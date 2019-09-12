親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

郭台銘宣布退黨 柯文哲：若參選就派蔡壁如幫他

順澤宮潮帽第一批今發放 高雄三鐵迷搶頭香

中秋節拜月，求什麼最靈驗？

2019-09-12 14:18聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

在古代，無論是祭月、拜月、賞月，中秋夜的活動幾乎都是圍繞著月亮來進行。

早在周朝開始，帝王就有春分祭日、夏至祭地、秋分祭月、冬至祭天的習俗。後來，祭月的習俗也逐漸影響到民間。

而拜月，則更接近大多數平民百姓的生活。無論男女老幼，在中秋節的晚上，都可以對著月神訴說自己的願望，希望得到月神的保佑，因為中秋節的月亮最圓、最明亮。

天上月圓、人間團圓的美好願望，遂成為中秋拜月的主題。

中秋的晚上，人們擺好供品、香燭、水果、清茶拜月，那麼你知道，拜月拜什麼最靈驗嗎？跟著科技紫微網來一探究竟吧！

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
分享

　

一、中秋月圓人團圓，祈願團聚最靈驗

遠在他鄉的遊子拜月，是希望家鄉的親人健康、平安、快樂；也希望借此表達自己的思念之情。

家中的親人拜月，是希望月神保佑遠在他鄉的親人一切安好，明年能夠團圓。

團圓的人家拜月，則是祈求年年有今日，歲歲如今朝，闔家團聚，幸福相伴。

所謂「但願人長久，千里共嬋娟」，也就表示在中秋節的晚上拜月祈求家人團圓會特別靈驗。

　

二、容顏青春永不老，祈求美麗最靈驗

傳說之一，相傳，嫦娥奔月的故事傳開後，世間的女孩們希望自己也能像嫦娥一樣美麗，就在中秋節夜裡拜月，祈求成仙的嫦娥賜福給自己，讓自己也成為美女。

另一傳說則與古代著名醜女無鹽有關。相傳，無鹽因賢良淑德被選入宮，很久未被皇帝注意。八月十五夜，無鹽虔誠拜月時，正被皇帝看到，月光下看出了美女，遂獲寵幸，並以德才兼備立為皇后。

不論是哪種傳說，都表達著女孩們對美麗的期盼，而在中秋節晚上拜月，能讓這樣的祈求更快靈驗…。

　

三、弄璋弄瓦皆麟兒，祈求貴子最靈驗

相傳中秋之夜的月光，別有神奇的力量。所以久婚不孕的婦女，就會在八月十五的晚上，靜靜地沐浴在月光下，希望能因此改變運勢，得生貴子，這是一個相當靈驗的法門。

　

四、月老冰人一線牽，祈願良緣最靈驗

舊時有「月老為媒」的說法，古代的媒婆又稱為「冰人」，所以即將成年的男女，會悄悄在中秋節的圓月下虔誠祈禱，求月老為自己安排稱心如意的姻緣。

已經成年、還未成家的男女，會在夜深人靜的時候，祈求月老紅線早牽，讓自己早日擺脫單身的身份。

至於家有成年男女且尚未婚配的父母，則是光明正大地向月老述說自己的心願，希望子女早日婚配。

　

總之，在中秋之夜別有神奇力量的月光下，對美好姻緣的祈求會特別靈驗喔！

　

【延伸閱讀】

點亮平安燈，為全家人祈願祝福

新上線！靈視你結婚對象的長相

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

中秋節科技紫微網

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

天蠍會整追求者、處女懂保持距離！最難追星座女公開

2019-09-12 09:57

每日星座運勢／摩羯找商機把握機會　工作運作順心

2019-09-12 00:00

小孟塔羅：國旅補助出爐啦！來看你下半年去哪玩最開運

2019-09-11 11:14

不倚老賣老、越活越年輕！這4種人越活越不怕挑戰？

2019-09-11 08:00

「人生贏家」的常見面相，快看你中幾項！

2019-09-10 16:21

中秋節不只賞月烤肉！求姻緣這天最靈驗 怎麼求一次看

2019-09-10 09:18

這些人「平時像樹懶」，卻常被財神眷顧？

2019-09-09 15:58

唐綺陽星座運勢週報：處女座避免脾氣爆發 天秤座即將當紅

2019-09-09 08:47

最強3種星座女 能把男人吃死死

2019-09-08 15:37

殺破狼周運勢／摩羯職場表現受讚賞 雙魚財庫被注滿

2019-09-08 00:00

小孟塔羅：中秋節我能轉哪方面的運？

2019-09-06 09:22

婚姻是愛情的墳墓？與另一半漸行漸遠 這些生肖配對要當心

2019-09-06 08:24

中秋禮金自己賺！最近特別有偏財運的4大生肖 快看你中了嗎？

2019-09-05 09:44

職場除了認真運氣也很重要！看哪5個星座最能得到老闆寵愛

2019-09-05 09:30

人生好難？那是因為你不懂得如何選擇！

2019-09-04 10:16

這3種星座配對 結婚後越來越甜蜜

2019-09-01 20:23

不講意義講義氣！這三種人超挺朋友

2019-08-31 07:00

小孟塔羅：下半年我會被主管上司看見嗎？

2019-08-30 08:00

容易說溜嘴！這5個生肖總是守不住秘密？

2019-08-29 20:36

【測字】有錢又有閒！最近財運旺還能享受？

2019-08-29 16:33

天秤本月職場受歡迎、處女座偏財運佳！12星座9月「工作運+財運」來了

2019-08-29 16:02

想賺錢要看！驛馬星動有玄機 一出門就受財神眷顧？

2019-08-28 09:30

9月星座塔羅運勢：處女戀愛機率大增 巨蟹工作能力獲肯定

2019-08-28 06:00

這次受傷不代表此生無真愛！看12星座如何走出情傷

2019-08-27 08:27

【心測】剪刀石頭布！測你在愛情裡會認輸嗎？

2019-08-25 08:39

心情差吃更多？哪些生肖會用吃來調適情緒

2019-08-24 06:30

小孟塔羅：事情不對秒見風轉舵！測你「牆頭草指數」是多少

2019-08-23 13:16

雙魚神秘溫柔、天秤萬人迷！揭12星座的「獨特魅力」

2019-08-23 08:55

9月生命靈數運勢分析：故事的全貌 只在時光流轉後盡現

2019-08-23 08:50

天生相剋？職場上最不對盤的生肖組合

2019-08-22 10:24

常常覺得心好累？12星座的精神壓力就該這樣抒解

2019-08-21 09:39

【塔羅】微雨夏季，該怎麼存下你的快樂？

2019-08-20 16:44

【情境心測】選故事情節，測出你迷惘時最想見誰？

2019-08-20 11:42

床邊放這5樣東西 容易影響感情招小三？

2019-08-19 15:26

【塔羅】趕快去找！你的意外之財都躲在哪些地方？

2019-08-16 11:42

小孟塔羅：一開口氣氛馬上尷尬！測你的冷場指數

2019-08-16 10:20

眼神超銳利！這5種人能看穿假面閨密

2019-08-14 12:28

【心測】從度假方式 測你需要哪種能量？

2019-08-14 10:57

喜報！下半年獨佔愛情吉運的生肖

2019-08-13 14:47
看更多

熱門文章

獨／正宮再刊聯合報頭版勸退小三！氣到忍無可忍的原因曝光

2019-09-12 06:54

【即時短評】地表最強警告小三廣告 她的盤算是？

2019-09-11 18:20

來台旅遊想花錢「貢獻」 陸網紅卻罵：台北弱爆了！

2019-09-11 22:31

獨／長照大利多 養護機構住民每月可獲數千元補貼

2019-09-11 16:17

羨慕！台南中年男只花700元 爽中20億威力彩頭獎

2019-09-11 17:01

想送機構送不起 他上班時用監視器偷看臥床母親

2019-09-11 22:28

肉盤「只要15元」還可無限加點 「聚」昆布鍋限時優惠只有15天

2019-09-11 21:07

菜市場超狂徵人！月領45K補助檳榔費 霸氣老闆：媽寶別來

2019-09-12 10:49

今明秋老虎 吳德榮：下周二、三天氣視颱風動向而定

2019-09-12 07:36

全台限量！萊爾富「銷魂麵鋪」聯名 推「大師兄銷魂乾拌麵」

2019-09-11 17:35

每日星座運勢／摩羯找商機把握機會　工作運作順心

2019-09-12 00:00

媽考量下一代嫌身高155女友矮 兒說我也才169公分

2019-09-11 19:44

妙齡女猛踩飛輪1小時 上廁所驚見「醬油尿」嚇壞了

2019-09-11 21:01

中秋連假來了 高公局預估今16時起開始塞車

2019-09-12 11:45

台中腸病毒疫情竄高峰 就診人數6都最多

2019-09-12 09:39

吃牛不吃魚 國人食肉板塊大挪移

2019-09-12 00:18

彭啟明：今年中秋連假台灣有難得的好天氣

2019-09-12 07:47

5旬婦晨起登山健身 不料成為中和國強嶺第五例屈公病

2019-09-11 15:48

國人平均壽命80.7歲 更長壽了

2019-09-12 00:13

中南部擴大秋冬遊補助 懶人包看這邊

2019-09-12 10:12

粉紅花海夢幻登場！福壽山農場波斯菊9月中最美

2019-09-11 18:13

天蠍會整追求者、處女懂保持距離！最難追星座女公開

2019-09-12 09:57

傳員工轉賣糖醋醬牟利 麥當勞：將依法訴究

2019-09-12 12:32

女子罹患「馬尾症候群」 小便變遲鈍

2019-09-12 10:45

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／滿街豆花

2019-09-12 06:00

美國各州陸續禁售電子煙 我國明星高中竟查5名新生偷帶

2019-09-11 17:54

買頭版廣告控小三… 卡在婚姻的妳只能委屈當工具人嗎？

2019-09-12 13:45

跳槽新東家，同事等看好戲？用這招，連地下領袖也搶著罩你

2019-09-11 15:53

飄香30餘年擊敗鼎泰豐！台北「民生炒飯」到日本開分店

2019-09-12 14:51

大叔好市多當菜市場狂換水蜜桃 她怒：都被摸爛怎麼買？

2019-09-12 14:07

7-11多元複合門市「Big7」 進駐高雄愛河

2019-09-11 17:11

男人皮膚黑＝MAN？穿錯3種顏色的衣服 一秒變髒鬼

2019-09-11 17:05

【童言童語】小毛小姐／我被書壓到了

2019-09-12 06:00

教孩子聰明吃零食 兒科醫師：把握「三要一不」4原則

2019-09-12 08:00

全台最低！台東平均壽命僅75.8歲 與北市相差7.8歲

2019-09-11 17:52

【家的形狀‧一樣的愛】吳廷勻／有愛的人，背起的甜蜜負荷都一樣

2019-09-12 06:00

怎麼吃魚油才能抗憂鬱？台灣、國際專家訂治療指引

2019-09-12 12:31

Uber取締延期 林佳龍：給每個人都有路走

2019-09-11 17:19

劉真把「水晶燈」穿在腳上 搖曳閃亮的RENE CAOVILLA超浮誇

2019-09-11 19:38

台灣每平方公里0.31家超商 密度次於韓國

2019-09-11 19:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top