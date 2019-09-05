中秋禮金自己賺！佳節前後特別有偏財運的4大生肖 快看你中了嗎？

2019-09-05 09:44 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

中秋佳節即將來臨，你的中秋禮金賺足了嗎？最近有沒有偏財運呢？科技紫微網在這裡為你詳細分析，中秋前後有哪些生肖特別有偏財好運？

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生肖鼠

洞察力超強，獲得商機

生肖屬鼠的人，中秋節前後對市場、數字、錢財的敏感度強。容易因為第一時間洞察商機、投資項目精準、出手及時，而獲得豐厚的進帳，可能有一場金秋大豐收。由於有極好的運氣，甚至買樂透碰手氣也能有機會中大獎，中秋禮金完全不成問題。

生肖虎

錢財回收運氣旺盛，人品爆棚

生肖屬虎者，中秋節前後財運頗為旺盛，有人品大爆發的傾向。由於這是個回收款項的絕佳時期，只要開口多能如願，千萬別錯過。甚至有些早已忘記的放款，或是借給親朋好友、根本沒想過要收回的友情借債，近期都有機會收到不少回款呢！這種對方主動還款的機率會讓你喜出望外。

生肖馬

眼光獨到，敢於冒險

生肖屬馬者，本段時間在錢財上運氣佳，眼光獨到，容易看到別人沒看到的商機。又頗有一些賭運，對於別人不看好的項目，即使你只是懷著試試看、賭一把的心態，也多能賭贏，收穫不少。不過也應見好就收，莫沉迷於冒險投機。另外也有機會獲得意外財，如收到禮物、或者抽獎活動中獎，不用擔心中秋佳節沒錢送禮。

生肖狗

消息靈通，得錢財貴人指點

生肖屬狗的人，本段時間福星高照，錢財貴人顯現。有機會因為消息靈通，從朋友口中獲得第一手資訊，而有不小進財；也有機會秒殺到便宜實惠的精品、好物，可以讓你花小錢送大禮。另外，即使遇到錢財困境，也多能獲得貴人援助，久未謀面的親友給你送溫暖的機率頗高。

好運氣、偏財運不是人人都有的。特別是金秋的好偏財，遇到了就要好好把握、大賺一筆。若你的生肖暫時沒有偏財運也沒關係，風水輪流轉，時此不旺彼時旺。祝中秋快樂！佳節團圓！

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