「人生贏家」的常見面相，快看你中幾項！

2019-09-10 16:21 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

這個世界上總有一些「人生贏家」，讓人羨慕嫉妒恨。這些人一方面贏在後天的努力，另一方面，他們先天的面相優勢也有影響。就讓科技紫微網帶著大家一起來見識一下，那些「人生贏家」們的常見面相！

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一、額飽滿且側面有適中弧度

飽滿的額頭是智慧的象徵，額頭高闊者必定有著不可小視的慧根。這類人一般來說都很有氣度，也就是所謂的「宰相肚裡能撐船」。且額頭還能承接福祿，從側面看時有著適中的圓滑弧度，看起來貴氣十足的額頭，更能得貴人助力，做出一番大成績。

二、眉濃密且外觀整齊

眉毛濃密者，野心勃勃。雖然抱負遠大是好事，稍有不慎卻易誤入歧途。然而，眉毛的外觀整齊，無亂眉壓眼之兆，此人遵紀守法，能夠在比較正規的領域把握時機，經由努力後終會有一番作為。

三、山根直挺而鼻頭有肉

山根直挺者，為人堅毅；鼻頭有肉，則說明此人很有福氣。這種面相也是常見的「人生贏家」型面相，他們的成功會是在堅持不懈的努力後收穫到的好福氣，腳踏實地，穩妥！

四、臉方且下巴寬厚

臉方者，又稱為國字臉。這類臉型者為官機率極大，且為政者居多。寬厚的下巴，則能使此面相者收放有度，應付自如。為人忠厚，乃民心之所向；持之以恆，為大將之風度。不發達都說不過去。

很多人覺得自己做什麼都不順，其實是沒有好好善用運勢的能量！當運走上坡時，就該開疆闢土；在運走下坡時，適合韜光養晦。懂得審時度勢，你就會是後天的贏家！

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