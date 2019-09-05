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職場除了認真運氣也很重要！看哪5個星座最能得到老闆寵愛

2019-09-05 09:30聯合新聞網 安妞‧星座

圖／pixabay
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人家說得老闆賞識者可省走三十里路，要想飛黃騰達，除了要認真拼命之外，人際相處要圓滑，還需要擁有大好運氣。職場生存可說是真的不容易，若能得到老闆的寵愛，很多事情真的能事半功倍，心安之餘，要想再上一層樓就更是容易了。就讓我們來看看十二星座誰最能得到老闆的寵愛吧。

第五名：金牛座

金牛座的人，踏實而穩定，在職場上屬於埋頭苦幹的類型，只要給他們一個目標跟方向，最好能提供成功的路徑，他們會發揮最強的韌性，一路勇往直前，絕不輕言放棄，堅信只要朝著目標走，就能累積實力邁向成功！對老闆而言屬於非常穩定可信賴的員工，只要錢方面一開始講清楚說明白，或是給他們一個業績目標，金牛座的人絕對屢創佳績，為了賺更多的錢，享受更好的生活品質，他們會成為老闆的得力助手，他們不貪圖名聲多有威望，只追求實際拿在手裡的數字，而且他們不喜歡請假，牢牢實實的卡在工作崗位上也能讓他們有很強的安全感，這樣穩定性格又追求業績的員工，老闆怎能不喜歡呢？

第四名：摩羯座

摩羯座的人，在工作上是非常敬業負責的，他們有一套自己的做事方式，那是他們長久經驗的累積，臨危不亂是他們最大的特質，向來給人冷靜、專業、堅定形象的魔羯座，除了會克己本分之外，他們強烈的責任感，會迫使他們把所有事情都安排妥當，絕對不容許有意外差錯，可以說是安排進度的細節控，他們是優秀的主管、策劃人員、專家，能讓老闆放一千萬個心，而且摩羯座的人做事不好大喜功，不喜與人鬥爭，總是安安靜靜默默完成任務，雖然跟同事之間不一定會很和樂，但也不會刻意與人爭執。而如果是有利益關聯時，他們的人際圓潤度會大發實力，成為老闆最愛的悍馬功臣。

第三名：天蠍座

充滿個人魅力的天蠍座，他們在職場上就有如獵鷹一般的英勇，就算擁有溫和的外表，內心對於成功的渴望則是烈火燃燒。如果是專業人士，就想當專業的權威，如果是業務人士，他們在競爭上可以說是用盡心機，完全沒在客氣，勇敢殺敵的鐵血戰將。也因為如此，很多時候能幫老闆拿下大單的員工就是天蠍座！愛恨分明的天蠍其實很希望自己得到賞識，所以會盡量讓自己的成就屢屢突破，可以說是老闆打天下的愛將，交代天蠍去創下業績，他們絕對會想盡辦法達成。不過樹大招風，天蠍座的朋友有時候太專注自己的目標，沒有顧慮到他人的感受，反而會遭受到他人的忌妒。不要因為老闆寵你就恃寵而驕喔！

第二名：水瓶座

水瓶座的朋友最大的特質就是，不會被既有的框架跟流程，限制住自己源源不絕的創意。他們總是能跳脫出舊有的形式，想出厲害的方法，突破上司或老闆的盲點，讓人驚豔讚嘆！雖然古靈精怪的水瓶偶爾會招人質疑，但擁有絕佳思考力的他們，總能讓提案在關鍵點上有所大用。而他們對於金錢的脈絡，以及事件的理解是非常清楚的，精明的他們不喜歡浪費力氣，只想用CP值最高的方式去完成工作。水瓶座的人能條理分明，直搗核心的為問題想出解決辦法，可以說是難得的人才，對老闆來說就是一個智多星的存在。另外水瓶座的人雖然利益分明，但為人還算慷慨，也擁有大愛，對同事會守望相助，相處幽默氣氛愉快，對老闆來說有這樣的員工，再幸運不過了。

第一名：雙子座

鬼才型的員工非雙子座莫屬，他們千變萬化的性格，在工作上可以發揮長才，不喜歡一成不變的雙子座，對於事業的野心，不如說是追求自我成就的慾望，這樣的他們會要求自己，每天都要變得比昨天更強大，求新求變的他們，會不斷的提升自己，甚至超越現有工作要求的範圍，也因為這樣，不怕麻煩的他們常常是一人當多人用，處理完自己分內的工作，還得跳下來處理很多雜事，雖然看似辛苦，但對雙子而言其實非常輕鬆，根本不足掛齒。也因為他們不怕麻煩的個性，加上能力相當多元，鬼點子多又非常聰明，溝通力很強又暢快。老闆實在會愛在心裡，捧在手上，因為給他們自由跟發揮的空間，對於整個公司的流暢會大大加分呢！

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

職場星座

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