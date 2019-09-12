每日星座運勢／摩羯找商機把握機會 工作運作順心
2019-09-12
牡羊座
普通的一天，以樂觀的情緒面對生活。
整體運：★★★☆☆
單身者今天在追求幸福的過程中容易產生小誤會，不管對方是有意或無意，都讓你尷尬萬分。工作中的表現不好不壞，今天沒有什麼創新的激情，會有厭倦的情緒產生。有機會享受新鮮的休閒活動，身心放鬆。
愛情運：★★☆☆☆
愛情運不太穩定，外力干擾挺多了，耐著性子別動怒了。
事業運：★★★☆☆
特別敏感，害怕自己在職場中被同事排擠，結果把自己弄得既疲憊又緊張。
財運：★★★☆☆
誤交損友會導致財務的損失。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：9
吉時吉色：13:00-15:00蜜瓜黃
開運方位：正南方向
金牛座
活躍與積極的態度是此日愛情順遂的關鍵。
整體運：★★★☆☆
單身者盡量出席各種形式的活動，會有意想不到的艷遇等著你；閒暇時就讓身體多動動，流流汗，活力、運氣都會因此而動起來；有朋友要你請客，這讓你的額外支出費用又多了一筆。
愛情運：★★★★☆
單身者不適合傳遞情書或直接表白，易遭到拒絕；戀愛中的人容易有喜事降臨。
事業運：★☆☆☆☆
事業運很不好，像洩氣皮球般，不太堆得動，持續性不好，要注意不要草率行事，否則製造出爛攤子自己一樣要善後。
財運：★★★☆☆
投資較難獲利，要以穩定為考量。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：6
吉時吉色：13:00-14:00珊瑚橙
開運方位：正西方向
雙子座
壓力較大，覺得不堪負荷。
整體運：★★☆☆☆
今天有機會邂逅一段情緣，但太過感性衝動，愛情來得快也幻滅得快，徒然令自己難受。財運方面相當穩定，不過卻沒有什麼心情去仔細研究市場的進展，有點心不在焉。今天可以做點輕量運動，舒緩下身心。
愛情運：★★☆☆☆
對方的情緒低落或壓力甚大時，多給予關懷與正面意見，別讓暗藏企圖者有機可乘！
事業運：★★★☆☆
運勢平穩，對工作沒有太多慾望，求穩心重，做事踏實。只是略欠創造力，工作上不易有突破。
財運：★★★☆☆
喜歡以小搏大，投機意念較強，不把小錢看在眼裡。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：0
吉時吉色：07:00-08:00碧空藍
開運方位：東南方向
巨蟹座
愛情發揮了奇特的魔力。
整體運：★★★★☆
在愛情的滋潤下，整個人都容光煥發，多能以積極樂觀的心態應對難題，較緊張、繁忙的工作也不會覺得有多辛苦，反而幹勁十足；不過，也要注意休息唷！
愛情運：★★★★★
熱情如火、又感性的一天，把你滿滿的熱情讓對方知道吧，他會很感動的。
事業運：★★★☆☆
事業普通，要注意自己的莽撞行為是否會造成同事的困擾。
財運：★★★☆☆
慾望多多的一天，對於物質的企圖心特強，可是貪念越重、壓力越大！
貴人星座：金牛座
幸運數字：8
吉時吉色：10:00-12:00祖母綠
開運方位：西北方向
獅子座
輕鬆的應對是必勝的關鍵。
整體運：★★★☆☆
來自家人與工作的壓力都不小，一天的情緒都會受到影響。單身者不如出去轉轉，男生會有英雄救美的機會哦！別把錢看得太緊，為有困難的人伸出援助之手，會給你帶來好運。
愛情運：★★★☆☆
不管是快樂還是憂傷，都把你的內心感受與對方分享吧，可增進心與心的距離！
事業運：★★☆☆☆
雜事多，常手忙腳亂。對於他人請求盡量委婉拒絕，做好本職工作要緊。
財運：★★★☆☆
切記小賭怡情，大賭就傷心。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：8
吉時吉色：13:00-15:00蕃茄紅
開運方位：正南方向
處女座
愛情需要用心經營。
整體運：★★★★☆
工作中的計劃停滯，你有點迷茫慌亂，多一分持續力便會有截然不同的結果；和他很容易就從好感轉為愛意，要好好經營這份來之不易的愛情哦；會有破財的危險，凡事多留個心眼才可望規避這些風險。
愛情運：★★★★☆
單身者多參加戶外活動，易邂逅心儀者；有伴侶者多擁抱對方，彼此都會有浪漫的感覺。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，腦筋會轉不停，可是行動力卻不太明顯咧！
財運：★★★☆☆
先前有耕耘付出者，今日能獲得好消息。金錢上呈現有進有出，靈活運用金錢的軌跡。有閒錢不妨拿出來做人際關係，對往後的財務往來會有幫助！
貴人星座：雙魚座
幸運數字：6
吉時吉色：21:00-22:00橄欖綠
開運方位：東南方向
天秤座
利弊共趨的形勢演變。
整體運：★★☆☆☆
單身者桃花較旺，會遇到談得來的對象，相處融洽且發展空間頗大。購置一些保值性強的物品好過風險較大的證券投資，且更易避免損失。工作熱情過高，造成操勞過度，反而影響健康。
愛情運：★★★☆☆
單身者戀愛機會多，但想進一步發展感情還應彼此瞭解；戀愛中的人多約會，讓感情升溫。
事業運：★★☆☆☆
易被挑起不良情緒，引發行為衝動。尤其對上司的苛責或帶侮辱性言語，會表現激烈，甚至莽撞離職。
財運：★★☆☆☆
財運不濟，恐有財務困境或煮熟鴨子飛了的情形。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：4
吉時吉色：13:00-15:00深海藍
開運方位：正北方向
天蠍座
陷於內鬥讓你吃不到好果子。
整體運：★☆☆☆☆
好勝心太重易與同事發生利益之爭而互不相讓，最後可能兩敗俱傷；與婆婆或岳父母相處時，千萬別因對方不好聽的話而大動肝火，有誤會和他們說明就是；對孩子的教育方式別太嚴苛，小心壓得越重他的逆反心就越強。
愛情運：★★☆☆☆
單身者想戀愛的話就得積極尋找新的機會，太過隨緣被動容易錯過好姻緣唷！
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，事情一堆卻進展很慢甚至停頓，有點應接不暇的感覺，經手之事務必小心處理，免得產生後遺症。
財運：★☆☆☆☆
費上盡量的控制，非必要性商品就少買點。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：0
吉時吉色：22:00-23:00乳酪白
開運方位：東北方向
射手座
面面俱到不如擇重突破。
整體運：★★☆☆☆
單身女性有些恨嫁心切，但苦於難遇合適的對象，讓你有些沮喪。理財小遇難題，對財運頗有影響，需盡快找出問題的所在。學習興趣減弱，且易受他人影響，今天的你顯得坐立難安，玩性大增。
愛情運：★☆☆☆☆
愛情運很低落，一個人獨處比較好，連講電話都省了，免得口角不斷。
事業運：★★☆☆☆
很多事情都堆到一起，讓你手忙腳亂，喘不過氣來。理清頭緒，難題就會逐漸解決。
財運：★★☆☆☆
對於金錢的敏銳度不太好，容易因為迷糊而失財。
貴人星座：金牛座
幸運數字：7
吉時吉色：11:00-12:00苔蘚綠
開運方位：正東方向
摩羯座
今天頭腦清醒，情緒高昂。
整體運：★★★★★
有機會與心儀的對象共進晚餐，好好表現會有不錯的發展。財運佳，對生意人特別有利，若有合作項目或是需要尋找商機者注意把握機會。工作表現還不錯，工作任務完成得相當順利，讓你有充足的空閒時間。
愛情運：★★★★★
異性緣是很不錯啦！不過呢要注意容易遇到特殊戀情！
事業運：★★★★☆
事業運不錯，頭腦靈活而且冷靜，複雜的工作到你手上仍然可以運作順心。
財運：★★★★☆
財運順暢，賺錢不太費力，股票族可憑著直覺與分析而小有收穫；商務談判者有機會接到訂單；對於一般上班者的力量不大。
貴人星座：射手座
幸運數字：1
吉時吉色：16:00-18:00乳酪白
開運方位：東北方向
水瓶座
幸運指數頗高，會有意外驚喜。
整體運：★★★★☆
今天有機會獲得財神眷顧，有利賺取異性財，多與異性互動可增加財氣。愛情平順，單身者有機會結識不錯的異性朋友，但要戀愛還需耐心等待。工作上易有小人使壞，放下得失心方可趨吉避凶。
愛情運：★★★☆☆
關心對方固然是好事，如果掌控的太緊會令對方吃不消喔！
事業運：★★★☆☆
事業運普通，是個辛苦耕耘的日子，要憑著個人的實力來處理手邊的工作，有先苦後甘的傾向。
財運：★★★★★
理財計劃得宜，生活過得很寬裕。不妨逛街買些自己喜歡的物品，開心一下。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：4
吉時吉色：13:00-15:00櫻桃紅
開運方位：正北方向
雙魚座
追求浪漫時很容易讓錢財流走。
整體運：★★★☆☆
今天情緒高漲，工作中精力旺盛，能很快完成工作任務；與伴侶的約會要講究心意和新意，這樣才會讓他印象深刻；花費比較大，顯得沒有節制，要盡量做到理性消費，即使是有必要的支出，也應貨比三家。
愛情運：★★★★☆
戀愛中的人多與戀人到熱鬧有趣的地方，可以讓愛情升溫；單身者多外出可有不錯的際遇。
事業運：★★★★☆
工作目標明確，能快速掌握重點，易取得良好的成效。
財運：★★☆☆☆
現實物質是今日的生活重心，滿腦子想賺錢也會想著花錢，只要保守謹慎不衝動、不投機，不會有太大的困難。
貴人星座：獅子座
幸運數字：2
吉時吉色：23:00-24:00大理石灰
開運方位：正北方向
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