親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

每日星座運勢／天秤提出建議獲肯定　得失心要放淡

2019-09-09 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

圖／ingimage
圖／ingimage
分享

2019-09-9

牡羊座

心情舒暢的一天，適合外出尋找靈感。

整體運：★★★☆☆

已婚者易得到另一半的呵護與關愛，顯得格外精神，生活甜蜜得讓你感覺喝白開水都覺得甜。心情好，工作自然也特別賣力，積極性較高，迅速完成上級交辦的任務，讓大家刮目相看。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人容易有被需要的感覺，對方有什麼事都喜歡與你分享，會讓你感覺很滿足喔！

事業運：★★★☆☆

人際關係的妥善處理可使你的事業順暢，尤其與上司的協調關係要多下功夫，不能一味的溜鬚拍馬。

財運：★★☆☆☆

財運不穩定，勞心中得財，把錢看淡一點才不會因為金錢而患得患失！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-07:00萊姆黃

開運方位：東北方向

金牛座

積極爭取才會得到自己想要的結果。

整體運：★★★★☆

因為具備衝勁，能積極爭取自己的幸福，父母原本對於你和他在一起的反對態度會有所改善；打算落袋為安的投資者，可以透過基金轉換買入風險較低的品項，從而規避股市短期震盪的風險；下班後回家靠在沙發上聽著音樂閉目養神能讓腦子清醒一點。

愛情運：★★★★☆

表白的好日子，深呼吸，一口氣說完就沒那麼多顧慮了。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，除了適合到外面晃兩圈外，也適合多用腦子來企劃分析。

財運：★★★★☆

合理運用錢財才能夠進財有道。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-10:00珠貝白

開運方位：正南方向

雙子座

一點小提示就能讓你想到好點子。

整體運：★★★☆☆

頭腦轉動靈活迅速，尤其是資訊的信息更為敏感。隨身攜帶收音機，利用上班途中聽聽早間新聞，能啟發你的靈感。看好的投資項目，趁今天把計劃整理周全吧。晚上給戀人送上一份別緻的小禮物，適時表達你的真情實意。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人約會頻繁，感情因瞭解而不斷加深；單身者易因朋友介紹而結識新朋友。

事業運：★★★☆☆

工作壓力較大，應忙裡偷閒，注意休息，可以安排一些能幫助放鬆身心的運動。

財運：★★★☆☆

多注意與人有財務糾紛，盡量不要與人有財務往來。

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-24:00蘋果綠

開運方位：正南方向

巨蟹座

今天比較槽糕，但切勿表現得消極頹廢。

整體運：★★☆☆☆

感情上過於敏感，伴侶易因為你的無端猜疑而感到厭煩，應學著信任對方。控制情緒，小心與人發生口角。工作上有人扯你的後腿，注意多與合作夥伴或共事的人進行協商，及時排除這些潛在的危機。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻感情不太和諧，因父母或子女的勸說而有所緩和，責任感增強。

事業運：★★★☆☆

心態較好，對一些人和事都很看得開，會為你在工作上帶來了好人緣，也容易得到他人幫助。

財運：★★☆☆☆

購物少買促銷品，以免透支。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-07:00可可棕

開運方位：正東方向

獅子座

多讚美身邊的人，快樂無限。

整體運：★★★★☆

今天桃花運不錯，會有意料之外的相遇，要注意抓住機會。購物運不錯，不妨上街逛逛，可以買到令你稱心如意的商品。工作上遇到小麻煩，不妨上網查詢一下資料，能夠找到解決之道。

愛情運：★★★★☆

夫妻間愛情生活有新意，在一起有談不完的話題；單身者參加聚會易邂逅浪漫愛情！

事業運：★★★☆☆

整個人都充滿活力，對新的工作或任務能積極備戰，之前進行中的事項也可得到結果，使得你自信心大增，但你在同事中的口碑與你的表現並不完全匹配。

財運：★★★☆☆

財運一般，見好就收，別太貪心。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-14:00淺海藍

開運方位：正東方向

處女座

情緒比較激動，千萬不要放任自己。

整體運：★★☆☆☆

今天心態不好，容易衝動，與另一半發生誤會的機率較大，冷靜下心態，不要把矛盾越鬧越大。今天適合進行小筆投資，不宜介入過深，小打小鬧也能讓你賺個缽滿盆滿，還可以留下一部分資金備用。

愛情運：★★☆☆☆

戀人之間偶爾的任性或撒嬌是調情，但過了頭就容易引起對方反感，產生衝突唷！

事業運：★★★☆☆

搬弄是非之人今天一定要遠離，以免他會把你的話添油加醋傳入他人耳中，挑撥你和他人交情。

財運：★★★☆☆

倘若野心太大，恐因周轉失靈而惹出債務問題。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：16:00-18:00芙蓉晶粉

開運方位：正東方向

天秤座

總體運勢欠佳，還須自身努力。

整體運：★★★☆☆

桃花很旺，你製造的小驚喜易討愛人的歡心。工作運平順，你給出的方案與建議，會獲得領導、同事的肯定。但財運還欠了點火候，過分的瞻前顧後，會錯失難得的賺錢機會。

愛情運：★★★★☆

單身者多與異性接觸，會讓你感受到自己的魅力！已婚者則要注意避免桃色問題唷！

事業運：★★★☆☆

工作維持現狀，沒有明顯進步。閒暇之時不妨多思考近期目標，重新確立一個追求方向。

財運：★★☆☆☆

今日付出多到少，容易感慨薪水太少，得失心放淡點，保持穩定的情緒自可遠離麻煩。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00玳瑁棕

開運方位：正北方向

天蠍座

洞察力強，有機會獲得良好商機。

整體運：★★★★★

今天你顯得精力充沛，工作熱情高漲。正面磁場強烈，適合談生意，容易因氣勢過人而佔據上風，如願達成共識。因懂得察言觀色而獲得商機的機率高，還有機會因工作關係而與有緣人結識喔！

愛情運：★★★★☆

戀愛多化多端的一天，情人間可以攜手合作，可是不要互相干涉。

事業運：★★★★★

今天事業運氣真是不錯，預定的目標都可以完成，也有出風頭的機會，講話容易得到他人的賞識呢，是個容易受人器重的一天。

財運：★★★★☆

擅用智慧得財的一天，有點賭運，可是適合賭經過分析計算的領域，例如：股票、賭馬等等。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-17:00蘑菇灰

開運方位：正北方向

射手座

焦躁的情緒讓你感到不安。

整體運：★☆☆☆☆

今天情緒不太穩定，極易亂發脾氣，不加以控制，你們的感情將面臨危機；財運還未降臨到你的身邊，把錢放在銀行裡更加穩妥；在工作以外的地方會偶遇同事，一個微笑、一句問候會帶來工作上的好運。

愛情運：★☆☆☆☆

外界干擾很多，在心浮氣躁之下，也沒什麼心思去想感情的問題囉！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，工作態度有點脫線，迷迷糊糊之下，小錯誤會接二連三的發生。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，得財不順，出現金錢耗損難積存的跡象。生意人恐出現金錢困難，投資者要避免自信莽撞所造成的後遺症。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-23:00祖母綠

開運方位：正東方向

摩羯座

健康最為重要。

整體運：★★☆☆☆

由於工作的壓力過大，讓你略顯疲倦，從而也使你失去了吸引人的光彩；財運並不是很好，切勿盲目投資，不如收集信息方便你日後投資；盡量不要去人多口雜的地方，以免惹來不必要的麻煩。

愛情運：★★☆☆☆

工作、感情會有混淆的狀況，應有所取捨才好，做出合理安排，小心兩邊受影響。

事業運：★★☆☆☆

放鬆心情，以平常心對待，其實所有的事務你都可輕鬆應對。

財運：★★☆☆☆

在賭的過程中千萬別過度的沉迷，更別拿辛苦賺來的財富開玩笑！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-15:00芙蓉晶粉

開運方位：正西方向

水瓶座

過得較平靜，感覺很愜意。

整體運：★★★★☆

距離是一種升溫劑，真正相愛的人才能體會到這一點，有了變化不妨讓對方知道。財運較普通，難有驚喜，今天還是踏實做事吧！工作較順利，上司對你很放心，讓你放鬆不少，不過可別玩過頭哦！

愛情運：★★★★☆

適合戀愛的日子。你三言兩語就能激起對方心中的浪花，你渴望最近距離的接觸，快速到達兩情相悅的境地。講究相處藝術的同時，也要保持持久的耐心。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，不過呢還是秉持快樂的心情來工作，趁著休息時間與同事多互動，會讓你感到更開心。

財運：★★★☆☆

金錢進進出出的一天，用平常心看待，得失心不要太重。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：20:00-22:00竹葉青

開運方位：西北方向

雙魚座

包容度是愛情的重要維持力量。

整體運：★★★☆☆

你對另一半缺點和錯誤的包容，會讓他深受感動，但也不可處處容忍，長此以往反而會為感情埋下定時炸彈；做上司的你對能力強的部屬容易產生不安感，害怕功高蓋主，胸懷更寬廣些才好；讓室內保持通風，有利於減少病菌感染。

愛情運：★★★★☆

單身者在朋友的引薦下結識了各種類型的異性朋友，有機會發展一段戀情。

事業運：★★★☆☆

以往的工作方式已不適合你，應及時做重新的審視，更換一下自己的工作方式。

財運：★★★☆☆

缺錢時容易產生非分之想，宜多警惕自己，以免做出後悔的事。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-15:00羽絨白

開運方位：正北方向

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

星座運勢

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

殺破狼周運勢／摩羯職場表現受讚賞 雙魚財庫被注滿

2019-09-08 00:00

小孟塔羅：中秋節我能轉哪方面的運？

2019-09-06 09:22

婚姻是愛情的墳墓？與另一半漸行漸遠 這些生肖配對要當心

2019-09-06 08:24

中秋禮金自己賺！最近特別有偏財運的4大生肖 快看你中了嗎？

2019-09-05 09:44

職場除了認真運氣也很重要！看哪5個星座最能得到老闆寵愛

2019-09-05 09:30

人生好難？那是因為你不懂得如何選擇！

2019-09-04 10:16

這3種星座配對 結婚後越來越甜蜜

2019-09-01 20:23

不講意義講義氣！這三種人超挺朋友

2019-08-31 07:00

小孟塔羅：下半年我會被主管上司看見嗎？

2019-08-30 08:00

容易說溜嘴！這5個生肖總是守不住秘密？

2019-08-29 20:36

【測字】有錢又有閒！最近財運旺還能享受？

2019-08-29 16:33

天秤本月職場受歡迎、處女座偏財運佳！12星座9月「工作運+財運」來了

2019-08-29 16:02

想賺錢要看！驛馬星動有玄機 一出門就受財神眷顧？

2019-08-28 09:30

9月星座塔羅運勢：處女戀愛機率大增 巨蟹工作能力獲肯定

2019-08-28 06:00

這次受傷不代表此生無真愛！看12星座如何走出情傷

2019-08-27 08:27

【心測】剪刀石頭布！測你在愛情裡會認輸嗎？

2019-08-25 08:39

心情差吃更多？哪些生肖會用吃來調適情緒

2019-08-24 06:30

小孟塔羅：事情不對秒見風轉舵！測你「牆頭草指數」是多少

2019-08-23 13:16

雙魚神秘溫柔、天秤萬人迷！揭12星座的「獨特魅力」

2019-08-23 08:55

9月生命靈數運勢分析：故事的全貌 只在時光流轉後盡現

2019-08-23 08:50

天生相剋？職場上最不對盤的生肖組合

2019-08-22 10:24

常常覺得心好累？12星座的精神壓力就該這樣抒解

2019-08-21 09:39

【塔羅】微雨夏季，該怎麼存下你的快樂？

2019-08-20 16:44

【情境心測】選故事情節，測出你迷惘時最想見誰？

2019-08-20 11:42

床邊放這5樣東西 容易影響感情招小三？

2019-08-19 15:26

【塔羅】趕快去找！你的意外之財都躲在哪些地方？

2019-08-16 11:42

小孟塔羅：一開口氣氛馬上尷尬！測你的冷場指數

2019-08-16 10:20

眼神超銳利！這5種人能看穿假面閨密

2019-08-14 12:28

【心測】從度假方式 測你需要哪種能量？

2019-08-14 10:57

喜報！下半年獨佔愛情吉運的生肖

2019-08-13 14:47

小孟塔羅：小心踩到瞬間引爆！測你「脾氣誘發地雷區」

2019-08-13 11:11

迪士尼公主分析／公主界的掌門人 永遠16歲的白雪公主

2019-08-12 10:26

3大星座男身旁永遠有桃花 卻一直單身！雙子不真心 第一名大家都猜得到～

2019-08-11 23:58

揭曉近期事業運起伏 這3個生肖最旺！

2019-08-08 17:57

小心逼出病！這5種人工作時總把自己逼太緊？

2019-08-07 11:06

年齡只是數字！如何散發12星座的熟女魅力？

2019-08-07 10:33

面對公主男士要這樣應對！迪士尼各公主特質分析將推出

2019-08-07 10:15

塔羅：當心！最近你的情路會遇上「雷陣雨」？

2019-08-06 14:25

2019上半年好苦！來看今夏苦盡甘來的生肖 越過越順利

2019-08-02 14:27
看更多

熱門文章

氣象局：中秋恐颱風攪局 北、東會下雨

2019-09-08 09:12

中秋節將至！一張圖看未來一周天氣 降雨暫歇到這天

2019-09-08 20:46

雲林清晨豪雨 吳德榮：留意本周熱帶擾動發展

2019-09-08 07:41

開車族有福 油價周一起調降

2019-09-08 12:51

一盒嘗鮮價199元！ 家樂福開賣首批山竹 民眾早起排隊搶買

2019-09-08 12:14

化妝初學者常犯5大錯誤 手殘女把眼線、口紅畫太濃，太復古啦～

2019-09-08 13:10

睽違16年山竹開賣 桃園民眾北上搶頭香

2019-09-08 11:27

眼睛乾澀 該點生理食鹽水、眼藥水還是人工淚液？

2019-09-08 08:16

最強3種星座女 能把男人吃死死

2019-09-08 15:37

用不完的護唇膏有5種妙用 能卸妝還能讓睫毛變漂亮

2019-09-08 16:42

台南再增本土登革熱病例 這次的地點又不一樣

2019-09-08 15:37

安眠藥一吃20年 靜坐冥想助她藥物減量

2019-09-08 08:17

大學生死亡車禍頻傳⋯家長告白：絕不買機車給孩子

2019-09-08 23:35

瑞士旅客攜0.9公斤香腸入境 重罰20萬元

2019-09-08 17:11

【親子教養】方齊／荷蘭式的「孩子你慢慢來」

2019-09-08 06:00

15縣市16海岸上萬人淨灘 每支寶特瓶和泰捐10元護海洋

2019-09-08 13:14

【為母心情】小婦人／左撇子的痛

2019-09-08 06:00

郭碧婷試穿夢幻婚紗 首選台灣品牌挑中超模同款

2019-09-08 12:31

失智者失財 逾3成是遭家人欺騙…

2019-09-07 23:43

中油9日降油價0.2元 98降為29.8元

2019-09-08 12:14

黑鮪配額讓給日本 漁業署強調不影響漁民權益

2019-09-08 13:34

全台首張自駕車試車牌「0001」發出 10月開進新竹漁港

2019-09-08 12:30

機車事故10年難解 每年逾百位大學生拿性命「繳學費」

2019-09-08 23:21

9月9日國民體育日 全台免費開放運動場館看這裡

2019-09-08 10:03

台鐵集團結婚提前三個月 傳為配合蘇貞昌宣布發津貼

2019-09-08 11:07

去年137大專生車禍亡 佛光不發大一停車證 事故大減

2019-09-08 23:23

鞏俐開高衩紅毯戰袍 點綴Tiffany珠寶霸氣外露

2019-09-08 17:47

中秋颱風高機率 東部恐無緣賞月

2019-09-08 20:10

既在地又前瞻 池上穀倉藝術館獲遠東舊屋改造獎首獎

2019-09-08 21:04

避免歧視／節育費減免資格 擬刪身心障礙

2019-09-08 01:00

女醫師篩檢讓偏鄉婦女不尷尬 黃慧雅獲獎表揚

2019-09-08 09:27

新北中和國強嶺又增1例屈公病 福南里再中標

2019-09-08 14:24

觀察站／身心障礙者節育與否 這題真的好難…

2019-09-08 01:10

住院率死亡率都降 治糖尿病藥也能治心衰竭

2019-09-08 17:22

網路霸凌無孔不入 醫師點出降低身心影響6因子

2019-09-08 15:12

每日星座運勢／天秤提出建議獲肯定　得失心要放淡

2019-09-09 00:00

台灣獼猴降等非保育 北市動保處提醒仍不可捕捉、飼養

2019-09-08 12:50

謝霆鋒擠下陳偉霆 接下Zegna大中華區代言人

2019-09-08 15:06

女人穿三件式西裝超好看！Rag & Bone回歸紐約時裝周

2019-09-08 14:12

當心病媒蚊 新北屈公病、台南登革熱再添一例

2019-09-08 18:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top