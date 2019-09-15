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每日星座運勢／摩羯適合與朋友談心　金錢回收時刻

2019-09-15 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-09-15

牡羊座

情緒平穩，易有哲學方面的領悟。

整體運：★★★☆☆

今天頗能靜心生活，用平和的心態對待感情與工作，進展順利。獨處時思維異常活躍，對人生會有新的認識與感悟。有機會與朋友分享你的想法，你頗有見地的論述對朋友特別有助益。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人感情進展順利，有望與心愛的人共組家庭。不妨好好規劃未來，做好準備。

事業運：★★★☆☆

應加強你的人脈，少招惹是非。廣交益友，多招賢能人士，讓貴人助你一臂之力。

財運：★★☆☆☆

莫負債、控制刷卡消費的慾望，否則日子會很難過喔！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-16:00燻鮭紅

開運方位：西北方向

金牛座

運勢出現小高潮。

整體運：★★★★★

個人魅力在不知不覺間散發出來，在朋友的介紹下，有人主動敲你的愛情之門；聚財的能力大大增強，錢生錢，金生金；今天你自己的運勢不但能得到提升，你還能成為其他人的大貴人，有機會去成全一些事或人。

愛情運：★★★★☆

桃花運強強滾的日子，今天的你特別容易引來異性的目光，是個光芒四射的日子唷！

事業運：★★★★★

今日頗適合與人競爭，努力的表現自己，運用條理分明的說話方式來表達自己的見解，就很容易受到他人的認同。

財運：★★★★★

得財不費力，業務工作者只要先前根基穩定，今日則可水到渠成。股票族今日可以獲利了結。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-09:00可可棕

開運方位：西北方向

雙子座

人與人的關係可得到改善。

整體運：★★★★☆

處於冷戰或失和的情侶今天有雨過天晴的徵兆，放下面子或某些堅持可緩和兩人的關係；在所在地進行投資能及時進行掌控，進展更為順利；學習上易產生厭倦的心理，無法安下心學習。

愛情運：★★★★☆

夫妻之間多尊重彼此的私人空間，多體會彼此的內心感受，感情自然能順利發展。

事業運：★★★☆☆

容易有挫折感，主導慾望增加卻往往事與願違，因無法忍受而產生負面思考！

財運：★★★★★

財運還不錯唷！有暗中收到禮物或金錢的機會。商務接洽者適合在競爭中得財。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-08:00脆梅青

開運方位：西北方向

巨蟹座

有機會發揮專長與才藝。

整體運：★★★★☆

如果你有一技之長或是有什麼特別的才藝，不妨乘機好好表現一番，會讓周圍的人刮目相看，還會因此而獲得意外的驚喜喔！比如：獲得心儀異性的真情告白、得伯樂相中、獲得一筆獎金等。

愛情運：★★★★☆

表面上愛情看似平靜無波，其實隱隱有些跡象在提醒你，該多關心另一半了喔！

事業運：★★★☆☆

諸事平順，只要內心沒有太多的慾望，今天會過得很平穩。

財運：★★★★☆

福星高照的一天，中獎、得禮金、分紅的機會略勝他人一籌。幸運的你很讓人眼紅喔！

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-24:00脆梅青

開運方位：正南方向

獅子座

美好的一天，沉浸在美妙的幸福中。

整體運：★★★☆☆

體驗著被愛包圍的甜蜜，另一半的善解人意讓你感動不已。凡事過猶不及，別太專注於投資之事，放點心思在錢財的管理上也是很好的生財之道。學生族對學習充滿信心，擁有不竭的動力讓你更加自信。

愛情運：★★★☆☆

與伴侶在一起時最好別提金錢問題，容易因錢而引起矛盾，讓本是輕鬆的約會變得緊張。

事業運：★★★☆☆

閒暇時間較多，可以安排一些時間與朋友相聚，別讓彼此的感情變淡了。

財運：★★★☆☆

採取保守理財為上策，把錢存於銀行賺取利息較為穩妥。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-15:00香吉士黃

開運方位：正北方向

處女座

新事物帶來新氣象。

整體運：★★★★☆

和你的愛人找個從來沒去過的地方約會，你就等著慢慢享受戀愛新體驗吧；試著與別人作個小小的物件交換，有達到雙贏的效果；約同事一起去新開的餐廳喝杯下午茶，靈感會油然而生哦！

愛情運：★★★★☆

已婚者可以偶爾與另一半到餐廳享受美食，彼此都會很滿足；單身者有機會趕很多場約會。

事業運：★★★★☆

心情愉快，你的好心情也易影響他人，在輕鬆歡快的氣氛中，做事效率大大提高。

財運：★★★☆☆

與人合作，要小心謹慎，別太容易輕信別人，小心因朋友的連累而受挫。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-08:00羽絨白

開運方位：正北方向

天秤座

運勢平順，有利展現才華。

整體運：★★★☆☆

今天很適合努力表現自己，與人競爭會讓你脫穎而出。口才佳，說話條理分明，見解獨到，很容易受到他人的認同，名聲獲得彰顯。財運一般，不宜冒險投資，可考慮小本買賣，會有不錯的收穫。

愛情運：★★☆☆☆

容易得到伴侶的支持與照顧，讓你感到幸福；戀愛中的人別整日黏在一起，容易起矛盾。

事業運：★★★★☆

運勢不錯，能夠充分發揮活力，若心中有計劃不妨著手去做，會有好結果喔！

財運：★★★☆☆

適合用最簡單不花腦筋的方式來理財，太複雜多變化的理財工具會造成無謂的焦慮。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：09:00-11:00鈦晶金

開運方位：東北方向

天蠍座

表現活躍的一天，很有異性緣。

整體運：★★★★★

戀愛中的你今天有激情上演，特別依戀對方，感情進展快速，條件允許的話不妨安排一次甜蜜的旅行。財運方面運勢平平，但偏財運不錯，買點彩票或許能小小的中上一筆。周圍如果有溫水泳池今天可以去游游泳，輕鬆一下。

愛情運：★★★★★

一起去吃喝玩樂吧！雖然他的意見特別多，可是挺有創意的不是嗎？想談戀愛的人，趁今日快約心上人去玩樂，會有不錯的進展呢！

事業運：★★★★☆

與不同階層、不同類型的人接觸機會增多，不僅會給你帶來廣闊人脈，還會讓你得到新的啟發。

財運：★★★★☆

得財順利的一天，有天官賜福的力量。所得的財富多偏向智慧、玩樂型得財，例如：遊戲競賽得到獎金，服務生得到小費等等。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-16:00翡翠綠

開運方位：正南方向

射手座

思緒飄渺，不要做幻想主角。

整體運：★★★☆☆

單身者有暗戀的傾向，空虛與惆悵的情愫偶爾會來襲擊你，其實人生就是不斷甩開包袱的旅程，要麼就選擇表白，要麼就選擇忘記。有時間不妨看看笑話，在哈哈一笑中壓抑的心情會得以釋懷。約上好友去鄉下體驗生活，也能讓你心情舒暢。

愛情運：★★★☆☆

單身者有許多與異性接觸的機會，戀愛指數升高；已婚者可感受到對方濃濃的溫情。

事業運：★★☆☆☆

易從負面思考問題，對於捕風捉影的事別太在意才好，以免影響心情。

財運：★★★☆☆

生意上得與失交替而來，財富進出會比較頻繁。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-08:00葡萄紫

開運方位：正西方向

摩羯座

心情不錯，適合與朋友談心。

整體運：★★★★★

利用節日邀請聯絡不太密切的朋友來家中做客，可以瞭解一些對方近期的生活，增進雙方的交流，提升友誼。可以與友人一起去俱樂部打打保齡球，做做健身運動，當成是娛樂節目。節日有好的電影，去感受一下視覺帶來的刺激也不錯。

愛情運：★★★★☆

單身者有時間不妨多安排戶外娛樂活動，或是時常到郊外走一走，容易有艷遇喔！

事業運：★★★★☆

處理事物的能力與情緒都能保持好的狀態，不過得注意別將自己的標準強加於人，以免對方達不到要求時你會大失所望。

財運：★★★★☆

金錢回收的時刻，守財力特別強，即便花錢買東西都容易買到物超所值的好東西。今日也適宜追債喔！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-10:00蕃茄紅

開運方位：正東方向

水瓶座

做事順心省心，整天都有好心情。

整體運：★★★★☆

愛情上平淡如飴，單身者有機會獲得異性的垂青，並有機會長期發展。今天顯得很輕鬆，很多事做起來都較順手，原有的壓力一下子就不見了蹤影。偏財運佳，買樂透會有所收穫。

愛情運：★★★☆☆

不宜過多約會，容易因小事鬧得不歡而散。不如在家中看看電視、看看書來得愉快。

事業運：★★★★☆

情緒高漲，笑逐顏開的一天，有機會與久未聯繫的老朋友相遇，驚喜不斷。

財運：★★★★☆

果決者可抓住時機，減少錢財的損失。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-16:00雪花銀

開運方位：正南方向

雙魚座

較平淡的一天，適當放鬆精神。

整體運：★★★☆☆

感情需要細水長流，對另一半少點抱怨，多點寬容，生活才會更加和諧。玩金錢遊戲也要適可而止，見好就收，太過貪婪會得不償失。單身女性可以去美容院做做皮膚護理，享受一下周到的服務。

愛情運：★★☆☆☆

很容易對剛結識的異性朋友付出真情。談情說愛還需多觀察，以免受到傷害。

事業運：★★★★☆

溝通能力突顯，有機會在會議上或家中提出有建設性的建議，易得到上司或家人的肯定。

財運：★★★☆☆

在金錢利益上易與人發生糾結。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-17:00辣椒紅

開運方位：東南方向

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