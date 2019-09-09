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南方淪陷！菲律賓證實「非洲豬瘟」疫情爆發

公車煞車老翁沒坐穩跌倒身亡 司機無罪變有罪！

這些人「平時像樹懶」，卻常被財神眷顧？

2019-09-09 15:58聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

「勤勞致富」的觀念傳承了幾千年，的確，勤奮與堅持才是邁向成功的絕大百分比，但也有一部分人在外人看來甚是懶散、懶惰，總像卡通裡的樹懶一樣悠閒，可是偏偏受到財神眷顧，讓他們賺起錢來好像不費吹灰之力。到底有什麼秘訣呢？科技紫微網就帶大家瞧瞧他們的本事。

本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮為空宮者，請參考對宮遷移宮主星；命宮為雙星者，請參考兩顆星主星。

圖片來源／Shutterstock
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第一名：天府

不需吃苦，效率為王

天府星的人平日看來懶散，整天坐著玩手機、打遊戲，時不時翹個班，自己也不覺得有什麼不妥當。可他一旦站起身來行動，卻比一般人更有效率。你花兩倍時間，他可能只要一半功夫，讓你見識到什麼叫「三年不開張，開張吃三年」。

　

第二名：天同

親切溫柔，人緣助陣

天同生性散漫愛享受出了名，可你卻幾乎見不到他窮的時候。誰叫他貴人運強、長輩緣好啊！逢人眉開眼笑，待人親切體貼，他遇上難題時，有人幫忙收拾；別人有好處時，也願意主動與他分享……貴人多了，連路都有人幫他走呢。

　

第三名：破軍

擇善固執，全心投入

破軍對於不願意幹、不感興趣的事，總是馬馬虎虎。別人看他做事那副懶散樣，恨不得拿鞭子抽他；可對於有興趣的工作，他馬上變了個人，全身全心投入，不畏艱辛，非取得成功不可。「一夜暴富」或「一夜爆紅」這種詞很容易出現在他身上，而這全都取決於他的興趣！

　

第四名：貪狼

靈感為王，掌控先機

別人的成功是99%的汗水加1%的靈感，而貪狼卻能夠因為掌控了這1%的靈感而決定成敗。他頭腦靈活，創造力驚人，凡事都掌控先機，一個點子就能讓他走上成功捷徑。名利雙收後，他自然多的是時間瀟灑快活了！並且只要他願意釋放魅力，也有不少對象願意為他伸出援手。

　

【延伸閱讀】

命盤揭曉，你是有財無庫命？

老年有錢又有福？神婆為你預測

　



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