中秋節不只賞月烤肉！求姻緣這天最靈驗 怎麼求一次看

2019-09-10 09:18 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

每年農曆八月十五日，也是月圓人團圓的重要節慶。但是除了吃月餅、賞月、烤肉之外，其實這一天也是一位重要神明──月下老人的生辰。所以，據說在這一天求姻緣最靈驗，那麼這一天到底該如何拜月老、求姻緣呢？月老的背後有著什麼傳說故事？就讓科技紫微網帶大家一探究竟。

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關於月老的神話

據說有個叫韋固的人，想早點娶親卻不順遂，偶然遇見月下老人在翻姻緣簿，便請月老透露未來的另一半是誰，竟是市場賣菜婦人抱著的女童，韋固不信，派人刺殺女童，結果市場人多，歹徒只刺了一刀就跑了。

十多年後，刺史王泰將美麗的女兒嫁給韋固，他發現妻子眉間總貼著小花片，一問之下才知道她幼時在市場被刺殺，眉心留有傷疤，原來她就是當年的女孩！當時由乳母照顧著她，後來跟在叔叔王泰身邊，並以王泰女兒的名義出嫁。從此故事流傳開來，也有了「千里姻緣一線牽」的傳說。

聽完上述的故事，你是否也覺得，姻緣真的是天注定呢！可是你自己的姻緣究竟何時會到來？趕快在最靈的農曆八月十五祈求月老賜給自己一段佳緣吧！

農曆八月十五日，如何【拜月老】求得好姻緣？

月老廟拜月老流程：

一、可於月老廟內的香舖購買金紙、線香，第一次拜可購買祭拜月老的「紅線鉛錢」。

二、準備適合拜月老的供品：鮮花、糖果、紅棗、桂圓以及五色水果。這些供品都各有涵義，像是紅棗象徵姻緣早成、桂圓表示圓圓滿滿、糖果則是讓月老公嘗甜甜。

三、擺放好上述的供品之後，點燃線香，先拜廣場的天公爐，接著拿三炷香進入大殿。大殿中央是城隍爺，左方即為月老。祭拜時請說明自己的姓名、住址、出生年月日。單身者，請說明自己希望的條件；有交往對象者，則請求城隍爺與月老幫助這段感情順順利利。

如果真的不知道如何開口祈求，可以請教廟裡的義工人員或服務人員，或參考以下念法：

「弟子（信女）OOO（自己的姓名）、住家地址以及農曆出生年月日，今天誠心誠意祈求月老公賜良緣，理想對象條件是OOO，日後有成必定送上喜餅喜糖，燒獻月老公姻緣金敬謝。」

四、拜好大殿後，再進入偏殿，請偏殿眾神加持，重複剛剛於大殿所說的內容即可。

五、之後將手中三炷香一併插於廟外廣場的天公爐。

六、最後將紅線以順時鐘方向過爐，帶在身上。可收放於皮包內。

如此即完成拜月老並求得紅線。紅線請記得妥善保管，日後姻緣到來時，也別忘了回到月老廟感謝月老公喔！

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