殺破狼周運勢／摩羯職場表現受讚賞 雙魚財庫被注滿

2019-09-08 00:00 聯合新聞網 殺破狼



殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock 分享 facebook

殺破狼2019年9月9日~9月15日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

感情運方面，水星與金星進入感情宮位，呈現合相。與曖昧對象互動較多，訊息往來頻繁。某些白羊座會與喜歡的人有關鍵性的進展，雙方可能會想交往、同居。

金錢運佳，在金錢宮位的天王星脫離不良相位的影響，有許多接外快的機會，讓你在正職的薪資之外，有額外的收益，多了許多零用錢可以使用，手頭寬裕許多。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的火星與太陽受到滿月影響，工作忙碌的程度已經到達難以負荷的程度，此時會累到想丟辭呈，或是需要休個長假。某些白羊座會在此時罷工或怠工，表達內心的不滿。

健康運方面，火星與太陽合相在健康宮位，體力會感覺消耗過度，感覺過勞，當心血光之災，容易發生意外傷害與疾病，心血管方面的問題要留意。滿月發生在精神宮位，本週容易焦慮，睡眠狀況不佳。

金牛座：

整體運勢：

工作運方面，水星與金星進入工作宮位，呈現合相。工作效率提升，在職場上的表現也會受人矚目，工作能力受到肯定與稱讚。此時會有出差與外派的機會，到外地的差旅待遇讓你很滿意。

學業運方面，在學業宮位的土星、冥王星與人際關係宮位的海王星有良好連結，有些老師或指導者雖然對你十分嚴格，但有任何表現與交流機會時，總是會提拔你，此時會覺得被如此磨練是值得的。

本週須注意的部分：

感情運方面，火星與太陽合相在戀愛宮位，受到滿月影響，在曖昧關係中必須做出抉擇，可能得放棄一段愛戀。已經有穩定對象的金牛座，容易受到週遭的人影響，對你喜歡的人做出不太尊重的事情，會因此造成戀情的傷害。

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，受到財務宮位的木星與戀愛宮位的火星影響，盡量避免讓朋友介入你的金錢計畫和戀情問題，自己無法處理的情緒垃圾，也會帶給別人困擾，當心被封鎖，或是會被迫退出某個群組。

雙子座：

整體運勢：

感情運方面，水星與金星進入戀愛宮位，呈現合相。與某個人陷入熱戀，很快就確認了彼此的心意，進入交往狀態。有伴侶的雙子座，會開始籌備婚事，與喜歡的人正式進入人生的新階段，某些雙子座可能會奉子成婚。

工作運方面，滿月發生在志業宮位，某個階段性的任務終於完成，會在此時卸下目前的職務。滿月受到家宅宮位的火星影響，會因為工作的調整，需要搬家或離家。

本週須注意的部分：

家宅運方面，火星與太陽合相在家宅宮位，家庭的關係比較緊繃，許多家庭的問題必須要耐著性子處理。居家環境較不安寧，需特別留意門戶安全，爐火與電器的使用須特別注意。

健康運方面，土星與冥王星齊聚疾厄宮位，身體上大大小小的疾病接連不斷，會感覺比較厭世。筋骨容易痠痛、牙齒與皮膚的問題較多，泌尿系統常有發炎的情形，要多喝水，注意身體保養。

巨蟹座：

整體運勢：

學業運方面，滿月發生在學業宮位，論文或是作業會告一段落，目前學習的科目可望獲得學分，有些延畢或暑修的巨蟹座，此時終於能結束學業，獲得應得的學位或認證。

家宅運方面，金星、水星進入家宅宮位，會找到很好的居所，或是買新的傢俱。此時有關家庭與家宅的事情會很有效率地解決，某些巨蟹座會跟家人一起出門旅行，或是在事務的溝通方面與家人互動良好。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的木星受到溝通宮位的火星、太陽影響，在職場容易惹上口舌之災，與同事或上司溝通不良，造成某些人在專業領域上對你的質疑。

感情運方面，土星與冥王星齊聚在感情宮位，冷處理或許是一種保護色，卻因此激怒對方，到處說你的不是，雖然懶得辯解，許多人會跑來關心，讓你感覺心煩。

交通運方面，太陽與火星合相在交通宮位，受到滿月的影響，須特別注意交通事故，交通工具會在此時壽終正寢，需要換新車，同時要當心與人發生行車糾紛或被開罰單。

獅子座：

整體運勢：

旅遊運佳，金星、水星進入旅遊宮位，不論是出遊或是因為工作出差，食宿待遇非常高級，同時會非常有效率地到想朝聖的景點打卡，甚至會有怦然心動的邂逅。

工作運方面，金星、水星進入面試、考試宮位，面試新工作十分討喜，很快會收到錄取通知，參加國家考試會通過門檻，進入理想的單位。不需要轉換工作的獅子座，會有出差的機會，差旅待遇佳，但此行的任務會較為棘手。

本週須注意的部分：

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，與海王星合相，並受到木星與火星影響，這段時間容易遺失錢包或貴重物品，信用卡當心被盜刷。上網購物要小心被詐騙。某些獅子座會因為昂貴的玩樂活動，把所有的現金花個精光。

感情運方面，在戀愛宮位的木星受到慾望宮位的滿月影響，會是情慾旺盛的時期，容易受到各種誘惑，甚至尋求一夜情解決需求，情感較為脆弱，當心惹上騙財騙色的爛桃花。某些獅子座則會敗財在寵物、小孩與追星上。

處女座：

整體運勢：

金錢運佳，金星、水星進入金錢宮位，薪資有調整的跡象，或是因為有額外的收益來源，生活會過得較為寬裕，此時亦可向老闆斡旋薪資相關的事務。某些處女座會尋求到新的兼職，使得收益有增加的趨勢。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星脫離不良相位的影響，一有閒暇的時間就快閃到某個海外的城市，暫時遠離生活的煩悶。某些處女座則可能選擇離鄉背井，到海外尋求工作、求學、生活的機會。

本週須注意的部分：

感情運方面，滿月發生在情感宮位，會決定跟喜歡的對象說清楚、講明白。讓懸而未決的關係明朗化。有穩定關係的處女座，滿月期間，雙方情緒波動較劇烈，此時稍微一個小事件，都可能造成兩人的裂痕，需特別注意情緒管理。

工作運方面，火星與太陽合相在命宮，會藉著工作逃避不愉快的問題，就算無事可做，也會找些雜七雜八的小事情轉移注意力，身體有過勞的傾向，但很多的麻煩都是愛管閒事自找的。

健康運方面，火星與太陽合相在命宮，受到滿月影響，身體有過勞的傾向，有些疾病在此時會一發不可收拾，嚴重的話，甚至必須要動手術治療。當心血光之災，容易有意外傷害，同時留意心血管方面的問題。

天秤座：

整體運勢：

感情運方面，金星、水星進入命宮，與喜歡的對象會有許多互動的機會，與對方有時間好好相處，可以自然地表達出一些原本難以啟齒的事情。單身的天秤座，會有人對你表示好感，會是桃花盛開的時期。

金錢運方面，在財務宮位的天王星脫離不良相位的影響，有許多額外的外快可賺，多了這些外快，可使你的生活改善許多。某些天秤座投資有成，陸陸續續會多出一些被動性收入。

工作運方面，滿月發生在工作宮位，某個任務在此時塵埃落定，會離開某個職務，或是辭掉目前的工作。然而滿月受到木星與火星影響，此時也可能與某些人鬧得不愉快，負氣離開。

本週須注意的部分：

健康運方面，滿月發生在健康宮位，與海王星合相，並受到木星與火星影響，睡眠狀況不佳，精神層面容易有抑鬱的傾向。水星與金星進入命宮，會是容易感染流感的時期，呼吸系統與喉嚨容易發炎。

交通運方面，在交通宮位的木星受到滿月影響，需特別注意交通安全，切勿疲勞駕駛，容易發生意外。駕駛車輛當心行車糾紛，同時被開罰單的機率也比較高。人在外地旅遊，當心因為交通因素受困在某個區域。

天蠍座：

整體運勢：

旅行運方面，在旅遊宮位的土星、冥王星與人際關係宮位的火星、太陽有良好連結，會揪到可以一起出遊的旅伴，對方把行程都交給你安排，兩個人會到很多想去朝聖的景點打卡。

學習運方面，在學習宮位的土星、冥王星與人際關係宮位的火星、太陽有良好連結，某個學伴在功課上熱心地指導，使得你的考試成績有大幅度的進步。某些天蠍座會遇到嚴格的老師，但功課也因此進步很多。

本週須注意的部分：

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位中，社交生活與愛情產生無法權衡的矛盾，偶而很需要跟朋友出門講講垃圾話。還在曖昧狀態的天蠍座，喜歡的人會被情敵橫刀奪愛。

人際關係方面，太陽與火星受到滿月影響，會因為情感關係而涉及到利益交換或金錢往來，讓你覺得很困擾，卻沒辦法避免，某些酒肉朋友會在這個時候有意佔你的便宜，此時也要當心捲入一些情感糾紛中。

射手座：

整體運勢：

人際關係方面，金星水星進入人際關係宮位，有許多交際應酬的邀約，需要在這些場合裡與某些人洽談合作，或是聯誼。在這些社交活動中，可結識新的朋友，甚至會邂逅有好感的對象。

金錢運方面，在金錢宮位的土星與冥王星與發生在家宅宮位的滿月有良好連結，會將一些不用的傢俱以便宜的價錢拍賣掉，獲得的金錢可補貼生活支出。

本週須注意的部分：

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，家人對某件事情小題大作，情緒起伏過度，使你感到心煩。在外租屋的射手座，面臨租約到期，必須在期限內搬家，此時會感到焦慮。

工作運方面，命宮的木星受到在志業宮位的太陽、火星影響，身體有過勞的狀況，工作量多，體力消耗迅速。受到在家宅宮位的滿月影響，家庭工作兩頭燒，會是非常疲累的時期。

感情運方面，在命宮的木星受到滿月影響，整個生活處在心力交瘁的狀況下，已經很久沒和另一半好好地吃頓飯、說說話，引發對方的不滿。單身的射手座，雖然會在社交場合遇到有好感的對象，卻沒留下聯絡方式，錯過好姻緣。

摩羯座：

整體運勢：

工作運方面，金星水星進入志業宮位，工作效率提升，在職場表現受到讚賞。平常就建構好的ＳＯＰ派上用場，許多人會因為你的一點小小的貢獻受益良多。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星脫離不良相位的影響，單身的摩羯座會對某個對象一見鍾情，這個對象可能是偶像明星、小寵物、或是一個感覺特別的人。有對象的摩羯座，意外懷孕的機率較高，新生命會為你帶來驚喜。

本週須注意的部分：

交通運方面，滿月發生在交通宮位，交通工具在此時壽終正寢，或是故障，必須要換車了。出門要當心迷路，或是與人發生行車糾紛，此時被開罰單的機率較高，須特別注意交通安全。

遠行運方面，在遠行宮位的火星受到滿月與木星影響，可能為了工作，需要到外地出差。容易因為時差問題或是認床，造成睡眠障礙。出門在外地遊覽，精神狀況較為不佳。

水瓶座：

整體運勢：

遠行運方面，金星與水星進入遠行宮位，不論旅行或是出差，會有高規格的待遇，入住豪華的飯店，食宿十分奢華。此時會很有效率地到想朝聖的景點打卡，或是有效率地購買到限量伴手禮，旅程十分愉快。

學業運方面，金星與水星進入學業宮位，會有機會到海外參加學術會議，或是出國交換學生，就算沒有出國的計畫，也會接待一些來自異國的人士，交到外國朋友。

本週須注意的部分：

感情運方面，在慾望宮位的火星受到人際關係宮位的木星以及滿月影響，與朋友容易不小心逾越了身體的界線，發展出一夜情，使得兩人關係變得複雜且尷尬。

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，受到火星與木星影響，會為了財務相關的問題焦頭爛額，信用卡的使用，出現了一些麻煩，必須重新辦理新證件，在短期內無法使用線上支付系統，買東西十分不便。

雙魚座：

整體運勢：

金錢運佳，水星與金星進入財務宮位，有許多業外收益入帳，財庫瞬間被注滿。不僅如此，雙魚座這個月會在購物、消費、各種金錢利益上佔盡便宜，享有各式各樣的優惠待遇，甚至被升等。

旅遊運方面，在旅行宮位的天王星脫離不良相位的影響，會快閃某個小城鎮，享受一下悠閒的時間，到想朝聖的景點打卡。某些雙魚座會想逃離一下現實環境，躲到一個陌生而清幽的地方放空。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的火星受到命宮的滿月影響，對於對方的任性比較不耐，容易做出賭氣的行為，不惜把擁有兩人回憶與共同朋友的社群軟體關掉，造成關係陷入僵局。

工作運方面，在志業宮位的木星受到命宮的滿月影響，在職場會與合作的夥伴有些意見不合的問題，彼此都需要妥協一些堅持，然而這些人不太受控，會把事情搞砸，你還要負責收拾爛攤子，此時會感覺忙到心力交瘁。

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