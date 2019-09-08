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每日星座運勢／天蠍比較幸運的一天　正財大於偏財

2019-09-08 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

圖／ingimage
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2019-09-8

牡羊座

擅於發現生活中的亮點。

整體運：★★★★★

與另一半一起去中性的咖啡廳坐坐，回味曾經走過的歲月，感情進一步加深。財運亨通，收入頗豐，得益於前期的投資。約朋友出來坐坐，有機會從他們口中得到有價值的線索，從而發掘到鮮為人知的商機。

愛情運：★★★★☆

旺旺的愛情運，適合在熱鬧的場景中來互動，訴說真心話。單身者多參加團隊活動，可以提升愛情運唷！

事業運：★★★★☆

憑藉你的專業技能，會有許多賺外快的機會，可大膽出擊，只要不耽誤自己的本職工作就好。

財運：★★★★★

財運變化多，大多會由壞變好、從散而聚。容易得到長輩的支援或協助，也有機會收到禮物或禮金。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00葡萄紫

開運方位：東北方向

金牛座

尊重他人也是尊重自己。

整體運：★★★☆☆

當著眾人面前責罵自己的配偶，會讓他顏面盡失，對你也產生怨恨，感情易出現危機；應酬時不宜喝太多酒，容易失態並因此降低在他人心目中的好感程度；今天上班的朋友可得到一份豐厚的補助。

愛情運：★☆☆☆☆

外界干擾很多，在心浮氣躁之下，也沒什麼心思去想感情的問題囉！

事業運：★★★★☆

外界助力很強，喜歡與人群接觸者，特別容易在與人互動中感受到快樂。

財運：★★★☆☆

較惜財，能腳踏實地的做好理財規劃。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：20:00-22:00羽絨白

開運方位：正西方向

雙子座

今天情緒不錯，做起事來也是鬥志昂揚。

整體運：★★★☆☆

活力四射的一面突顯，彰顯個人魅力，得到不少異性青睞，約會外出的機會多。出去逛街有機會碰到很久沒見的朋友，開心聊天之後不要忘了互留電話哦。投資方面，你的收入穩定增長，讓旁人羨慕不已。

愛情運：★★★★☆

單身者有許多與異性接觸的機會，戀愛指數升高；已婚者可感受到對方濃濃的溫情。

事業運：★★★☆☆

需要細心處理的事不少，應耐著性子，一件件處理，心急很容易出錯唷！

財運：★★★☆☆

財運一般，別讓你的壞情緒影響了客戶，繼而影響了你的收入。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-16:00杜鵑粉

開運方位：正東方向

巨蟹座

快樂伴你左右。

整體運：★★★☆☆

今天感覺很甜蜜，他顯得非常遷就你，還會處處替你著想，不過持續這種甜蜜的最佳方法還是要給對方同樣的禮遇哦！不是十拿九穩的投資不可輕易嘗試，以免造成一著不慎而滿盤皆輸的結果；心情舒暢，連人也精神提振了許多。

愛情運：★★★★☆

特別在意另一半，所以對方的一點點小失誤都會讓你生氣。這可不好，愛他可不能老是對他生氣！

事業運：★★★★☆

有志者事竟成，只要你有目標肯勇於付出，會獲得不錯的回報唷！

財運：★★★☆☆

想爭取到更多的進財機會，得多留心市場。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-24:00鉑金灰

開運方位：東南方向

獅子座

什麼時間和地點就應該做與之相應的事情。

整體運：★★★☆☆

坐在辦公室的工作者切勿利用上班時間炒股，易被老闆發現，引起不良的影響；今天比較繁忙，與戀人沒有什麼獨處的時間，不過抽出點點時間打個電話給他，也會讓彼此心情不錯；多結交一些朋友，聚集更多的人脈，這也是一筆珍貴的財富。

愛情運：★★★☆☆

桃花運旺盛，很容易引起異性為你爭風吃醋。如何處理好與異性間的關係是重點。

事業運：★★★☆☆

運勢不錯，創意十足，有機會在休息期間突發奇想，對拓展工作新領域很有助益！

財運：★★★☆☆

股市急先鋒務必要見好就收，否則易有橫發橫破之災。

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-16:00遠洋藍

開運方位：西南方向

處女座

發揮自身的優點。

整體運：★★★☆☆

交友宜慎重，特別是異性朋友，否則很容易受其蒙騙而傷害到自己；今天有機會在他人面前炫耀你的理財知識，他人的讚許頗讓你得意；對於工作有些厭倦，不如讓自己好好放個假，享受假日的清閒。

愛情運：★★☆☆☆

多看到另一半的優點，別吝嗇誇獎對方，多用欣賞的眼光看待另一半，你會被愛包圍喔！

事業運：★★☆☆☆

喜好與厭惡相當分明，對喜歡的人熱絡得很，而對不喜歡的人不是反應冷淡就是冷嘲熱諷。

財運：★★★☆☆

財神在你身邊忽隱忽現，有很多賺錢的機會都是一閃而過。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-07:00睡蓮紫

開運方位：東北方向

天秤座

用心裝扮下你生活的色彩。

整體運：★★★☆☆

有些沉悶的感覺，不如去買件顏色鮮亮的衣服穿吧，粧點一下生活的色彩；與他約會時對方整場下來都沒什麼話說，只是一味的聽你說或者隨聲附和，這時可要警惕，他其實對你沒什麼感覺哦；業務人員今天的收穫比較不錯，聯繫的客戶對你的合作項目興趣濃厚。

愛情運：★★☆☆☆

很容易感動，有異性稍微對你好就會覺得很溫暖，會有被愛的感覺。

事業運：★★★★☆

良好的社交與人脈，讓你爭取到更多的賺錢渠道，要注意把握，會有樂觀的進帳哦！

財運：★★☆☆☆

貪心、野心大者易使財運暴起暴落。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-09:00珠貝白

開運方位：正西方向

天蠍座

比較幸運的一天。

整體運：★★★★☆

今天你很善解人意，也很樂於對他人施以幫助，令你的人氣迅速上升；晚上可約情人到健身房活動筋骨；財運頗旺，學生族可望透過他人的介紹獲得一份兼職，上班族則可望獲得外快。

愛情運：★★★☆☆

適合獨處，享受一個人的快樂生活，即使一個人在街上閒逛，也會感覺很愜意。

事業運：★★★★☆

能以輕鬆的態度面對突如其來的變故，讓原本複雜的事情變得簡單了許多。

財運：★★★★★

哇！這麼棒的財運真令人羨慕，正財大於偏財，是個一分耕耘三分收穫的一天。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-10:00朝霞紅

開運方位：西南方向

射手座

溫馨的一天。

整體運：★★★★☆

親手為戀人準備一頓豐盛的晚餐，即便味道不好，也會讓對方感到很溫暖；在同事空虛之時送出你的關愛，會讓對方感動不已；財運一般，今日的開支多為生活之用，不會造成經濟的負擔。

愛情運：★★★☆☆

單身者與家人或親近者的互動增加，感受到生活的美好；戀愛中的人應抽時間多陪伴對方。

事業運：★★★★★

應變能力非常強，當有緊急任務降臨時，能臨危不懼並快速整理好頭緒，有條不紊的順利解決。

財運：★★★☆☆

注意節流，倘若花錢沒有計劃，即使財神降臨也難以聚財。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：18:00-20:00薔薇粉

開運方位：正西方向

摩羯座

得了面子失了裡子。

整體運：★★★☆☆

今天的面子觀很強，不肯在對方面前承認自己犯下的錯誤，小心因此與戀人進入冷戰；理解能力增強，他人傳授的知識能夠很快的收為己用；財運頗旺，收集的信息大為合用，投資收益不錯。

愛情運：★☆☆☆☆

今日的你處理疑難雜症的能力比較差，遇到爭執時不要急著解釋，先認錯息事比較要緊。

事業運：★★★☆☆

由於受到矛盾心理的煎熬而讓手中的事有停滯不前的現象，適時調整好情緒才好。

財運：★★★★★

財運暢通無阻，想要周轉金錢、討債的人，趕快利用今天的吉運吧，只要勇於開口，大多能心想事成！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-13:00薰衣草紫

開運方位：西北方向

水瓶座

穩定的一天，精力充沛。

整體運：★★★☆☆

今天與伴侶能相互體諒，共同面對外在的壓力。在財運方面，有許多不錯的機會，但虛浮的陷阱也比較多，要小心分辨，以免被套牢。下午有機會驅車去郊外兜風，心情愉悅。

愛情運：★★★☆☆

答應過另一半的事可別忘了，也許是你隨口說說的事，但對方卻十分認真喔！

事業運：★★★★☆

行動力很強，有利計劃的推行，但是人際關係欠缺圓融，與人溝通應注意自己的態度。

財運：★★☆☆☆

人情的打點會讓你小有破財。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-20:00香吉士黃

開運方位：東北方向

雙魚座

你選擇快樂你就會快樂。

整體運：★★★☆☆

今天容易受情緒的影響而莫名地鬱悶，其實快樂是一個選擇，你選擇了快樂，你便會快樂；愛好裝扮的美眉今天會有邂逅桃花的機緣哦，加強自身的涵養和內在會讓你更具魅力；開車族今天不妨出去兜兜風，會遇上工作機緣。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易因工作的緣故，而結識情投意合的對象，要好好把握！

事業運：★★★★☆

有知名度彰顯的機會，意味著你的言行舉止容易受到關注，凡事宜謹慎行事喔！

財運：★★☆☆☆

不利與異性之間有金錢往來，否則恐因色破財。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-18:00芒果黃

開運方位：正東方向

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