每日星座運勢／天蠍適合做創意設計 投資進帳可觀

2019-09-18 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-09-18

牡羊座

感情困擾多，應把重心放在其他事務上。

整體運：★★★☆☆

今天談感情易受挫，全身心投入到工作中反而能有所收穫。工作上稍微收斂強勢，特別是與領導溝通時，多表現服從才能讓工作更順利。財運佳，對現金交易特別有利，適合採取快進快出的賺錢方式。

愛情運：★★☆☆☆

你用心良苦，但一些地方差強人意。愛對方，卻往往忘記也要愛對方身邊親近的人。首先要贏得廣泛的人緣，然後才容易贏得對方的真心。

事業運：★★★☆☆

凡事別老是去做無謂的過度讓步，你的付出和寬宏大量換來只會是對方幼稚的自得其樂。

財運：★★★★☆

財運頗優，生意人多與老客戶聯繫，有機會談成一筆大生意。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：23:00-24:00芥末黃

開運方位：正南方向

金牛座

心平氣和才能解決問題。

整體運：★★★★☆

感情生活中雖有爭吵，但過後雙方又能即時發現自己的錯誤，使得矛盾漸漸平息，感情更加濃烈。不必為投資苦惱，將積蓄分散支配，讓自己頗為省心省力。閒暇時看看報紙雜誌，是不錯的學習方法，可掌握更多的資訊。

愛情運：★★★★☆

多用智慧、體貼來關心他，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，他會感動不已喔！想談戀愛的人可以請朋友居中撮合。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，腦筋會轉不停，可是行動力卻不太明顯咧！

財運：★★★☆☆

眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好貨色；財務評估特別精準。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-06:00墨玉綠

開運方位：西南方向

雙子座

戀人彼此間的傷害往往錯在互動關係上。

整體運：★★★☆☆

今天你有些不理性的反應，容易扭曲伴侶的話，誤解他的行為，兩人之間應該多些互動合參，少點自我防衛；人口老齡化趨勢讓你不得不重視養老問題，理財時為自己購買養老保險會是不錯的選擇；辦公桌上擺上一小盆仙人球會有不錯的開運效果。

愛情運：★★☆☆☆

外力干擾多，不要聽到一點風聲就搞得心情不愉快。

事業運：★★★☆☆

適合循序漸進地做事，欲速則不達，務實的態度可讓好運降臨。

財運：★★★★☆

做好錢財規劃，可望看到錢財升值。

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：19:00-20:00祖母綠

開運方位：西北方向

巨蟹座

今天諸事順利，是個好日子。

整體運：★★★★☆

另一半今天帶給你不小的驚喜，讓你體驗到一種全新的感受。單身者穿亮色的衣服，能吸引異性的注意，有機會遇到改變你一生的人，值得期待。去花卉市場轉轉，能夠買到中意的盆栽。

愛情運：★★★★★

甜蜜的日子，對方的溫柔會讓你感到很溫暖，對方的傾聽能讓你找到宣洩情緒的管道。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，適合默默的付出，不求有功，但求無過！心情平靜時很適合做點研究相關的工作，例如：報表分析等等！

財運：★★★★☆

為賺錢而忙碌的一天，財運很不錯，出門在外容易遇到有頭有臉的有錢人，特別有利於在外洽商。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00杜鵑粉

開運方位：西北方向

獅子座

適應能力顯得尤為重要。

整體運：★★★☆☆

因愛情滋潤而顯得神清氣爽，與對方再多一些溝通，有助於感情進一步昇華。理財缺乏策略，得到與支出只能維持平衡，而無任何額外收益。事業平順期，相對比較穩定，突破則需等待時機。

愛情運：★★★★☆

單身者有許多戀愛的機會，激情燃燒，可以好好享受愛情的喜悅與甜蜜！

事業運：★★★☆☆

對於目前的工作有些不滿，工作起來也就不那麼的專心，偶爾還會犯些小錯。若多用點心，也可在目前崗位上有所突破。

財運：★★☆☆☆

散財日，扮演散財童子的日子，趁今日主動請客吧，對人際關係會有正面幫助。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-24:00琥珀橙

開運方位：西北方向

處女座

注意調節精神狀態。

整體運：★★☆☆☆

精神不佳，對工作的處理顯得心不在焉，容易出現差錯。遇到朋友的借貸，礙於面子或盲目的信任認為沒必要立下字據或借款字條，埋下隱患。不注重飲食，吃刺激性食物，易引起腸胃疾病。

愛情運：★★★☆☆

已婚者尊重彼此的觀念很重要，一口就否決對方，或是擺出漠視的態度，很容易爭吵不休。

事業運：★★☆☆☆

玩心較重，連上班時間都想著溜出去進行非工作應酬，常把正事忘在腦後，頻頻出錯。

財運：★★☆☆☆

金錢進出頻繁，面對大筆投資，難以做出抉擇時，可別用賭賭看的心態來做決定唷！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-21:00蜜瓜黃

開運方位：正北方向

天秤座

記得與朋友保持聯繫。

整體運：★★☆☆☆

戀愛經歷較坎坷的單身者今天顯得尤為失落，缺乏信心，容易產生愛情恐懼症。和朋友一起去休閒，會讓你感到很快樂。出差辦公者最好隨身攜帶地圖，有迷路的危險。

愛情運：★☆☆☆☆

今日的態度又臭又硬，說話又毒又狠，小心伴侶心臟受不了咧！

事業運：★★★☆☆

事業穩定向前，比較適合做規劃，在人際關係上面多下點功夫。

財運：★★★☆☆

機會從朋友口中獲得商機。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-07:00古銅青

開運方位：正北方向

天蠍座

經歷了風雨的彩虹最美。

整體運：★★★★★

無論有什麼風波兩人一起面對、奮鬥，經歷過風雨磨練的愛情能得到彼此的加倍珍惜；投資進帳上會比較可觀，但不宜過於張揚，不然請客的花費可不在少數；作為主管的你工作之餘收起嚴肅的面孔，會讓下屬更願意接近你。

愛情運：★★★★★

思念日，今日特別思念心上人，很想看看對方抱抱對方喔！單身者有機緣遇到欣賞的對象。

事業運：★★★★☆

事業運佳，適合做點創意設計、文書計算、研究分析型的工作，居多會達到不錯的效果。

財運：★★★★☆

為賺錢而忙碌的一天，財運很不錯，出門在外容易遇到有頭有臉的有錢人，特別有利於在外洽商。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：13:00-14:00葡萄紫

開運方位：正北方向

射手座

自我提升的一天。

整體運：★★★★☆

在外活動會比呆在室內更提升財運，可能會在路上收穫不少的投資心得；上班族工作態度積極，敢於表現自己，提出的有建設性的意見容易得到採納；對具有神秘氣息的事物感興趣，可多參閱與此有關的書籍。

愛情運：★★★☆☆

今日你頗感性，你會用富有深意的眼神向周圍散播愛情密碼，期待著懂得破譯之人的回應。

事業運：★★★★☆

心情愉快，特別容易感受到身邊人的善意，你也樂於為他人付出，會有意想不到的收穫。

財運：★★★☆☆

錢財方面不宜過度擴張，小心入不敷出。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-11:00乳酪白

開運方位：西北方向

摩羯座

情感豐富，桃花朵朵開。

整體運：★★★☆☆

溫柔、感性的一面顯露在外，很容易與異性親近，單身者有機會與心儀的對象譜出一段戀曲；戀愛中的人甜言蜜語不斷，激情燃燒。工作上會遇到掌控慾很強的人，只要不與他正面交鋒就能避免衝突。

愛情運：★★★★★

愛情旺旺日，今日的異性緣太好了，快對喜歡的人放電吧！

事業運：★★★☆☆

容易收到外界信息的干擾，處事有點搖擺不定。

財運：★☆☆☆☆

散財的一天，花錢上特別的衝動，趕快趁著今日把該解決的帳單解決了吧！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-07:00玉髓紅

開運方位：正北方向

水瓶座

困難來了也不要慌亂，應泰然處之。

整體運：★★☆☆☆

今天大小桃花追逐你，挑剔的一面易突顯，小心因此而錯失良緣。工作中遇困難會變得慌張，讓身邊的人都對你很失望，沉著冷靜者會得到助力。財運一般，因業務來往破費不少，善於發現挖金機會的人可望轉虧為盈。

愛情運：★★☆☆☆

感情上有點鬱悶，容易為對方煩惱傷神，別小題大做，更別吃醋吃過頭唷！

事業運：★★☆☆☆

顯得有些孤僻，「事不關己，高高掛起」，默默地做自己的事情，對於身邊的事不聞不問。

財運：★★★☆☆

看到別人賺大錢，心裡有些不平衡。財運不太好，避免草率投資，小心有陷阱喔！

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-14:00可可棕

開運方位：正南方向

雙魚座

呆在家裡聽聽音樂，盡量少出門。

整體運：★☆☆☆☆

工作上注意力不集中，儘管是一些細小的差錯都會導致前功盡棄。保持室內的空氣流通，能夠讓思維正常運轉，還能有效阻止工作運下滑。感情上今天覺得有點空蕩，自我感覺與對方的距離似乎有點疏遠。

愛情運：★★★☆☆

注意穿著打扮，也顯得格外溫柔體貼，容易帶給伴侶耳目一新的感受。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運很背，莫名其妙的事情特別多，尤其是突發狀況連連，耐著性子處理突如其來的改變。

財運：★☆☆☆☆

財運不穩定，使用支票、信用卡、簽約時要特別小心！

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-22:00硃砂紅

開運方位：正北方向

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