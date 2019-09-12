每日星座運勢／摩羯找商機把握機會 工作運作順心

2019-09-12 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-09-12

牡羊座

普通的一天，以樂觀的情緒面對生活。

整體運：★★★☆☆

單身者今天在追求幸福的過程中容易產生小誤會，不管對方是有意或無意，都讓你尷尬萬分。工作中的表現不好不壞，今天沒有什麼創新的激情，會有厭倦的情緒產生。有機會享受新鮮的休閒活動，身心放鬆。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運不太穩定，外力干擾挺多了，耐著性子別動怒了。

事業運：★★★☆☆

特別敏感，害怕自己在職場中被同事排擠，結果把自己弄得既疲憊又緊張。

財運：★★★☆☆

誤交損友會導致財務的損失。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-15:00蜜瓜黃

開運方位：正南方向

金牛座

活躍與積極的態度是此日愛情順遂的關鍵。

整體運：★★★☆☆

單身者盡量出席各種形式的活動，會有意想不到的艷遇等著你；閒暇時就讓身體多動動，流流汗，活力、運氣都會因此而動起來；有朋友要你請客，這讓你的額外支出費用又多了一筆。

愛情運：★★★★☆

單身者不適合傳遞情書或直接表白，易遭到拒絕；戀愛中的人容易有喜事降臨。

事業運：★☆☆☆☆

事業運很不好，像洩氣皮球般，不太堆得動，持續性不好，要注意不要草率行事，否則製造出爛攤子自己一樣要善後。

財運：★★★☆☆

投資較難獲利，要以穩定為考量。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：13:00-14:00珊瑚橙

開運方位：正西方向

雙子座

壓力較大，覺得不堪負荷。

整體運：★★☆☆☆

今天有機會邂逅一段情緣，但太過感性衝動，愛情來得快也幻滅得快，徒然令自己難受。財運方面相當穩定，不過卻沒有什麼心情去仔細研究市場的進展，有點心不在焉。今天可以做點輕量運動，舒緩下身心。

愛情運：★★☆☆☆

對方的情緒低落或壓力甚大時，多給予關懷與正面意見，別讓暗藏企圖者有機可乘！

事業運：★★★☆☆

運勢平穩，對工作沒有太多慾望，求穩心重，做事踏實。只是略欠創造力，工作上不易有突破。

財運：★★★☆☆

喜歡以小搏大，投機意念較強，不把小錢看在眼裡。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-08:00碧空藍

開運方位：東南方向

巨蟹座

愛情發揮了奇特的魔力。

整體運：★★★★☆

在愛情的滋潤下，整個人都容光煥發，多能以積極樂觀的心態應對難題，較緊張、繁忙的工作也不會覺得有多辛苦，反而幹勁十足；不過，也要注意休息唷！

愛情運：★★★★★

熱情如火、又感性的一天，把你滿滿的熱情讓對方知道吧，他會很感動的。

事業運：★★★☆☆

事業普通，要注意自己的莽撞行為是否會造成同事的困擾。

財運：★★★☆☆

慾望多多的一天，對於物質的企圖心特強，可是貪念越重、壓力越大！

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00祖母綠

開運方位：西北方向

獅子座

輕鬆的應對是必勝的關鍵。

整體運：★★★☆☆

來自家人與工作的壓力都不小，一天的情緒都會受到影響。單身者不如出去轉轉，男生會有英雄救美的機會哦！別把錢看得太緊，為有困難的人伸出援助之手，會給你帶來好運。

愛情運：★★★☆☆

不管是快樂還是憂傷，都把你的內心感受與對方分享吧，可增進心與心的距離！

事業運：★★☆☆☆

雜事多，常手忙腳亂。對於他人請求盡量委婉拒絕，做好本職工作要緊。

財運：★★★☆☆

切記小賭怡情，大賭就傷心。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-15:00蕃茄紅

開運方位：正南方向

處女座

愛情需要用心經營。

整體運：★★★★☆

工作中的計劃停滯，你有點迷茫慌亂，多一分持續力便會有截然不同的結果；和他很容易就從好感轉為愛意，要好好經營這份來之不易的愛情哦；會有破財的危險，凡事多留個心眼才可望規避這些風險。

愛情運：★★★★☆

單身者多參加戶外活動，易邂逅心儀者；有伴侶者多擁抱對方，彼此都會有浪漫的感覺。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，腦筋會轉不停，可是行動力卻不太明顯咧！

財運：★★★☆☆

先前有耕耘付出者，今日能獲得好消息。金錢上呈現有進有出，靈活運用金錢的軌跡。有閒錢不妨拿出來做人際關係，對往後的財務往來會有幫助！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-22:00橄欖綠

開運方位：東南方向

天秤座

利弊共趨的形勢演變。

整體運：★★☆☆☆

單身者桃花較旺，會遇到談得來的對象，相處融洽且發展空間頗大。購置一些保值性強的物品好過風險較大的證券投資，且更易避免損失。工作熱情過高，造成操勞過度，反而影響健康。

愛情運：★★★☆☆

單身者戀愛機會多，但想進一步發展感情還應彼此瞭解；戀愛中的人多約會，讓感情升溫。

事業運：★★☆☆☆

易被挑起不良情緒，引發行為衝動。尤其對上司的苛責或帶侮辱性言語，會表現激烈，甚至莽撞離職。

財運：★★☆☆☆

財運不濟，恐有財務困境或煮熟鴨子飛了的情形。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-15:00深海藍

開運方位：正北方向

天蠍座

陷於內鬥讓你吃不到好果子。

整體運：★☆☆☆☆

好勝心太重易與同事發生利益之爭而互不相讓，最後可能兩敗俱傷；與婆婆或岳父母相處時，千萬別因對方不好聽的話而大動肝火，有誤會和他們說明就是；對孩子的教育方式別太嚴苛，小心壓得越重他的逆反心就越強。

愛情運：★★☆☆☆

單身者想戀愛的話就得積極尋找新的機會，太過隨緣被動容易錯過好姻緣唷！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，事情一堆卻進展很慢甚至停頓，有點應接不暇的感覺，經手之事務必小心處理，免得產生後遺症。

財運：★☆☆☆☆

費上盡量的控制，非必要性商品就少買點。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-23:00乳酪白

開運方位：東北方向

射手座

面面俱到不如擇重突破。

整體運：★★☆☆☆

單身女性有些恨嫁心切，但苦於難遇合適的對象，讓你有些沮喪。理財小遇難題，對財運頗有影響，需盡快找出問題的所在。學習興趣減弱，且易受他人影響，今天的你顯得坐立難安，玩性大增。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運很低落，一個人獨處比較好，連講電話都省了，免得口角不斷。

事業運：★★☆☆☆

很多事情都堆到一起，讓你手忙腳亂，喘不過氣來。理清頭緒，難題就會逐漸解決。

財運：★★☆☆☆

對於金錢的敏銳度不太好，容易因為迷糊而失財。

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00苔蘚綠

開運方位：正東方向

摩羯座

今天頭腦清醒，情緒高昂。

整體運：★★★★★

有機會與心儀的對象共進晚餐，好好表現會有不錯的發展。財運佳，對生意人特別有利，若有合作項目或是需要尋找商機者注意把握機會。工作表現還不錯，工作任務完成得相當順利，讓你有充足的空閒時間。

愛情運：★★★★★

異性緣是很不錯啦！不過呢要注意容易遇到特殊戀情！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，頭腦靈活而且冷靜，複雜的工作到你手上仍然可以運作順心。

財運：★★★★☆

財運順暢，賺錢不太費力，股票族可憑著直覺與分析而小有收穫；商務談判者有機會接到訂單；對於一般上班者的力量不大。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：16:00-18:00乳酪白

開運方位：東北方向

水瓶座

幸運指數頗高，會有意外驚喜。

整體運：★★★★☆

今天有機會獲得財神眷顧，有利賺取異性財，多與異性互動可增加財氣。愛情平順，單身者有機會結識不錯的異性朋友，但要戀愛還需耐心等待。工作上易有小人使壞，放下得失心方可趨吉避凶。

愛情運：★★★☆☆

關心對方固然是好事，如果掌控的太緊會令對方吃不消喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，是個辛苦耕耘的日子，要憑著個人的實力來處理手邊的工作，有先苦後甘的傾向。

財運：★★★★★

理財計劃得宜，生活過得很寬裕。不妨逛街買些自己喜歡的物品，開心一下。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-15:00櫻桃紅

開運方位：正北方向

雙魚座

追求浪漫時很容易讓錢財流走。

整體運：★★★☆☆

今天情緒高漲，工作中精力旺盛，能很快完成工作任務；與伴侶的約會要講究心意和新意，這樣才會讓他印象深刻；花費比較大，顯得沒有節制，要盡量做到理性消費，即使是有必要的支出，也應貨比三家。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人多與戀人到熱鬧有趣的地方，可以讓愛情升溫；單身者多外出可有不錯的際遇。

事業運：★★★★☆

工作目標明確，能快速掌握重點，易取得良好的成效。

財運：★★☆☆☆

現實物質是今日的生活重心，滿腦子想賺錢也會想著花錢，只要保守謹慎不衝動、不投機，不會有太大的困難。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：23:00-24:00大理石灰

開運方位：正北方向

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