每日星座運勢／射手焦灼事出現轉折 桃花強事業佳

2019-09-10 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-09-10

牡羊座

疲勞過度小心生病。

整體運：★★★☆☆

遇到以前的戀人時，別裝做沒看到或是不理睬對方，既然過去了就讓它過去，越是介懷就越是跟自己過不去；財運不佳，生意的冷清或許是你促銷方法的不妥；運輸業的工作者比較繁忙，並且容易出亂，要事先做好調配。

愛情運：★★★☆☆

奔波於朋友間的同時，別冷落了另一半，把對方介紹給重要的朋友認識吧！

事業運：★★★☆☆

聽信有關人事問題的閒言碎語，會讓你的嫉妒心膨脹，也容易丟掉積極的工作慾望。

財運：★★☆☆☆

在投資上不可衝動出手。

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：19:00-20:00艷棗紅

開運方位：西南方向

金牛座

工作信心十足。

整體運：★★☆☆☆

今天與情人相處的時間不多，但並不會淡化你們的感情；錢財流失較快，大部分的開銷會用在家人的身上；前期提出的方案，今天會稍有眉目，讓你對工作信心倍增。

愛情運：★★☆☆☆

桃花盛開，會有許多異性主動接近你，想戀愛的話就找機會與異性互動吧。

事業運：★★★☆☆

學習和工作方面容易陷入困境，應調整好心態，休息好了才能更理性做出判斷。

財運：★☆☆☆☆

財氣不穩定，宜進不宜出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動，注意莽撞之下做出衝動的決定。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-23:00和闐玉白

開運方位：正南方向

雙子座

運勢旺盛，諸事順利的一天。

整體運：★★★★☆

適合表白，有暗戀對象的人多花些心思，用特別的方式勇敢表白，會獲得令你滿意的效果。工作能掌握重點，管理者與下屬相處和諧，溝通頗為順暢。財運平穩，雖收入不如預想，但頗為平衡。

愛情運：★★★★☆

今日是表現溫柔體貼的時刻，他想要怎樣就順著他的意思吧！

事業運：★★★★☆

事業運小佳，助力挺多的，自己不會太辛苦，能快樂的度過一天唷！

財運：★★★☆☆

愛花錢的一天，不要在外面逗留，逗留越久荷包越空！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-21:00玉米黃

開運方位：西北方向

巨蟹座

多參加社團活動。

整體運：★★★☆☆

人際關係頗為和諧，身邊將出現新的朋友，對方獨特的見解讓你受益良多；工作中，匆匆忙忙的行動容易讓簡單的事情複雜化，要慎重沉穩一點才行；而不期待的投資在今天對你有所回報，心情大好的同時，也不要忘了與身邊人一起分享哦。

愛情運：★★★☆☆

已婚者只要順著另一半，就能減少爭吵；單身者異性緣不錯，但不適合表白！

事業運：★★★☆☆

工作上會出現一些突如其來的變化，讓你難以接受，不過只要冷靜下來，事情很快就能得到解決。

財運：★★★★☆

財運佳，容易得到長輩的協助幫忙。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-10:00夕陽橙

開運方位：正東方向

獅子座

總體運勢旺盛，各方面的運勢走向都很好。

整體運：★★★★★

浪漫的咖啡館是今天約會的幸運地，能夠相互產生情愫，瞬間來電，愛戀立刻升溫。財運不錯，對時機的把握相當敏銳，所以賺取錢財較順利。工作上今天非常適合開始新計劃，擴展新業務，有很不錯的機會等著你。

愛情運：★★★★☆

多用智慧、體貼來關心他，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，他會感動不已喔！想談戀愛的人可以請朋友居中撮合。

事業運：★★★★★

今天很幸運喔，做題時能實現超水平發揮，學業運很棒。

財運：★★★★☆

財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，得財比預期中的多一點。正財運強，先前如果沒有付出則不易感受到今日的甜果！

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00石榴紅

開運方位：正東方向

處女座

主觀意識強烈，聽不進人言。

整體運：★★★☆☆

桃花開放，單身者要好好把握住，是難得的邂逅。一心只考慮自己的感覺，會因此傷害到親密的朋友，行動之前還是先問問他人的意見為好。因自己小有成就而驕傲自滿，會使收穫付諸東流哦。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會遇到令你心動的對象，可多約會進行交流，感情會一日千里。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，要調整個人的心態，不要一昧的與人比較，做好份內的事情比較重要。

財運：★★★☆☆

懶散會引動投機取財的念頭，如果採取不正當的手段，是非紛爭隨後而至。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：07:00-09:00蘑菇灰

開運方位：正北方向

天秤座

春風得意的感覺，不可太過張揚。

整體運：★★★★☆

所謂樹大招風不無道理，工作上雖然有可喜的成績，但謙虛謹慎才能更長久。對理財有獨到的眼光，頗能抓住機遇進行投資。查閱一些有關聯的科技資訊，對判斷投資的方向起到決定性的作用。

愛情運：★★★★☆

魅力四射的一天，異性緣很好，有許多機會跟異性朋友談天喝茶。

事業運：★★★★☆

事業運佳，適合做點創意設計、文書計算、研究分析型的工作，居多會達到不錯的效果。

財運：★★★★☆

能運籌帷幄，合理利用所有的資金，使每一分錢都能發揮最大的作用。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-22:00白鋼銀

開運方位：正南方向

天蠍座

行動力不足的一天，適合腦力勞動。

整體運：★★☆☆☆

愛情上比較衝動，單身者的勇氣讓你擁有更多的機會，但不可以太過盲目，當心弄巧成拙。財運上直覺比較敏銳，對投資的判斷很準，有很不錯的機會等著你。工作上比較懶散，任務難以順利完成，要多加注意。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者對另一半要求較多，希望對方能順從你，但是另一半也顯得強勢，小心吵架！

事業運：★★☆☆☆

心情有些浮躁，對重複、瑣碎的事務很容易感到厭煩，出錯的機率也比較大。

財運：★★★☆☆

想省錢呢，就要少吃喝玩樂。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00玉米黃

開運方位：正北方向

射手座

焦灼的事情能出現轉折。

整體運：★★★★☆

單戀或暗戀者今天有向對方告白的機會，不管對方是接受還是拒絕對你都是全新的開始；前段時間起色不大或出現虧損的投資產品可望得貴人相助，出現轉機；頭腦靈活，企劃、設計、文字編輯工作者能得到新靈感。

愛情運：★★★★☆

桃花運強，有機會與心儀的異性單獨交談，好好把握這個千載難逢的機會。

事業運：★★★★☆

運勢佳，有機會獲得上司、長輩的照顧，爭取主動一些，你會有更好的表現。

財運：★★★☆☆

實質的財務收益增加。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-07:00湖水綠

開運方位：正西方向

摩羯座

思念成為甜蜜的契機。

整體運：★★★☆☆

正與戀人分離者，思念之情變得非常濃烈，想想在一起的美好時光，心裡會感到特別貼心。財運很不錯，學生族若能表現出乖巧的一面，有進財的機會；遠離工作單位者，心理少了些壓力，做起事來將更輕鬆。

愛情運：★★★☆☆

有什麼要求都可以與另一半商量，悶在心裡會很難受唷！

事業運：★★☆☆☆

除了睡覺，幾乎所有的時間都要貢獻給工作，任務和問題接二連三的來，想躲都躲不了，請務必分清輕重緩急。

財運：★★★★☆

金錢進出量頗大，雖有小額虧損，但總體而言還算收入不錯，要多多加油！

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-24:00夕陽橙

開運方位：正北方向

水瓶座

運勢回落，各項指數均有所下降。

整體運：★☆☆☆☆

可多與朋友、同學聯絡，一起出遊或聚會，都是你贏得異性好感的途徑。今天開銷很大，有些不必要買的東西就省省，不要搞得財政狀況太過狼狽。工作中時常走神，想這想那的，很容易讓工作做不好。

愛情運：★★☆☆☆

單身者遇到喜歡的人宜表現自然大方，過份在意反而容易弄巧成拙，驚飛愛情鳥唷！

事業運：★☆☆☆☆

事業運很不好，像洩氣皮球般，不太堆得動。想要混水摸魚時要小心點，可別露出馬腳囉！

財運：★☆☆☆☆

財運波動性較大，容易因為迷糊或拖延而造成財物損失。注意今日是否有帳單到期，免得過期受罰！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-16:00蜜瓜黃

開運方位：西北方向

雙魚座

事與願違。

整體運：★★☆☆☆

今天帶著戀人參加園遊會，會玩得很開心；辛苦做出的方案並沒有得到理想的效果，讓你難免有些失落；很想品嚐下路邊新開餐廳的食物味道，錢包將要做出點犧牲。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人與戀人相處的時間較少，應時常打電話問候，別讓感情變淡了。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不穩定，小麻煩，小狀況頻繁，會有瑣碎的事情從天而降，打亂了你原本的行程或計劃。

財運：★★★☆☆

財運較平順，有儲蓄的話不妨拿出來做人際關係，對往後的財務往來會有所幫助喔！

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-16:00碧空藍

開運方位：正南方向

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