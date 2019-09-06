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小孟塔羅：中秋節我能轉哪方面的運？

2019-09-06 09:22聯合新聞網 小孟

圖／Stocksnap
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中秋，最早出現於《周禮》，《禮記·月令》上說：「仲秋之月養衰老，行糜粥飲食。」，提到中秋有拜月的活動。中秋節也是農作物收穫的時節，有民俗學家認為，中秋祭月是源於慶祝秋季豐收，同時也會拜祭拜土地神。憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，中秋節我能轉哪方面的運？

請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟提供
請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟提供
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塔羅牌圖作者：Kawaii Tarot(Lopez, Diana)




A：福星降臨。(魔術師正位)

牌面上有一根星星的棒子，上方有無限大符號。

A：福星降臨。(魔術師正位)
A：福星降臨。(魔術師正位)
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這張牌表示中秋佳節，會讓你在物質方面轉為幸運唷！例如：一直很想去的旅遊，突然發現有優惠的機票，有名額限制的展覽活動，你卻能很順利的買到票。小孟老師在此提醒你，你的功課是找到深度的喜悅，唯有如此才不會開心過後，內心出現莫名的愁悵。

B：與人相處。(隱者牌正位)

牌面上有一盞油燈，裡頭有火在燃燒。

B：與人相處。(隱者牌正位)
B：與人相處。(隱者牌正位)
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這張牌表示中秋佳節，你會在與人合作上轉為順利。例如：你跟客戶正在談一筆生意，對方考慮後願給你好的答覆，或你跟朋友之間的磨擦，在你釋出善意後關係轉好了。小孟老師在此提醒你，你的功課是讓自己放輕鬆，盡你所能去努力，剩下的就交給老天爺吧！

C：身心健康。(死神牌正位)

牌面上有一把鎌刀。

C：身心健康。(死神牌正位)
C：身心健康。(死神牌正位)
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這張牌表示中秋佳節，會讓你的身心轉為健康。你的身體已經發出哀嚎聲了，有可能是實際的疾病，或潛藏已久的情緒所引發的。值得慶幸的是，你會找到對的良醫，或是透過一些事物，釋放掉痛苦與折磨，讓生活一步步回到正軌。小孟老師在此提醒你，你的功課便是好好淨化自己。

D：受人肯定。(皇帝牌正位)

牌面上有一顆羊頭，上方有一個皇冠。

D：受人肯定。(皇帝牌正位)
D：受人肯定。(皇帝牌正位)
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這張牌表示中秋佳節，會讓你的努力轉為肯定。例如：你在Youtube上放的影片，按讚數開始有好的起色，或你很用心的做好工作，會讓主管對你讚譽有加。小孟老師在此提醒你，看見每一個愛你的人，把他們的祝福轉為動力，不要讓不看好你的人，打擊到你的自信心。

E：財富進帳。(力量牌正位)

牌面上有一顆獅子頭，上方有一個光圈。

E：財富進帳。(力量牌正位)
E：財富進帳。(力量牌正位)
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這張牌表示中秋佳節，會讓你的理財能力變好。也許你會開始鑽研，適合自己的投資方式，用錢方面會更加謹慎，會仔細思考是否需要，而非盲從自己的慾望。小孟老師在此提醒你，務必做好風險的管理，不需用賭博的方式，而是運用頭腦的智慧，讓財富能夠愈來愈多。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

中秋節小孟塔羅

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