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婚姻是愛情的墳墓？與另一半漸行漸遠 這些生肖配對要當心

2019-09-06 08:24聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

有句話說「婚姻愛情的墳墓」。婚姻本來應該是兩人相互扶持的人生，但若被柴米油鹽淹沒了浪漫，甚至缺少交流、互動與關愛，兩人很可能就漸行漸遠，難以回頭。這次科技紫微網要特別提醒這幾對生肖配對，別忽略了經營婚姻的重要喔！

圖片來源／Shutterstock
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生肖兔&生肖羊：不肯主動

這兩個生肖在感情中多缺乏行動力和主動性，雖然內心深處渴望浪漫、激情的生活，可是沒見到對方表示，自己也就不敢貿然表達。你希望他主動，他希望你示意，結果只會各自把濃烈的感情壓抑在心中，使愛情因逐漸失望而熄滅。

建議：欲取先予，別再等待了，如果你希望得到對方的熱情，那就先主動付出你的激情吧！

　

生肖豬&生肖牛：熱情澆熄

生肖豬多浪漫情趣，願意為婚姻營造甜蜜氛圍，但必須要得到另一半的肯定與鼓勵才能持續。若另一半為嚴謹務實的屬牛人，那必定是熱臉貼冷屁股，一腔熱情很容易被生肖牛一句「無聊」、「幼稚」淋得溼透，再熱的心也會涼掉。

建議：不管自己喜好如何，彼此都應記得去尊重、欣賞對方，感情才會更和諧。

　

生肖虎&生肖馬：兩看相厭

或許一開始在濾鏡加持下，兩人能相互吸引，愛得轟轟烈烈。但隨著日子過去，熱情平淡下來，濾鏡也就消失了，彼此都露出了最真實的狀態。依這兩個生肖掌控慾強、對另一半要求高的個性，只怕經常會一言不合就吵起來。

建議：轉移目光，不要總是盯著對方的錯處與缺點，多發現對方的好，婚姻才會有更多樂趣！

　

生肖鼠&生肖狗：波瀾不驚

隨著時間的流逝，當婚姻的新鮮感消失後，兩人保守現實的一面就會愈發顯現出來。如果兩人有足夠默契，即使交流不多，也能相敬如賓，平實安好。若默契還未建立起來之前便進入互動貧乏期，生活難免會變得冰冷無趣。

建議：用心是常保激情的最佳法門，時不時的一點小情趣，或許就讓兩人感情增溫不少喔。

　

生肖蛇&生肖雞：唇槍舌戰

兩人相處久了，甜蜜的激情消退，吵架的激情倒是與日俱增。兩個人的嘴皮功夫都不是省油的燈，一個疑神疑鬼，一個雞蛋裡挑骨頭。少了濃情蜜意的調和，你們只會撕掉和諧的面具，將家變成充滿硝煙的戰場。

建議：千萬別放棄吸引對方的努力，而且要學會瞭解珍惜對方，讓婚姻保有足夠的溝通與讚美，生活才會更幸福美好！

　

婚後的你，或許正經歷著經濟、育兒、工作……許許多多的壓力，讓你喘不過氣。但當你仍然撥出時間來用心經營婚姻時，你會發現自己更有力量去對抗外界的壓力。

　

【延伸閱讀】

紫微合參，診斷婚姻相處危機

御緣占卜！兩人真的契合嗎？

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

婚姻科技紫微網愛情

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