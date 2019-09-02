親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

唐綺陽星座運勢週報：射手留意職場戀情 獅子當心破財

2019-09-02 07:17聯合新聞網 唐綺陽

星座專家唐綺陽。 大慕影藝提供
星座專家唐綺陽。 大慕影藝提供
分享

唐綺陽星座運勢週報9/2-9/8】

重要星象：日、水、金、火皆在處女座，四星逆行中，火海對分相，處女星群、冥王三分相

本周太陽、水星、金星、火星皆在處女座，關注健康、細節、完美主義…等相關議題，對於認真專業、自我要求高者，會有斐然的成績出現。處女座備受矚目，應思考下一階段的發揮，討論工作的看法及流程。四星逆行中，容易使人懷舊、反省過往，從過去錯誤中找出最佳的應對方法，重新思考、改進工作的處理流程，將會對企業有好的影響。火、海對分相，有利於藝文活動的發展。處女星群、冥王三分相，是企業自省、審視體質，重新訂定規章的好時機。

工作注意：處女、天秤、魔羯、水瓶

處女：把握創新的機會，用新的思維角度去處理

天秤：遇到許多貴人，會難以選擇

魔羯：掌握工作上的主導性

水瓶：工作上有翻案的機會

桃花注意：白羊、巨蟹、天蠍、射手

白羊：別太含蓄或疏忽對方的心情

巨蟹：小心失控、避免情緒化，應多溝通

天蠍：做自己，展現自我會受到歡迎

射手：要留意職場戀情的機會

財運注意：雙子、獅子

雙子：重新審視理財狀況，會有新的想法

獅子：購物慾旺盛，當心破財

健康注意：金牛、雙魚

金牛：當心壞習慣與小疏忽，拖累健康戰鬥力

雙魚：注意消化系統或宿醉問題

周運影片連結：唐綺陽官方專屬頻道

星座運勢唐綺陽

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間

相關新聞

每日星座運勢／雙子難得的知遇之恩 注意職場協調

2019-09-02 00:00

這3種星座配對 結婚後越來越甜蜜

2019-09-01 20:23

殺破狼周運勢／白羊收入有增加趨勢 金牛桃花盛開的時期

2019-09-01 00:00

不講意義講義氣！這三種人超挺朋友

2019-08-31 07:00

小孟塔羅：下半年我會被主管上司看見嗎？

2019-08-30 08:00

容易說溜嘴！這5個生肖總是守不住秘密？

2019-08-29 20:36

【測字】有錢又有閒！最近財運旺還能享受？

2019-08-29 16:33

天秤本月職場受歡迎、處女座偏財運佳！12星座9月「工作運+財運」來了

2019-08-29 16:02

熱門文章

恐有兩颱風今明天生成 氣象局：對台灣影響下周較明朗

2019-09-01 09:01

好市多中和店推「停車新制」 網讚爆：希望全台分店跟進

2019-09-01 19:35

9月新制一次看 秋冬遊補助、租屋補貼都來了

2019-09-01 09:41

搶人才！台積電祭2個月薪資 鼓勵在職者年底前報到

2019-09-01 14:34

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top