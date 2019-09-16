每日星座運勢／射手溝通是心靈之鑰 股票見好就收

2019-09-16 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-09-16

牡羊座

有浪漫約會，充滿激情的一天。

整體運：★★★☆☆

有伴侶的人能感受到對方濃濃的愛意，不妨相約到從未到過的場所渡過浪漫美好的一天；單身者與熱情活潑的異性特別有緣。業務工作者今天多與老客戶聯繫，增進感情的同時，還會有驚喜喔！

愛情運：★★★★☆

單身者有機會遇到心儀的對象，大大方方地與對方交往會有好結果喔！

事業運：★★☆☆☆

今日事業上有些小麻煩，會有突如其來的變動不在你預期中，你對於突如其來的變化容易產生適應不良感覺。

財運：★★★☆☆

有機會收到禮物，你也該表示出你的謝意。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-23:00橄欖綠

開運方位：西北方向

金牛座

緬懷過去但切忌沉迷於過去。

整體運：★★★★☆

今天的你好像就是一支蓄勢待發的利箭，對愛情有著強烈的渴望；沉浸在過去的輝煌當中，卻又因害怕失敗而顯得畏首畏尾，不敢付出行動；工作際遇平淡，無波無瀾，卻過得相當順利。

愛情運：★★★★★

愛情運很棒，有實質的收穫，例如：收到小禮物啦！得到有形的協助啦！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，今日宜裝迷糊，有錯認錯，不宜與人爭長道短。

財運：★★★☆☆

今天你能根據對手的實力來決定大賭還是小賭，對於自己的賭資也是小心使用。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-19:00琥珀橙

開運方位：正東方向

雙子座

感情有點小困惑，樂觀的心態很重要。

整體運：★★☆☆☆

單身者對感情較執著，對方表現得若即若離，使你有點沮喪，不妨暫時冷卻追求的熱度，靜心思索今後的打算。投資上有機會遇到「柳暗花明又一村」的情形，興奮之餘更要為下一步的計劃做好準備哦！

愛情運：★★☆☆☆

單身者戀愛機會多，但你對另一半的要求很高，戀情短暫；已婚者容易因錢而起爭執。

事業運：★★☆☆☆

精神狀態不太好，易被家事纏身，難以專心投入工作，出錯的機率高。

財運：★★★☆☆

財氣不穩定，預計中的收入易中途生變。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：04:00-06:00寶石藍

開運方位：東北方向

巨蟹座

你的建議能獲得別人的認同，有什麼好點子可以提出來。

整體運：★★★☆☆

適合參加團體活動，會有不錯的發揮空間。早上打開報紙看看，留意一下廣告內容，易獲得你需要的信息。抽獎、買樂透這類活動不宜參加，這方面的運氣比較低落。忙碌之餘，可以去活動活動一下筋骨。

愛情運：★★★★☆

單身者對戀愛有許多美好的憧憬，容易在職場中與心靈相通的異性結緣。

事業運：★★★★☆

職場中驚喜不斷，會有偶然的奇遇或起死回生的奇蹟發生。

財運：★☆☆☆☆

破財日，有金錢耗損的跡象，而且容易有金錢方面的麻煩唷，千萬別在今日做出重大財務決策。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-23:00金桔綠

開運方位：東南方向

獅子座

壓力較大，自我壓抑感比較重。

整體運：★★☆☆☆

今天有機會邂逅一段情緣，但太過感性衝動，愛情來得快，也幻滅得快，反而讓你心情難受。工作上，求職者應朝形象良好的大企業尋覓工作機會，成功率頗高。多吃番茄、南瓜、柿子等蔬菜，可有效緩解精神壓力。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者容易猜疑另一半，小心出現冷戰；單身者有機會獲得異性主動邀約，別錯過良機。

事業運：★★★☆☆

顯得比較嚴肅，而且個人主張比較強烈，給人不易親近的感覺。

財運：★★☆☆☆

對市場動態無法深入瞭解，容易失算唷！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-11:00睡蓮紫

開運方位：正南方向

處女座

能用輕鬆愉悅的心態看待事物，一切都顯得十分美好。

整體運：★★★★☆

與心儀的對象相處，展現你的樂觀天性與熱情活力，很快就能征服對方的心。工作上會有新的任務讓你去完成，你對此很感興趣，滿心歡喜地迎接挑戰。偏財運不錯，玩玩樂透會讓你獲得不少進帳。

愛情運：★★★☆☆

活耀的一天，穿得美美帥帥的再出門，因為今天的你特別容易引人注目。

事業運：★★★★☆

會有優異的工作表現，那種對事業的認真追求讓你在不知不覺中充滿人格魅力。

財運：★★★★☆

有合作機會，易名利雙收。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：23:00-24:00蕃茄紅

開運方位：東南方向

天秤座

身體狀況不佳，學習、工作受到影響。

整體運：★★★☆☆

感覺到身體不適別硬撐著，及時就醫，身體健康最重要。工作上可以請同事幫忙，大家都會很樂意幫助你。愛情方面，有伴侶的人易獲得對方的照顧，讓你感覺舒心；單身者異性緣不錯，有機會結識新朋友。

愛情運：★★★☆☆

顯得溫和親切，笑容燦爛，讓周圍的異性忍不住多看你兩眼，有機會遇到奇緣。

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，職場上面臨多重變化，甚至自己的行程也被改來改去的，難免會產生不爽的心態。

財運：★★★☆☆

省小錢花大錢，財富的成敗禍福都在你的一念之間。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-11:00水晶紫

開運方位：正南方向

天蠍座

運勢較弱的一天。

整體運：★★☆☆☆

工作上今天有外出的機會，別只顧著觀光，以免遺忘重要的工作任務；戀愛中的人今天有機會接觸戀人的摯友，要表現成熟大方點，有助於提升他的人際關係；手頭會出現緊張的情況，父母的儲蓄會給你解燃眉之急。

愛情運：★★★☆☆

單身者對兩人世界的溫暖、甜蜜很嚮往，愛情的魔力深深地影響著你。

事業運：★★☆☆☆

容易惹來口舌是非，在沒有結論以前，少說他人的閒話，小心得罪人麻煩纏身。

財運：★★☆☆☆

混亂型運勢，稍有不慎口舌、官非、鬥爭將接踵而至！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-07:00鉑金灰

開運方位：正西方向

射手座

溝通是打開心靈之門的鑰匙。

整體運：★★★★★

今天是難得的談心機會，對於感情和生活中出現的問題進行檢討、分析，並不斷改善，心中的不快才會得以抒發。工作中與其他部們良好的溝通，事情辦得很順利。財運一般，很難發現有值得投資的項目，進行儲蓄比較好。

愛情運：★★★★☆

談情說愛的好日子，適合徹夜長談，來個心靈大交流。

事業運：★★★★☆

今日事業還不錯啦！可是必須努力的付出，辛苦的耕耘，很容易得到長官的賞識！

財運：★★★★☆

財運還不錯！有小額的暗財、偏財運。對股票族是幸運的一天，適合短線進出，見好就收。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-09:00芒果黃

開運方位：正北方向

摩羯座

不說出來別人不會知道你的想法。

整體運：★☆☆☆☆

當愛人的行為惱怒你時可別用沉默來懲罰對方，只有冷靜後告訴他哪做得不對，這樣他才可能愉快接受你的批評；今天不能投資過多集中於單一產品，導致風險過於集中、虧損率高；多與父母進行互動溝通，他們能給你生活、為人處事方面做出提點。

愛情運：★★☆☆☆

感情帶給人短暫的歡愉，卻也讓人產生疲乏。單身者千萬別玩愛情遊戲，容易引火上身。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，心不夠穩定，有偷懶的傾向。可別正事不辦的蹉跎光陰，否則日後要趕進度就很吃力囉！

財運：★☆☆☆☆

降低些吃喝玩樂的費用以備不時之需！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：04:00-06:00櫻桃紅

開運方位：西北方向

水瓶座

該需要抉擇的時候就應當機立斷。

整體運：★★★★☆

衡量一下到底什麼人對你最重要，異性關係處理不好可是會降低今天的運勢哦；上班一族不妨多參加主題派對，會有意想不到的好情報入手；能夠讓身體自由舒展的方式都是適合的休閒項目。

愛情運：★★★☆☆

有點黏又不會太黏的日子，他想出去閒晃就讓他去吧！

事業運：★★★★☆

運勢旺盛，有機會得到成功人士的指點，靈感不斷，對工作特別有利。

財運：★★★☆☆

適合保守理財的一天，採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序反而能夠管理好當日的金錢。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-18:00大理石灰

開運方位：正西方向

雙魚座

依賴性較強，承受能力大大降低。

整體運：★★★☆☆

對另一半有種強烈的依賴心理，凡事都想問問對方的意見，這樣會讓對方有種太膩的感覺。表現出較強的責任心，渴望得到他人的肯定，並以此作為工作動力，顯得幹勁十足。

愛情運：★★☆☆☆

問題有點棘手，容易懷疑對方在外面亂放電！

事業運：★★★★☆

對新鮮刺激的事情比較偏愛，即便是工作中出現了強勁對手，也不會畏懼，越有壓力越能激發你的鬥志。

財運：★★★☆☆

消費慾望強烈，追求高品質生活，花費自然不小。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-07:00水鑽藍

開運方位：正北方向

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