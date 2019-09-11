不倚老賣老、越活越年輕！這4種人越活越不怕挑戰？

2019-09-11 08:00 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

人到中老年時，常越來越避免嘗試新事物，但有些人卻有著一顆年輕的心，越活越年輕，願意挑戰、願意嘗鮮，不會倚老賣老。你屬於越活越年輕的命格嗎？科技紫微網以紫微命盤的角度，在這裡為你詳盡分析。

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天相星：活出自我，敢於嘗試

天相星命格者行事穩重，凡事有計劃，會用踏實的方式追求成功。年輕時，你對於新鮮事物、挑戰等等其實是有興趣的，但你並不輕易嘗試。因為理性與務實的面向讓你步步為營，不冒險、不急進。

步入中老年，有了一定的成就之後，你內心的挑戰慾會迅速被點燃，想要更加活出自我、活得精彩。一些年輕時不敢做的事，你都想要去試一試，也易因敢於嘗試而越活越年輕，收穫頗多。

破軍星：勇往直前，常保年輕

破軍星命格的人求新求變，不怕挑戰。事實上，你最不能忍受平淡與重覆，永遠喜歡新鮮刺激。無論是年輕時還是步入中老年後，你都有著一顆火熱、熾烈、充滿活力的年輕之心。你是越老越有勁，越活越精彩。

哪裡有新鮮事、有困難、有挑戰，你就往哪裡鑽，因為你要的就是新鮮、變化、與不一樣。你永不服輸，一直勇往直前，常保年輕。

太陽星：敢於任事，力爭上游

太陽星命格的人熱情積極。年輕時，你很有活力，喜歡表達想法，然而行動力相對不足，容易求穩而不敢挑戰。中老年之後，因為積累了不少經驗，隨著閱歷增多、接觸的人增加，你的自信與勇氣反而會被激發。

年紀越大，你越敢於承擔責任，積極向上，力爭上游。這股活力與動力，讓你不斷在嘗試中收穫不同的體驗，也就擁有了一個越活越年輕的靈魂。

天同星：樂觀積極，天天向上

天同星命格者隨遇而安，知足常樂，年輕時沒有太大的人生企圖，因此對於沒有把握的事也就不敢輕易涉。你常常懷著「不求有功，但求無過」的心態，年紀輕輕就好像過著退休的生活。

不過，隨著年紀的增長，步入中老年後的你反而越活越年輕。對人對事你都變得更為積極主動，求知慾與上進心也逐漸增強，年輕時不敢想的、不敢做的事都想要挑戰一番，好好學習，天天向上。

敢於嘗試、挑戰，是非常有趣而令人興奮的事。無論年輕還是年長，只要敢於邁出第一步，就會有不一樣的收穫。願你我都保有一顆年輕的心，活得更陽光、更積極、更精彩！

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