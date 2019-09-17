每日星座運勢／摩羯前期投資見成效 工作充滿挑戰

2019-09-17 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-09-17

牡羊座

愛拼才會贏。

整體運：★★☆☆☆

戀人之間突然不理不睬，讓你倍受煎熬，沉住氣後冷靜思索，才能讓戀情日趨明朗；跟風投資讓你虧損不少，停止跟風才能扭虧為贏；三天打魚兩天曬網，學習花費了不少時間，但效果不佳，還需加強學習的持續力。

愛情運：★★☆☆☆

情緒不太穩定，有點像小孩子般的無助，想要被呵護。向對方傾訴吧，會得到安慰喔！

事業運：★★★☆☆

感覺勞累，對工作有厭倦感，別帶著情緒工作，覺得累就到戶外走走，重新找回精力。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳的一天，不宜買賣的一天，特別容易買到瑕疵品，投資上則有投資錯誤的傾向，對於保守者影響較小。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：09:00-10:00玉髓紅

開運方位：東南方向

金牛座

為了別人的事而辛苦奔走。

整體運：★☆☆☆☆

要做好不求回報的心理準備，以免期望越大失望也越大。有被捲入夥伴爭執糾紛中的危險，保持中庸之道才是上策。出門在外多帶點現金，不過小心一些較好，露財的後果是往往招來小人的算計，那就得不償失了。

愛情運：★★☆☆☆

在感情上應多一些理智，認清自己內心深處的情感，不要因為一時浪漫的氣氛而沖昏了頭。

事業運：★☆☆☆☆

事業運很背，腦袋空空的，要注意輕重緩急拿捏不清而誤了大事。

財運：★☆☆☆☆

金錢困擾多多，恐有難言之隱，要注意為因財起口角、計劃之財務問題受到延誤阻礙、機械損壞而破財。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：23:00-24:00芥末黃

開運方位：東南方向

雙子座

用腦過度，更顯疲倦。

整體運：★★☆☆☆

認為自己的付出並沒得到相應的回報，過於斤斤計較只會損害你們的感情。投資方向有點混亂，需他人的指點才能找到突破口。工作學習有點找不到頭緒，稍做休息，先理清思路，才能更好的繼續手頭上的事情。

愛情運：★★☆☆☆

單身者易獲得異性的關心，小心別把同情當愛情；已婚者可以好好享受家的溫馨。

事業運：★★★☆☆

特別願意為他人付出，帶給別人喜悅的同時，自己也收穫了快樂。

財運：★★☆☆☆

留不住錢財，出門在外花費大，常是口袋空空而歸，一些不必要的應酬盡量拒絕。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-17:00玉髓紅

開運方位：東北方向

巨蟹座

把最好的展現出來，不好的地方慢慢改正。

整體運：★★★☆☆

愛情運很好，適宜約會，縱然出現一些煩人的小事，也會很快被拋諸腦後。最好不要去買一些打折商品，這不僅會讓你荷包空空，還不實用。工作運對你有些不利，特別是體力勞動中要特別留心意外。

愛情運：★★★★☆

初戀者可以多約會，在玩樂中增進彼此的瞭解，兩人的戀情進展會很迅速喔！

事業運：★★☆☆☆

職場中要面臨困擾或突發狀況，主管階層開始認知到自我調整和團隊群策力的重要性，開始重新省思並整合週遭的資源。

財運：★★★☆☆

同情心氾濫，出門在外易上當受騙。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-07:00湖水綠

開運方位：東南方向

獅子座

幫助他人會收穫不少。

整體運：★★★☆☆

參加一些志願者活動或幫助他人，你的善良、熱情易受到慧眼異性的關注；工作中找你幫忙或是請教你的人比較多，別表現出不耐煩，妥善處理會使你收穫不小；到安靜開闊的地方走走吧，鬱悶的心情會得到鬆懈。

愛情運：★★★☆☆

感情生活平穩，夫妻之間互送一些貼心的小禮物，彼此都會感到快樂和滿足喔！

事業運：★★★☆☆

盡量少評價、少插手別人的事情，以免惹來一些不必要的誤會。

財運：★★★☆☆

容易受人誘之以利，聽信人言導致重大損失。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00翡翠綠

開運方位：東北方向

處女座

真心傳遞愛意。

整體運：★★★☆☆

活動中似乎有著相遇緣分的預感，只要誠實表達你的心意，就能有個愉快且溫馨的約會；財運亨通，有意想不到的一筆進帳；求知過程中，同學之間互通有無、交流心得，彼此間的感情更近了一步。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間不宜表現得太過強勢，多聽聽對方的意見你會有新的體會。

事業運：★★★☆☆

雖不乏轉換的機會，可惜機遇雖多，卻因為優柔寡斷而難以掌握，或是停頓在紙上談兵。

財運：★★★★☆

人際關係運用得當，可化為財源。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-22:00琉璃銀

開運方位：東北方向

天秤座

換個角度思考，其實事情也沒那麼糟。

整體運：★★★★☆

戀人對你的感情索取變多，讓你漸漸感到煩躁，應換個角度來看待，只要想對方是需要你就會釋懷。很久沒聯繫的朋友打來電話，讓你喜出望外，有機會因朋友介紹而結識新朋友。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運不太好，好好裝扮一下可以有所改善，但千萬別揮霍，免得雙方產生爭執。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，能夠逐步完成計劃中的事情，有時間空檔時也可跟同事好好互動一下。

財運：★★★★☆

今天你很有創新思維，會抓住別人不容易發覺的外部條件來為自己服務，也許你的親朋並不看好，但只要你堅持下去，日後你就會有不錯的進帳！

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-22:00苔蘚綠

開運方位：正南方向

天蠍座

小不忍，則亂大謀。

整體運：★★☆☆☆

今天對方在耍脾氣你都要忍一忍，不然接下來的局面難以收拾；出財跡象明顯，打紅包的可能性很大唷；領導對你的工作很不滿，甚至會不顧顏面的對你加以指責，你最好靜靜的聽著，反駁的下場可不好受啊！

愛情運：★★★☆☆

單身者投身於事業，容易在職場中結識有才華的異性；戀愛中的人感情平穩發展。

事業運：★★☆☆☆

領導慾很強，待人處事的態度會顯得過於強硬，在管理上容易出現問題，與屬下、同事發生衝突的機率高。

財運：★☆☆☆☆

財運不穩定加上腦袋瓜有點空空的，判斷力明顯下降，不要聽信謠言可防止受到錯誤資訊的影響！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-15:00琥珀橙

開運方位：東南方向

射手座

很有想法的一天。

整體運：★★★☆☆

對愛情產生新的認識，面對感情問題能夠正確對待，有利於日後感情的發展；心中的想法不妨在會議中說出來，你的觀點會受到大家的重視；因學習需要，會把錢花在學習用品上。

愛情運：★★★☆☆

已婚者容易被對方誤會，對方時常懷疑你，你可別生氣，用你的柔情感化他吧！

事業運：★★★☆☆

思路總感覺打不開，特別是腦力工作者易遇到創作瓶頸。與其冥思苦想，不如暫時先放下工作，讓心境開闊些。

財運：★★★☆☆

大手筆投資宜多請教有經驗的長輩。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-13:00墨玉綠

開運方位：西南方向

摩羯座

愉快的事情接連不斷，笑容特別燦爛。

整體運：★★★★★

前期的投資容易在今天見到成效，滿缽而歸當然樂開花。工作充滿挑戰，看到同事躲避的神態讓你有點暗喜，英雄終於有了用武之地。高難度的工作更能突顯出你與眾不同的實力，保持自信也是你成功的必然因素。

愛情運：★★★☆☆

今日容易得到情人或配偶的幫忙，別忘了給對方一個擁抱喔！

事業運：★★★★★

簽約、談判會一切順利，趕緊把握賺錢的機會吧！

財運：★★★★☆

財運還不錯！有小額的暗財、偏財運。適合藏私房錢，不要讓別人知道你有錢喔！要懂得裝窮，否則荷包難守！

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-09:00睡蓮紫

開運方位：西南方向

水瓶座

工作忙碌，無暇顧及感情。

整體運：★★★★☆

工作幹勁十足，特別在意他人的眼光，卯足了勁表現自己，值得慶幸的是收效頗佳，讓你贏得許多掌聲與鮮花。感情運相對較弱，單身者與異性接觸較多，但僅止於工作關係。偏財運優，可抽獎、買彩票，中獎機率高。

愛情運：★★★☆☆

感情超級豐富的一天，很想黏住對方，沒有對象可以黏的難免會出現寂寞的情緒。

事業運：★★★★☆

運勢順暢，企劃工作者可望有不錯的收穫，易因同事指點而激發出新的靈感。

財運：★★★★☆

多與開朗活潑的朋友互動會給你帶來財運。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-24:00朝霞紅

開運方位：正東方向

雙魚座

工作中不可過於誇大事實哦！

整體運：★★★★☆

今天的愛情運勢十分惹眼，有機會收到沒有署名的神秘禮物，眼神有些異樣的他就是禮物的來源哦！斂財局面非常明朗，隨處可見賺錢的機會，不過也別只顧著撈錢，還要適當地放鬆放鬆，身體可是革命的本錢。

愛情運：★★★★☆

約會別忘了帶上一份愛的禮物喔，甜蜜之約的每一秒鐘都別浪費。

事業運：★★★★☆

收穫頗多，工作易得到上司的肯定。個人能力得到提升的同時，別忘了與同事分享你的經驗唷！

財運：★★★★☆

有多方進財的運氣，有利開闢第二生財管道。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：19:00-21:00可可棕

開運方位：東北方向

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