒什麼大變化，步調略為緩慢，適合動腦不動力的工作範疇。

財運：★★★☆☆

金錢有進有出的一天，用平常心看待，得失心不要太重。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-16:00蘑菇灰

開運方位：正西方向

水瓶座

多站在對方立場上考慮。

整體運：★★★☆☆

男女朋友間的聚會可能會因為時間上無法配合，而不得不延期或者取消，耐著性子好好給對方解釋，謹防因此橫生枝節；上午你思維活躍，適宜外出商務洽談；財運頗旺，朋友的指引會成為今天進帳的主要來源。

愛情運：★★☆☆☆

有點失落感，渴望被疼愛，可是總覺得對方不疼你。有什麼關係，可以自己愛自己呀！

事業運：★★★★☆

鴻運當頭，有機會受到長者賞識，彰顯實力，長輩、上司都是你的貴人。

財運：★★★★☆

很有先知先覺，對於錢財的把握很精準。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-23:00芥末黃

開運方位：東南方向

雙魚座

處理問題還需再果斷些。

整體運：★★☆☆☆

關係張合不斷，躡手躡腳只會讓你魅力大減，大膽說出自己的想法，會讓他更欣賞你；多參加朋友間的小聚會，那將是你獲取商機的好機會，不過可別因驚喜過度而失態哦！工作中切忌一味與人比較，今天的快樂多來自平淡的生活。

愛情運：★★☆☆☆

顯得煩躁易怒，耐心顯得不足，另一半的嘮叨讓你覺得特別刺耳，難以忍受。

事業運：★★★☆☆

特別想把工作做好，雖然進展平順，但難見突破。別著急，付出總會有回報。

財運：★★★☆☆

財運普通，只要勤勞，也會小有賺頭。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-08:00淺海藍

開運方位：東北方向

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