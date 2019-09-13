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每日星座運勢／天秤穿著與眾不同　能提升桃花運

2019-09-13 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-09-13

牡羊座

不錯的一天，只是感情上有點小動盪。

整體運：★★★★☆

愛情不太圓滿，會因為一點小的誤會而引起摩擦。不過還好，雖然愛情上有點小挫折，但豐厚的收入很容易讓你把不愉快拋諸腦後，適合買樂透，會有所收穫。工作上能順利完成工作任務，無後顧之憂。

愛情運：★★☆☆☆

凡事先考慮清楚再說出口，謹言慎行是今日必修的課題。

事業運：★★★★☆

辦公室職員有機會獲得上司賞識，要利用身邊時機彰顯才幹。對外接洽、談判者不妨採取強勢姿態，以己方公司利益為主導，在無形中增加團體凝聚力。

財運：★★★★☆

你能信任別人，敢於把一些重要事務交給別人打理。因別人的用心輔助，你的投資可望獲利。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-23:00寶石藍

開運方位：正東方向

金牛座

心情略有些低沉，思緒都沉浸在私事上。

整體運：★★☆☆☆

今天你不願孤單，好好的裝扮自己，約中意的對象來一場約會吧。投資上比較懶散，不肯花費精力去查閱資料，小心因此而損財。工作上還算好，雖然有突發狀況，但能隨機應變，妥善處理。

愛情運：★★☆☆☆

只許州官放火，不許百姓點燈，太鴨霸會使雙方陷入不愉快的窘境。

事業運：★★★☆☆

會感覺到一些壓力，不過，做事時注意認準方向，細心一些，就能輕鬆過關。

財運：★★☆☆☆

在金錢上易犯迷糊，不宜交易

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：21:00-22:00蘑菇灰

開運方位：正北方向

雙子座

運勢不錯的一天。

整體運：★★★★☆

今天精神不錯，工作上做出不錯的成績，得到上級的嘉獎。感情上不許要花言巧語，不需要金銀財帛，一個微笑，一個眼神，對方都能感受到你濃烈的愛意。傍晚與伴侶漫步江邊，體驗一下寧靜的滋味。

愛情運：★★★☆☆

感情豐富的一天，無論是否有實質進展，自己幻想一下倒也無妨！

事業運：★★★★★

事業運旺旺，在競爭努力中可以得到應得的報酬，特別有利於業務工作者。

財運：★★★☆☆

錢財進出較頻繁。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：07:00-08:00咖啡棕

開運方位：正北方向

巨蟹座

感性的一面突顯，處事不夠冷靜。

整體運：★★★☆☆

事業財運較弱，容易因感情用事而損失錢財，在工作或交易時，應保持清醒的頭腦。愛情運佳，無追求對像者，可以請朋友幫忙介紹，有機會結識不錯的對象；有心儀對像者可先從對方的家人入手，效果顯著。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人感情持續升溫，一切都在朝著好的一面穩定發展，注意多製造浪漫情境。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，問題很多，搞得自己污煙瘴氣，務必冷靜自己，不然容易發飆喔！

財運：★★☆☆☆

財運不太穩定，金錢入帳順利時要特別小心麻煩尾隨在後。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-15:00睡蓮紫

開運方位：正北方向

獅子座

別人對你的眼光很挑剔，不妨享受獨處的好時光。

整體運：★★☆☆☆

並不是要你遠離人群，只因獨處有與世無爭的輕鬆感覺，給自己片刻的安寧來淨化心靈。晚上可以上網瀏覽各種時事新聞，還能得到外界的不少資訊，對工作、求財都很有利。

愛情運：★★☆☆☆

容易獲得另一半的關心，如果覺得內心苦悶不妨與對方說說，心裡會舒服很多喔！

事業運：★★★☆☆

工作上容易遇到突發任務，需要加強隨機應變的能力，適時調整好心態。

財運：★★☆☆☆

破耗之運，易有財務危機。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：19:00-21:00薰衣草紫

開運方位：正北方向

處女座

運勢較弱，持積極樂觀的態度才能避開惡運。

整體運：★☆☆☆☆

單身者易遭遇單相思的打擊，好不容易鼓起勇氣表白愛意，卻被拒絕，樂觀者能以平常心看待。工作上遇到棘手的問題，進展較為緩慢，需要及時向身邊的人求助，若礙於面子不開口，會讓問題不斷擴大。

愛情運：★☆☆☆☆

外力的干擾會令你不得安寧，用樂觀的想法看待眼前的戀情吧！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，要調整個人的心態，不要一昧的與人比較，做好份內的事情比較重要。

財運：★☆☆☆☆

為了金錢勞心費神，想到錢就頭痛，少接觸金錢遊戲，包括股票、賭博在內。注意因財而起的口角是非。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-23:00臘梅白

開運方位：東南方向

天秤座

穿著打扮與眾不同，能提升桃花運。

整體運：★★★★★

裝扮上也不用太過追求潮流，只要穿出個人的品味與個性，就能吸引眾人的眼球。單身者參加團體聚會，會有不少異性主動地接近你，把握好機會就有希望獲得良緣哦。工作積極性高，迫不及待提出自己的見解，希望得到上司的認同。

愛情運：★★★★☆

旺旺的愛情運，是個情話綿綿的大吉日。單身者不妨多參加團隊活動，可以提升愛情運唷！

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯，雖然忙碌了點，可是能獲得成就感以及正面的肯定！

財運：★★★★☆

財富的獲得與競爭有關係，必須勤勞的耕耘與人競爭。對於頭銜大、職位高的人幫助較明顯。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00白鋼銀

開運方位：正南方向

天蠍座

謙虛是重要的職業美德。

整體運：★★★☆☆

今天情緒容易受他人影響，但對方容忍力非同尋常，又能使你漸漸恢復平靜。資金周轉順暢，可嘗試短期投資，成效較顯著。腳踏實地的工作作風令你深得上司賞識，切忌翹起尾巴目中無人哦！

愛情運：★★☆☆☆

今日適合獨處，一個人靜靜的幻想、回憶過去都好，不適合去約會唷！

事業運：★★★★☆

求職者多表現自己的專業能力，太過謙虛反而會有負面影響。

財運：★★★☆☆

錢包要收好，簽單時細心一些。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-16:00鈦晶金

開運方位：正東方向

射手座

與人配合才能讓工作取得進展。

整體運：★★☆☆☆

事業運略差，陌生的領域並不能憑一已之力完成，與同事各自發揮所長，走出困境的機會才大。偏財運與你擦肩而過，金錢遊戲還是少玩為妙。

愛情運：★★★☆☆

夫妻感情生活平順，能體會平淡中的幸福；戀愛中的人對未來充滿想像，不妨與對方分享。

事業運：★★☆☆☆

容易被工作以外的事物所吸引，無法集中精力工作，小心無法保證工作進度。

財運：★★☆☆☆

想在朋友面前擺闊，請先看看自己的荷包。

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-07:00薔薇粉

開運方位：西南方向

摩羯座

切勿貪得無厭。

整體運：★★★☆☆

和戀人在一起時，你的囉嗦會引起對方的反感，無關痛癢的話盡量少說，方能避免不必要的紛爭。微薄的收益難以滿足你的貪慾，應及時抑制，否則煮熟的鴨子也會跟著飛走。工作順利，亦無煩惱。

愛情運：★★★☆☆

在社交場合有機會結識對你工作有助益的異性朋友，可成為很好的合作夥伴。

事業運：★★★☆☆

表現平平，做事缺乏計劃，缺乏積極進取的激情。

財運：★★☆☆☆

把重心放在其他事情上面吧，不要在意金錢問題，對於理財上面的小道消息宜經過求證再吸收。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-07:00寶石藍

開運方位：西北方向

水瓶座

維護好現有的客戶關係很重要。

整體運：★★★★☆

今天有機會與有緣人相遇，還是控制一下自己的情緒，小心因激動破壞自己在對方心中的形象。工作業績有所突顯，為升職加薪積蓄了籌碼。晚上可以去K歌，把你的熱情用歌聲唱出來，會有提升運勢的功效。

愛情運：★★★☆☆

運勢平平，花點精神在自己身上，不要去挑剔對方。

事業運：★★★★☆

事業運頗優，有利於業務工作者，在外頭奔波一番多能有正面收穫；今日有機會得到貴人從中協助。

財運：★★★☆☆

今日花錢的慾望很大，看到喜歡的東西很難控制消費慾，如果想省錢，今日就別逛街囉！

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-18:00檸檬綠

開運方位：正西方向

雙魚座

待人要學會主動。

整體運：★★★☆☆

今天的感情細胞特別敏感，深處暗戀狀態的人發現心儀對像和其他異性愉快相處，讓你很不開心；與有生意往來的人聯繫，有助於你財運的上升；外出工作的人，今天極易得到他人的幫助。

愛情運：★★☆☆☆

容易生氣的一天，挺容易吃醋的，收起妒忌心會讓你更有魅力。

事業運：★★★★☆

在工作上雖然會遇到一些困難，但你能發揮聰明才智、運用人際，多能逢凶化吉。

財運：★★★☆☆

出手大方，花費不小。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00苔蘚綠

開運方位：東北方向

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