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選舉看板超火爆 挑在韓國瑜旁邊這樣嗆…

烏來男童失蹤第10天 15.7K處發現遺體

人生好難？那是因為你不懂得如何選擇！

2019-09-04 10:16聯合新聞網 普羅米修士

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有一些人(其實為數不少)對於命理抱持著「既期待又怕受傷害」的態度: 明明心中有些疑惑想要更進一步地瞭解，但是又擔心「命理太過準確，所以自己的人生從此以後就被命運框限或擺佈」。

這就好像使用谷歌的街景服務，在電腦或手機上看到了目的地的週遭環境，難道就覺得自己已經拜訪過目的地了?

或是依照谷歌地圖服務最佳路徑的建議，前往了某個目的地，難道就覺得自己的行動被谷歌地圖控制或影響了?

所以，「準確」也會造成一種恐懼?

想像一下自己是一個毫無現代科技概念，穿越時空來到今日世界的古人，應該也會因為「準確」而感到恐懼吧!

氣象預報預測下午兩點會有陣雨，四點之後就會放晴: 早上出門時，艷陽高照，晴空萬里，絲毫感覺不出會下雨的徵兆。但是中午過後，烏雲密布，接近兩點時果然下起雨來；接著四點左右，陽光又露臉了。不明白氣象預報原理的你，應該會覺得驚駭不已吧?

或是駕車行駛在高速公路上，看板顯示依據路況到達某個交流道的時間約為18分鐘。18分鐘後順利抵達交流道，不明白路況與數據分析的你，應該會覺得冥冥中有一股力量在控制你的車子吧?

鏡子反映出我們真實的外表與樣貌，但是我們會認為鏡子控制了我們的外貌嗎?

或許我們可以從另一個角度來看看命盤如何反映出坐命當事者的人生與價值取向。

人生的價值取向

生涯卡(又叫價值澄清卡)是心理諮商師在生涯諮商實務中，透過上千個個案，從原本一百多個人生價值中，逐漸淘汰掉那些沒有被個案挑選的選項，留下66個人生重要的價值選項。

66個人生重要的價值選項
66個人生重要的價值選項
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從這66個選項中，你可以挑出10個自己認為最重要的項目，然後問問自己: 為什麼是這10個? 它們為什麼如此重要?

然後只留下5個，用相同的問題再問自己一次: 為什麼是這5個? 它們為什麼如此重要?

如果你願意，可以只留下3個，甚至於只留1個，然後再問自己: 為什麼是它? 它為什麼如此重要?

既然叫「價值澄清卡」，進行這個活動的目的也在於了解自己的人生中最重要、最看重的價值有哪些。

既然釐清了自己所重視的價值，進而可以檢視自己目前努力的方向與投入的資源，是否與這些自己珍視的價值有關。

【推薦閱讀】你追求的，真的是你最看重的嗎？

(想要知道自己的命盤主星，可以點這裡，紫微斗數免費命盤速算)

價值觀無關對錯，而且是非常個人、主觀的。縱使如此，我們仍然可以從命盤中梳理出特定主星或是組合的價值取向。但是這並不代表其他的主星或組合就一定不會重視這個價值，畢竟每個人的成長背景與人生經歷不同，自然會影響這些價值對於坐命者的重要性。

「發揮創造力」可能是天機、破軍的重要強項。

「做自己」可能是七殺不顧一切、不惜一切代價也要維護的價值。

「有正義感」、「公平公正」可能是天梁最在乎的事理原則。

「擁有與神的聯繫」可能是天梁、天機一生的期待。

「行善」可能是天梁一輩子的志業。

「講義氣」可能是武曲、七殺的處世原則。

「專業上出類拔萃 / 獨當一面」可能是天機、天梁、太陽努力追求的目標。

「有後代」可能是太陰與破軍少有的共同點。

「赤子之心」可能是太陰、天同想要極力保有的。

「工作有意義感」可能是太陽、天相、紫微、身宮在官祿宮的人較在乎的事。

「孝順父母」可能是太陰和太陽心中永遠的糾結。

「美滿的婚姻」可能是身宮在夫妻宮的人心中深切的期望。

「有意義的情愛關係」可能是天同、廉貞、貪狼、夫妻宮有化祿或祿存的人心中的企盼。

「幫助別人」可能是天梁、天相長存心中的初衷。

「不要做壞事」可能是天魁、天鉞的行事原則。

「享受獨處」可能是七殺、武曲、天梁鮮為人知的偏好。

「參與宗教、政治、社團活動」可能是天機、天梁、太陽、天府的日常活動。

「旅行看看這世界」可能是命宮、身宮在寅、申、巳、亥，或是身宮在遷移宮，或是遷移宮有化祿、祿存的人一輩子的心願。

「平凡單純的生活」和「安穩的工作」可能是天機、太陰、天同、天梁想要努力維護的目標。

「有房子/有車子」可能是太陰、天府人生的標準配備。

「會賺錢/有財富」可能是武曲、天府的人生成功的最低標準。

「時尚的穿著」可能是天相、天府亟欲凸顯的形象。(但也可能是天梁不屑一顧的身外之物)

「有社會地位/擁有聲望」可能是紫微、天府、武曲、天相、太陽一生努力的目標。

有些價值觀是坐命者一生追求的目標，有些則是隨著坐命者的年紀、人生際遇而有所改變。這和每隔十年，人們就會進入不同的大限有著一定的關聯性: 不同的大限，大限各宮的主星也隨之改變，坐命者所看重的事物自然也就有所不同。

【推薦閱讀】人生的「下一季」，你要演什麼角色？

選擇 - 所有困境的源頭

由論命實務來看，人們的價值選擇往往也反映出生命失衡的原因。

武曲天府坐命的工作狂人，努力地追求「財富」(武曲)、「地位」(天府)、「獨當一面」，但是在「親密的家庭」、「美滿的婚姻」中缺席。而讓他困惑的問題是: 「覺得我的內在是空空的...」

天同太陰坐命的上班族，一直糾結於是否要離開現有看似「穩定的工作」(機月同梁)，追求高薪進而可以完成「擁有自己的房子」(太陰)的夢想。

武曲七殺坐命的主管，在人人稱羨的夢幻企業工作了十年，擁有穩定的高薪、幸福美滿的家庭。但是一成不變的工作與生活模式，覺得自己的人生是否被夢幻企業給困住了，而失去「創造自己價值」(七殺)的機會?

回過頭來檢視一下這66個生命價值: 為數最多的是「內在關係」，數量最少的是「外在物質」。但是問題的源頭卻常是努力追求或是捨不得放棄的「外在物質」，最常被忽略或捨棄的卻是「內在關係」。

別忘了這66個選項是由一百多個選項中，藉由類似你我的個案逐漸淘汰篩選的結果。可以想像在一開始的選項中「外在物質」的數量可能比目前所呈現的還要多。但是由結果來看: 「外在物質」似乎很單純，而「內在關係」卻沒有因為逐漸淘汰篩選而變得很少，呈現多樣且複雜的選項。這樣的現象，是否暗示著人們終其一生所在乎的還是自己的內在，只是大部分的時間被忽略或是掩蓋著?

雖然在乎相同的價值，但是不同個性(主星)的人處理的方式也有所不同。期望「有後代」的破軍女性，常會表達不在乎「未婚生子」所可能帶來的後遺症，只要有小孩就心滿意足。但是個性較保守的太陰女性，因為在意別人的眼光與評斷，以及擔心自己的父母無法接受，就會對「未婚生子」有所遲疑。

每個價值選項看似簡單，但是當事者要付出的代價有時卻是難以想像。「有意義的情愛關係」意味著這段關係可能不在婚姻關係之中。有時「孝順父母」與「美滿的婚姻」像是翹翹板的兩端，讓當事者難以平衡。

就算是「錢夠用」，每個人的需求與條件、能力不同，光是「夠用」可能就要讓當事者犧牲其他的價值來交換。就像「做自己」，可能就必須犧牲「人際關係」的諸多選項。「有財富」若是沒有「不要做壞事」來把關，是非災禍可能就會伴隨而來。

【推薦閱讀】你要如何衡量你的人生？如何讓人生更有價值？

命盤 - 是一面讓我們更認識自己的鏡子

人生其實是一段不斷自我探索的過程，而這個探索可以由四個面向來分析: 個性、能力、興趣、價值觀。個性常是與生俱來的特質，也常帶有獨特性與不易改變的特性。

能力則是擅長做什麼；興趣則涉及喜歡什麼。價值觀則是重視什麼，什麼是有意義的。沒有能力就會覺得辛苦，沒有興趣就會覺得枯燥無趣，沒有價值感就無法持續；因此，終其一生我們都在個性、能力、興趣、價值當中擺盪，希望找到一個平衡點，讓自己能夠以最舒適的方式進行自我探索。

正因為時間和資源有限，我們更需要一個好的策略來進行這樣的探索；而命盤則提供了規劃策略的藍圖。由命盤的分析中，我們可以得知自己的個性以及價值觀，甚至興趣。而上述的條件，則可以用來檢視我們選擇的目標是否恰當。

以工作(或是職涯規劃)而言，不同的階段也會有不同的價值依據。大部分的人在年輕時可能是為了「會賺錢」或是「錢夠用」而工作。等到工作了一陣子之後，有人會為了「夢想目標」或是「趣味的人生」而工作；但並不表示這些轉變是因為他們已經賺夠了錢，而是在價值的取向上有新的體認或調整。當然，最令人稱羨的是能夠兼顧「會賺錢」、「夢想目標」以及「趣味的人生」的工作了!

喜歡「什麼事都不做」的生活型態，但不想培養自己對於理財的興趣與能力，卻又將「有財富」當作人生重要的價值目標，最後就有可能會將希望寄託於「買獎券中頭彩」。

能力可以透過學習來增強，興趣可以透過接觸或深入瞭解而加以培養。但是如果什麼都不想做、不想嘗試，又不肯改變我們對價值的認知與取捨，那麼終其一生只會陷入不滿足、不滿意、自怨自艾、怨天尤人的深淵中。

命盤，是一面讓我們更認識自己的鏡子，雖然有時我們不太想面對那個清晰無比但又看似陌生的鏡中自我!

【更多精采內容，詳見沒有辦公室的人生策略長】

紫微斗數

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