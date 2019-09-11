親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

蘋果發表會登場！破天荒首開放YouTube、中文直播

推特上「被辭職」！ 川普開除親台國安顧問波頓

每日星座運勢／處女笑容能拉近距離　學習吸收力強

2019-09-11 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

圖／ingimage
圖／ingimage
分享

2019-09-11

牡羊座

情緒波動較大，小心過激行為。

整體運：★★☆☆☆

今天對身邊的很多人、事、物都看不順眼，容易為一些雞毛蒜皮的事情動怒，顯得浮躁。對朋友的一些舉措看不習慣，別直接抨擊，委婉提醒更有效果。有機會與極具個性的異性接觸，在聊天中擦出愛情火花。

愛情運：★★★☆☆

桃花運雖不是很旺，但是辦公室的浪漫戀情就是和你有緣，有機會擦出愛情火花。

事業運：★★☆☆☆

有機會接到拿手的任務，讓你可以好好表現，但要處處謹慎，以免有人有意或無意的作梗。

財運：★★☆☆☆

破財日，賭性、貪念大發或縱於玩樂。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-09:00墨玉綠

開運方位：正東方向

金牛座

有機會到外地辦事，得貴人相助。

整體運：★★★☆☆

好運在外，有出差機會別錯過，途中易遇到懂得賞識你的人，談話投機，也因此獲得不錯的訊息。與人溝通交流態度平和，易達成共識，讓交易進展順利。愛情運佳，有機會邂逅一段異域情緣。

愛情運：★★★★☆

單身者易與成熟穩重型異性來電，有機會譜出戀曲；戀愛中的人戀情進展很平順。

事業運：★★★★☆

有獨當一面的機會，特別有利於主管階層以及業務工作者，付出與收穫成正比！

財運：★★★☆☆

適合學習理財知識，為投資做好充分準備！

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-11:00鈦晶金

開運方位：正東方向

雙子座

回顧和總結是必不可少的環節。

整體運：★★★☆☆

學習上急需總結與回顧，若一味往前衝，可會顧此失彼喲；情人可能會只顧自身發展而忘記攜手共同進步，有些形單影隻；今日財運一路看漲，抓住機會高拋低進，准讓你喜笑顏開。

愛情運：★★☆☆☆

別在鑽牛角尖囉！需要為芝麻綠豆的小事情來動怒嗎？

事業運：★★★☆☆

運勢普通，抽些時間去散散心，除去一身的疲憊，調整好心情更好地投入工作。

財運：★★★★☆

在投資上與異性合作易有收穫。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-19:00淺海藍

開運方位：西北方向

巨蟹座

感覺壓力很大。

整體運：★★☆☆☆

感情中出現了壓力，讓你有點想打退堂鼓，一定要考慮清楚，其實沒有什麼困難是解決不了的，但真愛一旦錯失就很難再找的回；工作的壓力較大，事情忙不過來，心裡急噪的很；如果壓得喘不氣來，就大聲哭出來吧，這樣比悶在心裡好過多了。

愛情運：★★☆☆☆

與戀人約會的時間增多，在溝通中增進瞭解，但彼此的缺點也易暴露，應彼此包容。

事業運：★☆☆☆☆

今日鑽牛角尖的想法會使你的工作效率大大的打折，反反覆覆中恐蹉跎時間。也不適合在今日做出重大的決定，因為判斷錯誤的機會很高喔！

財運：★★★☆☆

求財宜以智取，略為勞心！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-15:00白鋼銀

開運方位：東南方向

獅子座

愛情運勢獨好，其他運勢比較糟。

整體運：★★☆☆☆

跟單員在工作中會遇到一些阻力，其他部門不能積極的配合使訂單的跟進比較困難；財運很糟糕，極易發生賠款事件，要處處留心；今天其他運勢雖都不怎樣，但獨愛情運勢挺好，有考慮結婚的在今天進行求婚，成功的機會比較大。

愛情運：★★★★☆

與舊情人邂逅的機率高，倘若感情依舊，彼此牽掛，你可要好好把握。

事業運：★★☆☆☆

面對工作有點力不從心，想要逃避的想法強烈。別給自己太大的壓力，多向身邊的人求助。

財運：★★☆☆☆

投資宜多方考量，以免因小失大。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00水晶紫

開運方位：西南方向

處女座

熱情洋溢的笑容是與人接觸拉近距離的武器。

整體運：★★★★★

今天的工作能發揮出你的才華，可望得到老闆的賞識。已婚者與另一半吃頓富有情調的晚餐，可為平淡的感情生活製造激情，讓心與心更加貼近，愛情有如沐春風的感覺。學習吸收能力很強，適合英語、文科類的學習，會有事半功倍的效果。

愛情運：★★★★☆

已有心上人的單身者，請同事協助撮合你的戀情吧！戀愛中人，今日可得到情人的關心與助力。

事業運：★★★★☆

事業運頗優，有利於業務工作者，在外頭奔波一番多能有正面收穫；今日有機會得到貴人從中協助。

財運：★★★★☆

金錢活動頻繁的一天，呈現有進有出的雙重跡象，例如：金錢入帳後又把錢轉手出去。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-21:00竹葉青

開運方位：東北方向

天秤座

需端正工作的態度。

整體運：★☆☆☆☆

單身者想獲取愛情的時機尚不成熟，擦亮眼睛，才能找到最好的歸宿；今天是學習理財知識的好時機，對日後的投資將大有幫助；把工作當成一種任務去完成，產品的質量將大打折扣。

愛情運：★☆☆☆☆

冷戰日，保持距離以策安全，因為雙方似乎都有點情緒化。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運不穩定，時好時壞，往往壞事比好事多一點，最怕的是自己意氣用事，輕重緩急拿捏不清喔！

財運：★★☆☆☆

提防他人的煽動而投資錯誤。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-13:00乳酪白

開運方位：正東方向

天蠍座

運勢旺盛，諸事順利的一天。

整體運：★★★★☆

適合表白，有暗戀對象的人多花些心思，用特別的方式勇敢表白，會獲得令你滿意的效果。工作能掌握重點，管理者與下屬相處和諧，溝通頗為順暢。財運平穩，雖收入不如預想，但頗為平衡。

愛情運：★★★★☆

單身者多留意關係良好的異性朋友，從友情發展成為愛情的機率高。

事業運：★★★★☆

運勢較好，凡事都比較順利，認真的對待手中的工作會收到不錯的效果，但切忌急功近利。

財運：★★★☆☆

今日財務、帳單、利潤計算等方面的問題特別多，雖然有點小狀況，但遇到問題多能迎刃而解！

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-13:00杜鵑粉

開運方位：正南方向

射手座

誤會冰釋的一天。

整體運：★★★☆☆

今天會發現真相，解除對同事的誤解，有機會好好交流，讓關係更和諧。剛剛走進婚姻的戀人容易產生壓抑情緒，多溝通才能化解矛盾。財運不佳，資金周轉出現危機時可向親友求援。

愛情運：★★★☆☆

多安排一些時間與另一半溝通，以免感情疏遠；單身者在聚會中易與有緣人相遇。

事業運：★★★★☆

與人交流互動的慾望在蔓延，也讓你從中體會到團體的強大力量，收穫頗多！

財運：★★☆☆☆

金錢上小麻煩多多，不利於投機或賭博，省得惹來一身腥又不得安寧。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-24:00羽絨白

開運方位：西南方向

摩羯座

今天的吉祥色效用頗為明顯。

整體運：★★★★☆

早上對你來說是個不錯的開始，會有意想不到的奇遇，且形成的磁場強度頗強哦！看看他人的投資小筆記，會從中得到想要的信息；學習強度越大你的熱情反而越高，得到的幫助也不少。

愛情運：★★★☆☆

動動腦筋，花點小錢或親手製作個禮物送給心上人，他會很感動喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，雜事瑣事特別的多，只能耐著性子處理囉！別想摸魚，因為今天沒什麼摸魚的機會咧！

財運：★★★☆☆

今日貪念、物慾、投機慾念比較重，消費慾望大，不妨趁今日滿足自己的慾念，總比拿去亂賭好！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：07:00-08:00和闐玉白

開運方位：正北方向

水瓶座

努力點，果斷點。

整體運：★★★☆☆

當愛情突如其來的時候，不知所措顯然非明智之舉，有追求才會有希望；當投資慾望與咨詢信息成正比的時候，猶豫不決亦非明智之舉；當惰性在心中滋長，不想學習的時候，不思進取、任意妄為更非明智之舉。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易沉迷於自己編織的浪漫情境裡，空想無益，回到現實爭取主動吧！

事業運：★★☆☆☆

主觀意識很強，對現狀不滿的情緒也漸漸上升，試著從自身的角度去分析下問題，將會有新的發現。

財運：★★★★☆

掌握機會，若封閉自己不與外界接觸，那麼你的機運財就無法彰顯。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-15:00金桔綠

開運方位：正南方向

雙魚座

易獲得長輩照顧、鼓勵，勢氣得到鼓舞。

整體運：★★★★☆

今天雖然會遇到一些困難，但多能獲得親人、長輩的幫助，貴人點撥讓你信心倍增，精神振奮，工作也變得更加順利。異性緣不錯，有朋友邀約別拒絕，在社交場合易與有緣人相遇。

愛情運：★★★★☆

異性緣很棒喔，容易遇到追求者或是得到異性的幫助。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，在表達上能夠表現出優異的一面，所以有事情需要溝通時不妨趁此良機溝通協調一番！

財運：★★★☆☆

今天在金錢運作上顯得特別大膽有魄力，雖然有遠大的眼光，但必須仔細評估後才可以有動作喔！

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：17:00-19:00蘋果綠

開運方位：正南方向

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

星座運勢

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

「人生贏家」的常見面相，快看你中幾項！

2019-09-10 16:21

中秋節不只賞月烤肉！求姻緣這天最靈驗 怎麼求一次看

2019-09-10 09:18

這些人「平時像樹懶」，卻常被財神眷顧？

2019-09-09 15:58

唐綺陽星座運勢週報：處女座避免脾氣爆發 天秤座即將當紅

2019-09-09 08:47

最強3種星座女 能把男人吃死死

2019-09-08 15:37

殺破狼周運勢／摩羯職場表現受讚賞 雙魚財庫被注滿

2019-09-08 00:00

小孟塔羅：中秋節我能轉哪方面的運？

2019-09-06 09:22

婚姻是愛情的墳墓？與另一半漸行漸遠 這些生肖配對要當心

2019-09-06 08:24

中秋禮金自己賺！最近特別有偏財運的4大生肖 快看你中了嗎？

2019-09-05 09:44

職場除了認真運氣也很重要！看哪5個星座最能得到老闆寵愛

2019-09-05 09:30

人生好難？那是因為你不懂得如何選擇！

2019-09-04 10:16

這3種星座配對 結婚後越來越甜蜜

2019-09-01 20:23

不講意義講義氣！這三種人超挺朋友

2019-08-31 07:00

小孟塔羅：下半年我會被主管上司看見嗎？

2019-08-30 08:00

容易說溜嘴！這5個生肖總是守不住秘密？

2019-08-29 20:36

【測字】有錢又有閒！最近財運旺還能享受？

2019-08-29 16:33

天秤本月職場受歡迎、處女座偏財運佳！12星座9月「工作運+財運」來了

2019-08-29 16:02

想賺錢要看！驛馬星動有玄機 一出門就受財神眷顧？

2019-08-28 09:30

9月星座塔羅運勢：處女戀愛機率大增 巨蟹工作能力獲肯定

2019-08-28 06:00

這次受傷不代表此生無真愛！看12星座如何走出情傷

2019-08-27 08:27

【心測】剪刀石頭布！測你在愛情裡會認輸嗎？

2019-08-25 08:39

心情差吃更多？哪些生肖會用吃來調適情緒

2019-08-24 06:30

小孟塔羅：事情不對秒見風轉舵！測你「牆頭草指數」是多少

2019-08-23 13:16

雙魚神秘溫柔、天秤萬人迷！揭12星座的「獨特魅力」

2019-08-23 08:55

9月生命靈數運勢分析：故事的全貌 只在時光流轉後盡現

2019-08-23 08:50

天生相剋？職場上最不對盤的生肖組合

2019-08-22 10:24

常常覺得心好累？12星座的精神壓力就該這樣抒解

2019-08-21 09:39

【塔羅】微雨夏季，該怎麼存下你的快樂？

2019-08-20 16:44

【情境心測】選故事情節，測出你迷惘時最想見誰？

2019-08-20 11:42

床邊放這5樣東西 容易影響感情招小三？

2019-08-19 15:26

【塔羅】趕快去找！你的意外之財都躲在哪些地方？

2019-08-16 11:42

小孟塔羅：一開口氣氛馬上尷尬！測你的冷場指數

2019-08-16 10:20

眼神超銳利！這5種人能看穿假面閨密

2019-08-14 12:28

【心測】從度假方式 測你需要哪種能量？

2019-08-14 10:57

喜報！下半年獨佔愛情吉運的生肖

2019-08-13 14:47

小孟塔羅：小心踩到瞬間引爆！測你「脾氣誘發地雷區」

2019-08-13 11:11

迪士尼公主分析／公主界的掌門人 永遠16歲的白雪公主

2019-08-12 10:26

3大星座男身旁永遠有桃花 卻一直單身！雙子不真心 第一名大家都猜得到～

2019-08-11 23:58

揭曉近期事業運起伏 這3個生肖最旺！

2019-08-08 17:57
看更多

熱門文章

鋪上滿滿臭豆腐！ 必勝客全新「黃金臭豆腐比薩」濃郁來襲

2019-09-10 12:30

日本超夯的「Hello Kitty杯套」來囉！全家便利商店11日起推銅板價加價購

2019-09-10 15:25

迪麗熱巴哪有這麼醜？網哭：換攝影！

2019-09-10 11:34

女自備餐盒裝好市多洋蔥…環保？貪便宜？ 千人戰翻

2019-09-10 12:28

好市多藏「治孩神物」 婆媽狂讚：還可暗算另一半

2019-09-10 17:34

紅貴賓櫃前拉黃金！桃市八德當晚就刮出千萬頭獎

2019-09-10 12:25

氣象局：中南部中秋賞到明月機率高 颱風再觀察

2019-09-10 09:42

一蘭拉麵2店距離超近！專家揭「不倒店」原因：年輕人變了

2019-09-10 16:08

Uber條款倒數27天！司機趕不及考照 交部宣布給緩衝期

2019-09-10 17:25

洗碗工拚上主廚 首位台灣人奪「南半球米其林」

2019-09-10 18:26

陸客不來華語導遊也失業 觀光局研議是否一起協助

2019-09-10 12:08

台灣黑鮪限額讓日換大目鮪 蔡寶興：如用黃金換白銀

2019-09-10 14:34

吃飯鋪報紙錯了？酸民嗆不衛生引戰 網揭「超讚用途」

2019-09-10 18:17

難產嬰猝死公婆酸「命中剋子」 老公舉動網友集體怒譙

2019-09-10 12:42

【家的形狀‧一樣的愛】呂欣潔／三次的結婚

2019-09-10 06:00

整隻「松葉蟹」配牛排鋪滿滿！開丼3款「松葉蟹丼飯」浮誇上桌

2019-09-10 10:31

同婚公投傷害非異性戀者心理健康 本土研究首證實

2019-09-10 14:12

「美旗林」推薦！身分證有「8、1、5」任2碼 熊一燒肉送痛風餐再免費升級吃到飽

2019-09-10 18:39

羅東醫院執行長涉霸凌醫護 衛福部請勞動部查辦

2019-09-10 17:36

億萬富翁就是你！大樂透出爐 頭獎上看3.2億

2019-09-10 21:32

藝人代言的海豚吸塵器不給退貨 消基會接上百起投訴

2019-09-10 15:41

他以為過敏鼻塞好不了 就醫才知惡性腫瘤塞滿鼻腔

2019-09-10 19:28

經典V字躍上表面 LV新表就是大寫的帥氣

2019-09-10 09:46

網售加價麥當勞糖醋醬還賣出上千份 網友：懶人商機超賺

2019-09-10 16:38

銀色噴火戰機即將降落松山機場！IWC古董飛行表列隊迎賓

2019-09-10 14:27

【生活點滴】雪晴／路癡紀事

2019-09-10 06:00

骨科名醫：很多人工關節置換是不必要的

2019-09-10 11:23

腸病毒疫情創五年新高 單周門急診破1萬9千人次

2019-09-10 15:07

你有手機成癮嗎？ 4招幫你擺脫

2019-09-10 01:18

中秋吃柚子 營養師建議部分疾病患者要注意

2019-09-10 12:09

大樂透今3.2億頭獎摃龜 中秋加碼百萬獎金開出5組

2019-09-10 22:01

每逢中秋必買爆的吐司！台南關廟「嘉芳」香軟手撕開箱

2019-09-10 17:42

施政滿意度墊底 高雄市長室所在地鳳山再爆登革熱

2019-09-10 18:52

國慶連假高鐵加開174班次 周四凌晨開放搶票

2019-09-10 10:05

長期腰背痛卻查不出原因 現在有解了

2019-09-10 14:25

嗶啵、霹靂貓、火星大王 台灣早年珍藏玩具亮相

2019-09-10 13:45

影／瀕臨絕種「海中貓熊」小頭鼠海豚 墨西哥沿岸現蹤

2019-09-10 16:48

鐵道事故多 運安會：未來隱匿不報最高罰30萬

2019-09-10 10:50

「講話音量」決定你的修養與高度 越生氣時說話要越小聲

2019-09-10 22:04

中秋節不只賞月烤肉！求姻緣這天最靈驗 怎麼求一次看

2019-09-10 09:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top