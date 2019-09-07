每日星座運勢／金牛桃花好有良緣 提高應變能力

2019-09-07 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-09-7

牡羊座

謙虛就能掌握更多的知識。

整體運：★★★☆☆

愛情起伏不斷，徘徊在對方的好與壞之間，難以抉擇。賺錢的慾望不強，可以安排時間休閒，以此積聚自己的財運。學生族不願妥協於他人的學習方法，卻又想不出更適合自己的方法，虛心接受會讓你有新的發現。

愛情運：★★★☆☆

感情上還需要多花點心思，耐心處理好與情人之間的關係，還應和氣對待另一半！

事業運：★★★☆☆

很多臨時狀況會不定時的冒出來，雖然很讓你頭疼，但只要冷靜面對，便會有所轉機。

財運：★★☆☆☆

有經濟上的難題，讓你懊惱不已。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-10:00蕃茄紅

開運方位：東北方向

金牛座

桃花運相當好的日子。

整體運：★★★★★

一個不經意的邂逅就能成就一段良緣。好好精心打扮一番，即使沒有什麼事，也可以到處轉轉，不可放過愛情。朋友的Party當然要參加，你的幽默活潑能帶動氣氛，也讓你成為聚焦點，對於異性投來異樣的電波要善解風情才好哦。

愛情運：★★★★★

愛情運還不錯啦，向外活動容易發生特殊的機遇喔！

事業運：★★★★☆

需要提高自己隨機應變的能力，否則當有表現機會降臨在你身上時，很容易錯過。

財運：★★★☆☆

財運不強，少有大財入帳，但也餓不死。

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00蘋果綠

開運方位：正東方向

雙子座

情緒高漲的一天。

整體運：★★★★☆

今天投資獲利的機會高，可四處跑跑廣開財路，長期投資的前景比較不錯；以前的默默耕耘、日積月累在今天有較高機會得到最佳的釋放時機；情緒較高亢的你找幾個朋友去酒吧或KTV釋放一些精力吧。

愛情運：★★★★☆

戀愛中人愛情進展相對平順，容易因錢而起衝突，要有一方肯妥協才能避免爭吵！

事業運：★★★★☆

顯得非常自信，覺得自己有足夠的實力去完成頭腦中的計劃，運勢很旺，加油！

財運：★★★★☆

容易有意外驚喜，但不宜過度投機。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-23:00羽絨白

開運方位：正東方向

巨蟹座

事情基本上還是能如意。

整體運：★★★★☆

田宅、居所會為你帶來很多瑣碎的問題，令你破費且花心機，還不如保持原狀；財源甚為穩定，且有意外之財，為人慷慨花點錢也是不可避免的事；和心愛之人瘋狂放縱一次，感情能燃燒得更旺。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會與異性約會，讓你有了戀愛的感覺，沉浸在愛情的甜蜜當中。

事業運：★★★☆☆

面對挫折時態度較為成熟，但還是會為了面子問題而鑽牛角尖。

財運：★★★★☆

主動與客戶聯繫，財運不請自來。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：20:00-22:00蕃茄紅

開運方位：西北方向

獅子座

穿著打扮與眾不同，能提升桃花運。

整體運：★★★★☆

裝扮上穿出個人的品味與個性，就能吸引眾人的目光。單身者參加團體聚會，會有不少異性主動接近你，把握好機會就有希望獲得良緣。閒暇之餘可以翻翻時尚的雜誌，瞭解一些當今流行的服飾，會有不少參考價值。

愛情運：★★★★☆

夫妻、情人間多營造生活情趣，讓感情保鮮；單身者一旦擦出愛情火花，感情進展神速！

事業運：★★★☆☆

感覺生活較平淡，如果不甘寂寞，下班後不妨多與好友聚會，容易獲得各種新訊息。

財運：★★★★☆

忙碌的一天，財運很不錯，財神爺給予的寶藏在外地，要主動向外活動、與人密切接觸才能挖到寶藏，有利於洽商、業務工作者。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-13:00杜鵑粉

開運方位：東北方向

處女座

坦誠面對壓力。

整體運：★★★★☆

充滿鄉土氣息的田園風光能勾起人們對大自然的眷戀，和愛人遠離塵囂去遊玩應該是個不錯的選擇；身邊充斥的太多的聲音要你去辨別真偽，堅持主見才能讓事業渡過低谷；綠色植物能鎮定心神，不妨在家多擺設些。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，單身者多運用口才可結識有緣人；戀愛中的人可時常感受到彼此的濃情蜜意。

事業運：★★★☆☆

整體運勢不錯，但在生活中易有變故，突然冒出的烏龍事件，讓你哭笑不得。

財運：★★★★☆

有撈外快、從事投機獲利的機會。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-23:00玫瑰紅

開運方位：東南方向

天秤座

愛情有新情況出現哦！

整體運：★★★☆☆

桃花接踵而至，但每朵桃花出現的方式都不盡相同，還得睜大雙眼哦！熱衷於股市投資的人今天不要急著出手，時機還未成熟；工作中會有不錯的表現機會，可別老待在家裡，機會多來自公司組織的活動哦！

愛情運：★★★★☆

夫妻感情融洽，沉浸在家庭的歡樂氣氛中；戀愛中人走訪雙方父母，商討結婚事宜。

事業運：★★★☆☆

可做自己長久以來一直想做的事，易如願以償；在圖書館、休閒中心易遇到貴人。

財運：★★☆☆☆

莫過度斤斤計較，否則恐淪為他人眼中的小氣財神。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：18:00-20:00芒果黃

開運方位：西南方向

天蠍座

今天愛神降臨，情緒高昂。

整體運：★★★★★

今天異性緣佳，你迷人的笑容會讓週遭的人都充滿歡笑，自己心儀的對象也會對你側目而看，注意趁熱打鐵，可一蹴而就。可去逛逛商場，有機會淘到物美價廉的東西，並使得心情也好好。

愛情運：★★★★★

今日是女性的大吉戀愛日，容易遇到滿意的情人。戀愛中人可以享受被人呵護的滋味。

事業運：★★★★☆

藝術細胞活躍，不妨抽時間閱讀這方面書籍，或看藝術展，能提升你的品味，與朋友或客戶聊天時也更有話題。

財運：★★★★☆

運用智慧、腦力、分析、創意生財的日子，對於創意工作者特別有財利。有小小的賭運。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：09:00-10:00玫瑰紅

開運方位：西北方向

射手座

讓他人成為愛情的助力。

整體運：★★★★☆

單身者對心儀的對象遲遲開不了口，何不請朋友作個媒人，在中間穿針引線，有希望得到較為滿意的結果。在臥室中擺一盆鮮花，有加強桃花運的作用。衣著打扮要光鮮明亮一些，也能為愛情加分。

愛情運：★★★☆☆

桃花太多令你不知所措。不妨試著冷靜下來，讓自己獨處，重新審視眼前的人。

事業運：★★★★★

頭腦特別的靈活，創意十足，走在路上都能突發奇想到一些有新意的策劃方案，對今後拓展事業很有助益！

財運：★★★★☆

出門在外容易遇到財神爺與福神的關照，不是收到禮物就是白吃白喝一頓 !相對的有可能會出現大方回饋的請客動作。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：16:00-18:00淺海藍

開運方位：正東方向

摩羯座

勞有所獲，出門易交好運。

整體運：★★★☆☆

情緒掌控得較好，只要對周圍的人多花點心思，就能相處愉快。財運上還需要穩紮穩打，不要太過急進。適合參加團體活動，長袖善舞能為你贏得好口碑。回家時給家人帶份宵夜，會讓他們覺得很溫馨。

愛情運：★★★☆☆

你和戀人的關係趨於平順。倘若能培養共同的興趣愛好，感情會更上一層樓唷！

事業運：★★★☆☆

雖然要完成的事情很多，但因家人的支持與關心，讓你內心充滿鬥志，辦事效率大增。

財運：★★☆☆☆

徬徨不前、散漫懶惰者，則得財不順，容易流失錢財。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-23:00淺海藍

開運方位：正北方向

水瓶座

心情愉快，做事情很有幹勁。

整體運：★★★★★

今天你的細心與體貼讓對方感到溫暖，雙方的感情穩步上升。財運不錯，對金錢觸覺很靈敏，容易發現不錯的商機。沒事的時候可以約朋友去郊遊一番，心情變得異常開朗。

愛情運：★★★★☆

愛情桃花開，單身者有機會遇到心儀的對象；戀愛中的人約會較頻繁，感情進展快速。

事業運：★★★★☆

活力四射，若總是沉悶的待在屋裡，很容易束縛你的思想。

財運：★★★★★

事業上有增資擴充的慾念，金錢上的好運多來自於籌資順利，特別是想要有實質收入則需要花費更多的勞力與體力囉！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：14:00-15:00可可棕

開運方位：東南方向

雙魚座

對錢財較敏感，有機會獲利。

整體運：★★★☆☆

今天能察言觀色，能從他人的言語中獲得有力的信息，挖掘到商機。投資者與人合作投資短期項目，會有不錯的收入。愛情運較弱，外界誘惑多，渴望愛情的人應理智一些，小心愛情陷阱。

愛情運：★★☆☆☆

單身者找對象眼光別太高了，身邊就有很多關心你、真心對你好的異性，應珍惜。

事業運：★★★☆☆

精神很好的一天，學習慾望強烈，正是學習充電的時候，多看點書對以後的工作有助益。

財運：★★★★☆

容易把錢花在自己身上，好好享受一番！

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：08:00-10:00夕陽橙

開運方位：正東方向

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