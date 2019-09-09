每日星座運勢／天秤提出建議獲肯定 得失心要放淡

2019-09-09 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-09-9

牡羊座

心情舒暢的一天，適合外出尋找靈感。

整體運：★★★☆☆

已婚者易得到另一半的呵護與關愛，顯得格外精神，生活甜蜜得讓你感覺喝白開水都覺得甜。心情好，工作自然也特別賣力，積極性較高，迅速完成上級交辦的任務，讓大家刮目相看。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人容易有被需要的感覺，對方有什麼事都喜歡與你分享，會讓你感覺很滿足喔！

事業運：★★★☆☆

人際關係的妥善處理可使你的事業順暢，尤其與上司的協調關係要多下功夫，不能一味的溜鬚拍馬。

財運：★★☆☆☆

財運不穩定，勞心中得財，把錢看淡一點才不會因為金錢而患得患失！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-07:00萊姆黃

開運方位：東北方向

金牛座

積極爭取才會得到自己想要的結果。

整體運：★★★★☆

因為具備衝勁，能積極爭取自己的幸福，父母原本對於你和他在一起的反對態度會有所改善；打算落袋為安的投資者，可以透過基金轉換買入風險較低的品項，從而規避股市短期震盪的風險；下班後回家靠在沙發上聽著音樂閉目養神能讓腦子清醒一點。

愛情運：★★★★☆

表白的好日子，深呼吸，一口氣說完就沒那麼多顧慮了。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，除了適合到外面晃兩圈外，也適合多用腦子來企劃分析。

財運：★★★★☆

合理運用錢財才能夠進財有道。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-10:00珠貝白

開運方位：正南方向

雙子座

一點小提示就能讓你想到好點子。

整體運：★★★☆☆

頭腦轉動靈活迅速，尤其是資訊的信息更為敏感。隨身攜帶收音機，利用上班途中聽聽早間新聞，能啟發你的靈感。看好的投資項目，趁今天把計劃整理周全吧。晚上給戀人送上一份別緻的小禮物，適時表達你的真情實意。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人約會頻繁，感情因瞭解而不斷加深；單身者易因朋友介紹而結識新朋友。

事業運：★★★☆☆

工作壓力較大，應忙裡偷閒，注意休息，可以安排一些能幫助放鬆身心的運動。

財運：★★★☆☆

多注意與人有財務糾紛，盡量不要與人有財務往來。

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-24:00蘋果綠

開運方位：正南方向

巨蟹座

今天比較槽糕，但切勿表現得消極頹廢。

整體運：★★☆☆☆

感情上過於敏感，伴侶易因為你的無端猜疑而感到厭煩，應學著信任對方。控制情緒，小心與人發生口角。工作上有人扯你的後腿，注意多與合作夥伴或共事的人進行協商，及時排除這些潛在的危機。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻感情不太和諧，因父母或子女的勸說而有所緩和，責任感增強。

事業運：★★★☆☆

心態較好，對一些人和事都很看得開，會為你在工作上帶來了好人緣，也容易得到他人幫助。

財運：★★☆☆☆

購物少買促銷品，以免透支。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-07:00可可棕

開運方位：正東方向

獅子座

多讚美身邊的人，快樂無限。

整體運：★★★★☆

今天桃花運不錯，會有意料之外的相遇，要注意抓住機會。購物運不錯，不妨上街逛逛，可以買到令你稱心如意的商品。工作上遇到小麻煩，不妨上網查詢一下資料，能夠找到解決之道。

愛情運：★★★★☆

夫妻間愛情生活有新意，在一起有談不完的話題；單身者參加聚會易邂逅浪漫愛情！

事業運：★★★☆☆

整個人都充滿活力，對新的工作或任務能積極備戰，之前進行中的事項也可得到結果，使得你自信心大增，但你在同事中的口碑與你的表現並不完全匹配。

財運：★★★☆☆

財運一般，見好就收，別太貪心。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-14:00淺海藍

開運方位：正東方向

處女座

情緒比較激動，千萬不要放任自己。

整體運：★★☆☆☆

今天心態不好，容易衝動，與另一半發生誤會的機率較大，冷靜下心態，不要把矛盾越鬧越大。今天適合進行小筆投資，不宜介入過深，小打小鬧也能讓你賺個缽滿盆滿，還可以留下一部分資金備用。

愛情運：★★☆☆☆

戀人之間偶爾的任性或撒嬌是調情，但過了頭就容易引起對方反感，產生衝突唷！

事業運：★★★☆☆

搬弄是非之人今天一定要遠離，以免他會把你的話添油加醋傳入他人耳中，挑撥你和他人交情。

財運：★★★☆☆

倘若野心太大，恐因周轉失靈而惹出債務問題。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：16:00-18:00芙蓉晶粉

開運方位：正東方向

天秤座

總體運勢欠佳，還須自身努力。

整體運：★★★☆☆

桃花很旺，你製造的小驚喜易討愛人的歡心。工作運平順，你給出的方案與建議，會獲得領導、同事的肯定。但財運還欠了點火候，過分的瞻前顧後，會錯失難得的賺錢機會。

愛情運：★★★★☆

單身者多與異性接觸，會讓你感受到自己的魅力！已婚者則要注意避免桃色問題唷！

事業運：★★★☆☆

工作維持現狀，沒有明顯進步。閒暇之時不妨多思考近期目標，重新確立一個追求方向。

財運：★★☆☆☆

今日付出多到少，容易感慨薪水太少，得失心放淡點，保持穩定的情緒自可遠離麻煩。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00玳瑁棕

開運方位：正北方向

天蠍座

洞察力強，有機會獲得良好商機。

整體運：★★★★★

今天你顯得精力充沛，工作熱情高漲。正面磁場強烈，適合談生意，容易因氣勢過人而佔據上風，如願達成共識。因懂得察言觀色而獲得商機的機率高，還有機會因工作關係而與有緣人結識喔！

愛情運：★★★★☆

戀愛多化多端的一天，情人間可以攜手合作，可是不要互相干涉。

事業運：★★★★★

今天事業運氣真是不錯，預定的目標都可以完成，也有出風頭的機會，講話容易得到他人的賞識呢，是個容易受人器重的一天。

財運：★★★★☆

擅用智慧得財的一天，有點賭運，可是適合賭經過分析計算的領域，例如：股票、賭馬等等。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-17:00蘑菇灰

開運方位：正北方向

射手座

焦躁的情緒讓你感到不安。

整體運：★☆☆☆☆

今天情緒不太穩定，極易亂發脾氣，不加以控制，你們的感情將面臨危機；財運還未降臨到你的身邊，把錢放在銀行裡更加穩妥；在工作以外的地方會偶遇同事，一個微笑、一句問候會帶來工作上的好運。

愛情運：★☆☆☆☆

外界干擾很多，在心浮氣躁之下，也沒什麼心思去想感情的問題囉！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，工作態度有點脫線，迷迷糊糊之下，小錯誤會接二連三的發生。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，得財不順，出現金錢耗損難積存的跡象。生意人恐出現金錢困難，投資者要避免自信莽撞所造成的後遺症。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-23:00祖母綠

開運方位：正東方向

摩羯座

健康最為重要。

整體運：★★☆☆☆

由於工作的壓力過大，讓你略顯疲倦，從而也使你失去了吸引人的光彩；財運並不是很好，切勿盲目投資，不如收集信息方便你日後投資；盡量不要去人多口雜的地方，以免惹來不必要的麻煩。

愛情運：★★☆☆☆

工作、感情會有混淆的狀況，應有所取捨才好，做出合理安排，小心兩邊受影響。

事業運：★★☆☆☆

放鬆心情，以平常心對待，其實所有的事務你都可輕鬆應對。

財運：★★☆☆☆

在賭的過程中千萬別過度的沉迷，更別拿辛苦賺來的財富開玩笑！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-15:00芙蓉晶粉

開運方位：正西方向

水瓶座

過得較平靜，感覺很愜意。

整體運：★★★★☆

距離是一種升溫劑，真正相愛的人才能體會到這一點，有了變化不妨讓對方知道。財運較普通，難有驚喜，今天還是踏實做事吧！工作較順利，上司對你很放心，讓你放鬆不少，不過可別玩過頭哦！

愛情運：★★★★☆

適合戀愛的日子。你三言兩語就能激起對方心中的浪花，你渴望最近距離的接觸，快速到達兩情相悅的境地。講究相處藝術的同時，也要保持持久的耐心。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，不過呢還是秉持快樂的心情來工作，趁著休息時間與同事多互動，會讓你感到更開心。

財運：★★★☆☆

金錢進進出出的一天，用平常心看待，得失心不要太重。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：20:00-22:00竹葉青

開運方位：西北方向

雙魚座

包容度是愛情的重要維持力量。

整體運：★★★☆☆

你對另一半缺點和錯誤的包容，會讓他深受感動，但也不可處處容忍，長此以往反而會為感情埋下定時炸彈；做上司的你對能力強的部屬容易產生不安感，害怕功高蓋主，胸懷更寬廣些才好；讓室內保持通風，有利於減少病菌感染。

愛情運：★★★★☆

單身者在朋友的引薦下結識了各種類型的異性朋友，有機會發展一段戀情。

事業運：★★★☆☆

以往的工作方式已不適合你，應及時做重新的審視，更換一下自己的工作方式。

財運：★★★☆☆

缺錢時容易產生非分之想，宜多警惕自己，以免做出後悔的事。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-15:00羽絨白

開運方位：正北方向

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