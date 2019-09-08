親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

殺破狼周運勢／摩羯職場表現受讚賞 雙魚財庫被注滿

2019-09-08 00:00聯合新聞網 殺破狼

殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock
殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock
分享

殺破狼2019年9月9日~9月15日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

感情運方面，水星與金星進入感情宮位，呈現合相。與曖昧對象互動較多，訊息往來頻繁。某些白羊座會與喜歡的人有關鍵性的進展，雙方可能會想交往、同居。

金錢運佳，在金錢宮位的天王星脫離不良相位的影響，有許多接外快的機會，讓你在正職的薪資之外，有額外的收益，多了許多零用錢可以使用，手頭寬裕許多。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的火星與太陽受到滿月影響，工作忙碌的程度已經到達難以負荷的程度，此時會累到想丟辭呈，或是需要休個長假。某些白羊座會在此時罷工或怠工，表達內心的不滿。

健康運方面，火星與太陽合相在健康宮位，體力會感覺消耗過度，感覺過勞，當心血光之災，容易發生意外傷害與疾病，心血管方面的問題要留意。滿月發生在精神宮位，本週容易焦慮，睡眠狀況不佳。

金牛座：

整體運勢：

工作運方面，水星與金星進入工作宮位，呈現合相。工作效率提升，在職場上的表現也會受人矚目，工作能力受到肯定與稱讚。此時會有出差與外派的機會，到外地的差旅待遇讓你很滿意。

學業運方面，在學業宮位的土星、冥王星與人際關係宮位的海王星有良好連結，有些老師或指導者雖然對你十分嚴格，但有任何表現與交流機會時，總是會提拔你，此時會覺得被如此磨練是值得的。

本週須注意的部分：

感情運方面，火星與太陽合相在戀愛宮位，受到滿月影響，在曖昧關係中必須做出抉擇，可能得放棄一段愛戀。已經有穩定對象的金牛座，容易受到週遭的人影響，對你喜歡的人做出不太尊重的事情，會因此造成戀情的傷害。

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，受到財務宮位的木星與戀愛宮位的火星影響，盡量避免讓朋友介入你的金錢計畫和戀情問題，自己無法處理的情緒垃圾，也會帶給別人困擾，當心被封鎖，或是會被迫退出某個群組。

雙子座：

整體運勢：

感情運方面，水星與金星進入戀愛宮位，呈現合相。與某個人陷入熱戀，很快就確認了彼此的心意，進入交往狀態。有伴侶的雙子座，會開始籌備婚事，與喜歡的人正式進入人生的新階段，某些雙子座可能會奉子成婚。

工作運方面，滿月發生在志業宮位，某個階段性的任務終於完成，會在此時卸下目前的職務。滿月受到家宅宮位的火星影響，會因為工作的調整，需要搬家或離家。

本週須注意的部分：

家宅運方面，火星與太陽合相在家宅宮位，家庭的關係比較緊繃，許多家庭的問題必須要耐著性子處理。居家環境較不安寧，需特別留意門戶安全，爐火與電器的使用須特別注意。

健康運方面，土星與冥王星齊聚疾厄宮位，身體上大大小小的疾病接連不斷，會感覺比較厭世。筋骨容易痠痛、牙齒與皮膚的問題較多，泌尿系統常有發炎的情形，要多喝水，注意身體保養。

巨蟹座：

整體運勢：

學業運方面，滿月發生在學業宮位，論文或是作業會告一段落，目前學習的科目可望獲得學分，有些延畢或暑修的巨蟹座，此時終於能結束學業，獲得應得的學位或認證。

家宅運方面，金星、水星進入家宅宮位，會找到很好的居所，或是買新的傢俱。此時有關家庭與家宅的事情會很有效率地解決，某些巨蟹座會跟家人一起出門旅行，或是在事務的溝通方面與家人互動良好。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的木星受到溝通宮位的火星、太陽影響，在職場容易惹上口舌之災，與同事或上司溝通不良，造成某些人在專業領域上對你的質疑。

感情運方面，土星與冥王星齊聚在感情宮位，冷處理或許是一種保護色，卻因此激怒對方，到處說你的不是，雖然懶得辯解，許多人會跑來關心，讓你感覺心煩。

交通運方面，太陽與火星合相在交通宮位，受到滿月的影響，須特別注意交通事故，交通工具會在此時壽終正寢，需要換新車，同時要當心與人發生行車糾紛或被開罰單。

獅子座：

整體運勢：

旅遊運佳，金星、水星進入旅遊宮位，不論是出遊或是因為工作出差，食宿待遇非常高級，同時會非常有效率地到想朝聖的景點打卡，甚至會有怦然心動的邂逅。

工作運方面，金星、水星進入面試、考試宮位，面試新工作十分討喜，很快會收到錄取通知，參加國家考試會通過門檻，進入理想的單位。不需要轉換工作的獅子座，會有出差的機會，差旅待遇佳，但此行的任務會較為棘手。

本週須注意的部分：

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，與海王星合相，並受到木星與火星影響，這段時間容易遺失錢包或貴重物品，信用卡當心被盜刷。上網購物要小心被詐騙。某些獅子座會因為昂貴的玩樂活動，把所有的現金花個精光。

感情運方面，在戀愛宮位的木星受到慾望宮位的滿月影響，會是情慾旺盛的時期，容易受到各種誘惑，甚至尋求一夜情解決需求，情感較為脆弱，當心惹上騙財騙色的爛桃花。某些獅子座則會敗財在寵物、小孩與追星上。

處女座：

整體運勢：

金錢運佳，金星、水星進入金錢宮位，薪資有調整的跡象，或是因為有額外的收益來源，生活會過得較為寬裕，此時亦可向老闆斡旋薪資相關的事務。某些處女座會尋求到新的兼職，使得收益有增加的趨勢。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星脫離不良相位的影響，一有閒暇的時間就快閃到某個海外的城市，暫時遠離生活的煩悶。某些處女座則可能選擇離鄉背井，到海外尋求工作、求學、生活的機會。

本週須注意的部分：

感情運方面，滿月發生在情感宮位，會決定跟喜歡的對象說清楚、講明白。讓懸而未決的關係明朗化。有穩定關係的處女座，滿月期間，雙方情緒波動較劇烈，此時稍微一個小事件，都可能造成兩人的裂痕，需特別注意情緒管理。

工作運方面，火星與太陽合相在命宮，會藉著工作逃避不愉快的問題，就算無事可做，也會找些雜七雜八的小事情轉移注意力，身體有過勞的傾向，但很多的麻煩都是愛管閒事自找的。

健康運方面，火星與太陽合相在命宮，受到滿月影響，身體有過勞的傾向，有些疾病在此時會一發不可收拾，嚴重的話，甚至必須要動手術治療。當心血光之災，容易有意外傷害，同時留意心血管方面的問題。

天秤座：

整體運勢：

感情運方面，金星、水星進入命宮，與喜歡的對象會有許多互動的機會，與對方有時間好好相處，可以自然地表達出一些原本難以啟齒的事情。單身的天秤座，會有人對你表示好感，會是桃花盛開的時期。

金錢運方面，在財務宮位的天王星脫離不良相位的影響，有許多額外的外快可賺，多了這些外快，可使你的生活改善許多。某些天秤座投資有成，陸陸續續會多出一些被動性收入。

工作運方面，滿月發生在工作宮位，某個任務在此時塵埃落定，會離開某個職務，或是辭掉目前的工作。然而滿月受到木星與火星影響，此時也可能與某些人鬧得不愉快，負氣離開。

本週須注意的部分：

健康運方面，滿月發生在健康宮位，與海王星合相，並受到木星與火星影響，睡眠狀況不佳，精神層面容易有抑鬱的傾向。水星與金星進入命宮，會是容易感染流感的時期，呼吸系統與喉嚨容易發炎。

交通運方面，在交通宮位的木星受到滿月影響，需特別注意交通安全，切勿疲勞駕駛，容易發生意外。駕駛車輛當心行車糾紛，同時被開罰單的機率也比較高。人在外地旅遊，當心因為交通因素受困在某個區域。

天蠍座：

整體運勢：

旅行運方面，在旅遊宮位的土星、冥王星與人際關係宮位的火星、太陽有良好連結，會揪到可以一起出遊的旅伴，對方把行程都交給你安排，兩個人會到很多想去朝聖的景點打卡。

學習運方面，在學習宮位的土星、冥王星與人際關係宮位的火星、太陽有良好連結，某個學伴在功課上熱心地指導，使得你的考試成績有大幅度的進步。某些天蠍座會遇到嚴格的老師，但功課也因此進步很多。

本週須注意的部分：

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位中，社交生活與愛情產生無法權衡的矛盾，偶而很需要跟朋友出門講講垃圾話。還在曖昧狀態的天蠍座，喜歡的人會被情敵橫刀奪愛。

人際關係方面，太陽與火星受到滿月影響，會因為情感關係而涉及到利益交換或金錢往來，讓你覺得很困擾，卻沒辦法避免，某些酒肉朋友會在這個時候有意佔你的便宜，此時也要當心捲入一些情感糾紛中。

射手座：

整體運勢：

人際關係方面，金星水星進入人際關係宮位，有許多交際應酬的邀約，需要在這些場合裡與某些人洽談合作，或是聯誼。在這些社交活動中，可結識新的朋友，甚至會邂逅有好感的對象。

金錢運方面，在金錢宮位的土星與冥王星與發生在家宅宮位的滿月有良好連結，會將一些不用的傢俱以便宜的價錢拍賣掉，獲得的金錢可補貼生活支出。

本週須注意的部分：

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，家人對某件事情小題大作，情緒起伏過度，使你感到心煩。在外租屋的射手座，面臨租約到期，必須在期限內搬家，此時會感到焦慮。

工作運方面，命宮的木星受到在志業宮位的太陽、火星影響，身體有過勞的狀況，工作量多，體力消耗迅速。受到在家宅宮位的滿月影響，家庭工作兩頭燒，會是非常疲累的時期。

感情運方面，在命宮的木星受到滿月影響，整個生活處在心力交瘁的狀況下，已經很久沒和另一半好好地吃頓飯、說說話，引發對方的不滿。單身的射手座，雖然會在社交場合遇到有好感的對象，卻沒留下聯絡方式，錯過好姻緣。

摩羯座：

整體運勢：

工作運方面，金星水星進入志業宮位，工作效率提升，在職場表現受到讚賞。平常就建構好的ＳＯＰ派上用場，許多人會因為你的一點小小的貢獻受益良多。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星脫離不良相位的影響，單身的摩羯座會對某個對象一見鍾情，這個對象可能是偶像明星、小寵物、或是一個感覺特別的人。有對象的摩羯座，意外懷孕的機率較高，新生命會為你帶來驚喜。

本週須注意的部分：

交通運方面，滿月發生在交通宮位，交通工具在此時壽終正寢，或是故障，必須要換車了。出門要當心迷路，或是與人發生行車糾紛，此時被開罰單的機率較高，須特別注意交通安全。

遠行運方面，在遠行宮位的火星受到滿月與木星影響，可能為了工作，需要到外地出差。容易因為時差問題或是認床，造成睡眠障礙。出門在外地遊覽，精神狀況較為不佳。

水瓶座：

整體運勢：

遠行運方面，金星與水星進入遠行宮位，不論旅行或是出差，會有高規格的待遇，入住豪華的飯店，食宿十分奢華。此時會很有效率地到想朝聖的景點打卡，或是有效率地購買到限量伴手禮，旅程十分愉快。

學業運方面，金星與水星進入學業宮位，會有機會到海外參加學術會議，或是出國交換學生，就算沒有出國的計畫，也會接待一些來自異國的人士，交到外國朋友。

本週須注意的部分：

感情運方面，在慾望宮位的火星受到人際關係宮位的木星以及滿月影響，與朋友容易不小心逾越了身體的界線，發展出一夜情，使得兩人關係變得複雜且尷尬。

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，受到火星與木星影響，會為了財務相關的問題焦頭爛額，信用卡的使用，出現了一些麻煩，必須重新辦理新證件，在短期內無法使用線上支付系統，買東西十分不便。

雙魚座：

整體運勢：

金錢運佳，水星與金星進入財務宮位，有許多業外收益入帳，財庫瞬間被注滿。不僅如此，雙魚座這個月會在購物、消費、各種金錢利益上佔盡便宜，享有各式各樣的優惠待遇，甚至被升等。

旅遊運方面，在旅行宮位的天王星脫離不良相位的影響，會快閃某個小城鎮，享受一下悠閒的時間，到想朝聖的景點打卡。某些雙魚座會想逃離一下現實環境，躲到一個陌生而清幽的地方放空。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的火星受到命宮的滿月影響，對於對方的任性比較不耐，容易做出賭氣的行為，不惜把擁有兩人回憶與共同朋友的社群軟體關掉，造成關係陷入僵局。

工作運方面，在志業宮位的木星受到命宮的滿月影響，在職場會與合作的夥伴有些意見不合的問題，彼此都需要妥協一些堅持，然而這些人不太受控，會把事情搞砸，你還要負責收拾爛攤子，此時會感覺忙到心力交瘁。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

【更多精采內容，詳見殺破狼占星手記Blog

殺破狼星座運勢

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

每日星座運勢／天蠍比較幸運的一天　正財大於偏財

2019-09-08 00:00

小孟塔羅：中秋節我能轉哪方面的運？

2019-09-06 09:22

婚姻是愛情的墳墓？與另一半漸行漸遠 這些生肖配對要當心

2019-09-06 08:24

中秋禮金自己賺！最近特別有偏財運的4大生肖 快看你中了嗎？

2019-09-05 09:44

職場除了認真運氣也很重要！看哪5個星座最能得到老闆寵愛

2019-09-05 09:30

人生好難？那是因為你不懂得如何選擇！

2019-09-04 10:16

唐綺陽星座運勢週報：射手留意職場戀情 獅子當心破財

2019-09-02 07:17

這3種星座配對 結婚後越來越甜蜜

2019-09-01 20:23

殺破狼周運勢／白羊收入有增加趨勢 金牛桃花盛開的時期

2019-09-01 00:00

不講意義講義氣！這三種人超挺朋友

2019-08-31 07:00

小孟塔羅：下半年我會被主管上司看見嗎？

2019-08-30 08:00

容易說溜嘴！這5個生肖總是守不住秘密？

2019-08-29 20:36

【測字】有錢又有閒！最近財運旺還能享受？

2019-08-29 16:33

天秤本月職場受歡迎、處女座偏財運佳！12星座9月「工作運+財運」來了

2019-08-29 16:02

想賺錢要看！驛馬星動有玄機 一出門就受財神眷顧？

2019-08-28 09:30

9月星座塔羅運勢：處女戀愛機率大增 巨蟹工作能力獲肯定

2019-08-28 06:00

這次受傷不代表此生無真愛！看12星座如何走出情傷

2019-08-27 08:27

【心測】剪刀石頭布！測你在愛情裡會認輸嗎？

2019-08-25 08:39

心情差吃更多？哪些生肖會用吃來調適情緒

2019-08-24 06:30

小孟塔羅：事情不對秒見風轉舵！測你「牆頭草指數」是多少

2019-08-23 13:16

雙魚神秘溫柔、天秤萬人迷！揭12星座的「獨特魅力」

2019-08-23 08:55

9月生命靈數運勢分析：故事的全貌 只在時光流轉後盡現

2019-08-23 08:50

天生相剋？職場上最不對盤的生肖組合

2019-08-22 10:24

常常覺得心好累？12星座的精神壓力就該這樣抒解

2019-08-21 09:39

【塔羅】微雨夏季，該怎麼存下你的快樂？

2019-08-20 16:44

【情境心測】選故事情節，測出你迷惘時最想見誰？

2019-08-20 11:42

床邊放這5樣東西 容易影響感情招小三？

2019-08-19 15:26

【塔羅】趕快去找！你的意外之財都躲在哪些地方？

2019-08-16 11:42

小孟塔羅：一開口氣氛馬上尷尬！測你的冷場指數

2019-08-16 10:20

眼神超銳利！這5種人能看穿假面閨密

2019-08-14 12:28

【心測】從度假方式 測你需要哪種能量？

2019-08-14 10:57

喜報！下半年獨佔愛情吉運的生肖

2019-08-13 14:47

小孟塔羅：小心踩到瞬間引爆！測你「脾氣誘發地雷區」

2019-08-13 11:11

迪士尼公主分析／公主界的掌門人 永遠16歲的白雪公主

2019-08-12 10:26

3大星座男身旁永遠有桃花 卻一直單身！雙子不真心 第一名大家都猜得到～

2019-08-11 23:58

揭曉近期事業運起伏 這3個生肖最旺！

2019-08-08 17:57

小心逼出病！這5種人工作時總把自己逼太緊？

2019-08-07 11:06

年齡只是數字！如何散發12星座的熟女魅力？

2019-08-07 10:33

面對公主男士要這樣應對！迪士尼各公主特質分析將推出

2019-08-07 10:15
看更多

熱門文章

半夜兩點排隊擠不進600號 「不二坊」蛋黃酥之亂又上演

2019-09-07 11:52

周末慎防劇烈天氣 吳德榮：下周有颱風發展跡象

2019-09-07 07:05

20歲女大生戀38歲大叔！1年後狠分手：怕小孩出生你就不在了

2019-09-07 19:53

影／蔡英文訪最高齡執業醫 98歲老醫師：會持續做下去

2019-09-07 15:32

首批「山竹」通過檢疫 家樂福明早開賣

2019-09-07 20:17

男友限制壽司「只能吃10盤」！女一聽氣炸 內幕曝光網戰翻

2019-09-07 21:30

你也是阿嬤養的？外型圓滾「北極兔」站起來秒成兔界模特兒

2019-09-07 13:18

豐沛降雨曾文水庫滿庫 湖光山色飛鷹峽谷美景吸睛

2019-09-07 15:13

高含水隱形眼鏡較保濕？ 醫師：戴久像乾掉面膜

2019-09-07 09:25

張榮味獄中拜師學書法 「勇猛精進」義賣20萬元售出

2019-09-07 13:01

台日友好！日人愛吃黑鮪魚 台灣讓300噸配額給日本

2019-09-07 22:07

「4大超商虛擬點數」集起來！咖啡、衛生紙都能換　還能讓航空哩程數更實用

2019-09-07 16:33

午後熱對流旺盛 10縣市大雨特報

2019-09-07 15:43

殺破狼周運勢／摩羯職場表現受讚賞 雙魚財庫被注滿

2019-09-08 00:00

威尼斯紅毯女星爭知性美 鞏俐華麗流蘇尬倪妮優雅

2019-09-07 19:01

影／廣原小熊原來是女娃 台東林管處正與部落研商命名

2019-09-07 11:45

孩子不是父母的成績單 隋棠：當父母常常忘記孩子不是「我的」

2019-09-07 15:20

侯佩岑帥穿喇叭褲 自備天使光飛紐約看TORY BURCH秀

2019-09-07 16:21

撒錢補助 旅行社：沒受惠反增稅務負擔

2019-09-07 11:12

【晨光幫幫忙】劉昭儀、番紅花／你可以跟孩子聊些什麼？

2019-09-07 06:00

全台首次調查失智者財物損失風險案 剝削者最多是家屬

2019-09-07 14:40

台灣研究／暴露高空汙地區 黃斑部病變飆增

2019-09-07 00:45

親子共遊孩子免費 教育部推博物館入館優惠方案

2019-09-07 04:56

六福皇宮美味不熄燈！集團攜手486先生 限量招牌麵點開賣

2019-09-07 11:32

觀光救急竟然成常態 學者呼籲要長期政策

2019-09-07 10:55

最新！台灣旅客赴關島消費力奪冠

2019-09-07 11:28

經典伴讀26年 歷史學者黃仁宇《中國大歷史》新裝改版

2019-09-07 14:03

國健署擬刪除精神疾病、身心障礙者節育費用減免資格

2019-09-07 22:30

搭快捷6號到內灣尖石有好康 中秋連假1段票免費

2019-09-07 11:52

台版安格斯牛攻進米其林餐廳 明年預估20頭牛屠宰上市

2019-09-07 13:03

專家建議／冬夏各一劑 流感疫苗才夠力

2019-09-07 00:38

病毒型別不同防重症 台南登革熱家庭群聚檢出第一型

2019-09-07 10:39

勞動事件法明年上路 調解委員成最夯新職業

2019-09-07 13:20

用龍鱗為書「著裝」 龍華文創系「紅點」奪獎100%

2019-09-07 07:38

保護失智者財務安全 長照司說要這樣做

2019-09-07 11:34

遠東全家福台中outlet展售會 30日前服飾、寢具出清

2019-09-07 09:23

失智者財務安全報告 近九成無輔助或監護宣告

2019-09-07 11:07

人權兩難 障礙者的愛與性 能否擁有孩子 誰說了算？

2019-09-07 22:30

恆春半島大雨特報 低壓帶影響至下周一

2019-09-07 07:41

抗空汙…台中推藍天、北市砸補助、高雄拋解方

2019-09-07 00:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top