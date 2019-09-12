中秋節拜月，求什麼最靈驗？

2019-09-12 14:18 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

在古代，無論是祭月、拜月、賞月，中秋夜的活動幾乎都是圍繞著月亮來進行。

早在周朝開始，帝王就有春分祭日、夏至祭地、秋分祭月、冬至祭天的習俗。後來，祭月的習俗也逐漸影響到民間。

而拜月，則更接近大多數平民百姓的生活。無論男女老幼，在中秋節的晚上，都可以對著月神訴說自己的願望，希望得到月神的保佑，因為中秋節的月亮最圓、最明亮。

天上月圓、人間團圓的美好願望，遂成為中秋拜月的主題。

中秋的晚上，人們擺好供品、香燭、水果、清茶拜月，那麼你知道，拜月拜什麼最靈驗嗎？跟著科技紫微網來一探究竟吧！

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一、中秋月圓人團圓，祈願團聚最靈驗

遠在他鄉的遊子拜月，是希望家鄉的親人健康、平安、快樂；也希望借此表達自己的思念之情。

家中的親人拜月，是希望月神保佑遠在他鄉的親人一切安好，明年能夠團圓。

團圓的人家拜月，則是祈求年年有今日，歲歲如今朝，闔家團聚，幸福相伴。

所謂「但願人長久，千里共嬋娟」，也就表示在中秋節的晚上拜月祈求家人團圓會特別靈驗。

二、容顏青春永不老，祈求美麗最靈驗

傳說之一，相傳，嫦娥奔月的故事傳開後，世間的女孩們希望自己也能像嫦娥一樣美麗，就在中秋節夜裡拜月，祈求成仙的嫦娥賜福給自己，讓自己也成為美女。

另一傳說則與古代著名醜女無鹽有關。相傳，無鹽因賢良淑德被選入宮，很久未被皇帝注意。八月十五夜，無鹽虔誠拜月時，正被皇帝看到，月光下看出了美女，遂獲寵幸，並以德才兼備立為皇后。

不論是哪種傳說，都表達著女孩們對美麗的期盼，而在中秋節晚上拜月，能讓這樣的祈求更快靈驗…。

三、弄璋弄瓦皆麟兒，祈求貴子最靈驗

相傳中秋之夜的月光，別有神奇的力量。所以久婚不孕的婦女，就會在八月十五的晚上，靜靜地沐浴在月光下，希望能因此改變運勢，得生貴子，這是一個相當靈驗的法門。

四、月老冰人一線牽，祈願良緣最靈驗

舊時有「月老為媒」的說法，古代的媒婆又稱為「冰人」，所以即將成年的男女，會悄悄在中秋節的圓月下虔誠祈禱，求月老為自己安排稱心如意的姻緣。

已經成年、還未成家的男女，會在夜深人靜的時候，祈求月老紅線早牽，讓自己早日擺脫單身的身份。

至於家有成年男女且尚未婚配的父母，則是光明正大地向月老述說自己的心願，希望子女早日婚配。

總之，在中秋之夜別有神奇力量的月光下，對美好姻緣的祈求會特別靈驗喔！

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