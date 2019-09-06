每日星座運勢／獅子財旺回報在眼前 放下嚴肅面孔

2019-09-06 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



圖／ingimage 分享 facebook

2019-09-6

牡羊座

運勢波動較大，需能適應起伏。

整體運：★★★☆☆

友情面臨考驗，覺得朋友有些小家子氣，因一點點小事就會鬧得不愉快，其實仔細想想也不全是別人的錯，你也要多注意自己的言行！將更多的精力投入事業，令自己沉浸在工作中會很有收穫。

愛情運：★★★☆☆

戀愛已步入成熟期的戀人，兩人可規劃一下未來，商討結婚事宜。

事業運：★★★☆☆

適合嘗試一些具有挑戰性的工作，雖終日勞碌，但能激起你的鬥志，也頗有成效。

財運：★★☆☆☆

散財日，扮演散財童子的日子，趁今日主動請客吧，對人際關係會有正面幫助。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00大理石灰

開運方位：正北方向

金牛座

有點脆弱，不要把事情想過了頭。

整體運：★★☆☆☆

稍微一點小挫折都能觸動你敏感的神經，感覺自己受到打擊。單獨行動力不足，最好是與團體一起合作，更易完成任務。投資上更宜謹慎行事，加強風險防範意識，才能規避損失。晚上多待在安靜的地方獨處，讓心情平復。

愛情運：★★★☆☆

戀人之間約會減少，但彼此的感情濃烈；單身者與異性接觸機會多，但想戀愛不易。

事業運：★★☆☆☆

不良情緒調整得及時，抱著積極樂觀的心態面對問題，災難會如過眼雲煙。

財運：★★☆☆☆

在情緒不佳時恐放縱自己玩樂而把錢花光光。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-16:00琉璃銀

開運方位：正北方向

雙子座

學會與人分享。

整體運：★☆☆☆☆

今天很喜歡獨處，享受獨自承受自己的喜悅憂愁，但時間一長也會有空虛的感覺，找他分享吧，快樂會從分享的過程中得到提煉；今天在錢財上會有大手大腳的傾向，還是暫時把錢交給家人的好；事業一波三折，但關鍵時刻還是能有迴旋的餘地。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不佳，適合獨處，不要黏太緊，黏得越緊發生爭執的機會就越多。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運很背，似乎事與願違，小麻煩不斷，宜冷靜的面對，秉持多做事，少說話的原則，倘若被人指責時，宜勇於認錯！

財運：★★★☆☆

熱心助人固然是好事，然宜量力而為，莫熱心過頭而惹來財務困擾。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-13:00橄欖綠

開運方位：東南方向

巨蟹座

財運欠佳。

整體運：★★★☆☆

老是自以為是的替對方做安排，小心與戀人的關係陷入冰封期；財運不佳，理財謹慎為上，切忌拿出老本孤注一擲；思考能力很強，上班族適合做個計劃書，學生族可以為新學期做份學習計劃。

愛情運：★★☆☆☆

在挑選另一半的標準上你有著近乎完美的要求，稍有不滿便毅然斬斷所有情絲。今日戀愛運不佳，多多反省自己才好。

事業運：★★★☆☆

花費過多的精力在細節上，會打亂原有的工作計劃，也易影響工作的整體進程。

財運：★★☆☆☆

易犯迷糊，多留心隨身攜帶的重要物品。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：16:00-18:00淺海藍

開運方位：西北方向

獅子座

財運旺盛，回報即在眼前。

整體運：★★★★☆

作為企業上司，你會有高處不勝寒的感覺，放下嚴肅的面孔，下屬會更願意接近你；已婚者今天會顯得激情飽滿，是重溫婚前浪漫的好時候；財運旺盛，股市強勁，被套的資金有被解開的機會。

愛情運：★★★★☆

單身者與個性強烈的異性容易來電，讓你頗有新鮮感，可望開展一段異域情緣。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，動力不太足夠，有點怕壓力，做事情呢會有點迷糊呢。

財運：★★★☆☆

正財運，想要得財就得積極的工作，偷懶懶惰則與財無緣。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：15:00-16:00深茄紫

開運方位：正北方向

處女座

保持清醒的頭腦，才不會犯迷糊。

整體運：★★★☆☆

工作上需集中精力投入，不然一個細小的差錯，會導致前功盡棄。保持室內的空氣流通，能夠讓思維正常運轉，還能有效提升工作運。生活中遇到小障礙，不妨向好友求助，對方會有不少好點子為你排憂解難。

愛情運：★★★★☆

愛情運不錯，夫妻之間多說情話，會讓雙方都感覺甜蜜；單身者易與溫和型異性結緣！

事業運：★★☆☆☆

處事態度及應變能力十分重要，有機會與事業相關的人建立不錯的交情，若能察納雅言，定能獲益匪淺。

財運：★★★☆☆

同情心氾濫，出門在外易上當受騙。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-10:00瑪瑙黑

開運方位：正東方向

天秤座

依賴心理過於強烈可不是好事。

整體運：★★★★☆

對其他異性過分熱心會讓對方大吃乾醋哦，小心因此失掉幸福；財運良好，從家人那兒得到財力支持的想法強烈，其實依靠自己的力量反而勝算更大；出差在外的人貴人運頗強，遇到困難會得到他人善意的指點。

愛情運：★★★★☆

與情人發生爭執時，別太固執，退一步海闊天空；單身者無感情困擾，享受獨處時光！

事業運：★★★★★

事業運如日中天，頗能得到上司的賞識或讚美。特別有利於技術、業務工作者，因為今日的開發突破力量很強。

財運：★★★☆☆

投資者今日不可盲目投資新項目，最好在現有的基礎上加大投資、擴大規模，才能有希望進帳！

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：20:00-22:00祖母綠

開運方位：西南方向

天蠍座

對外接觸頻繁，但效果不太理想。

整體運：★★★☆☆

感情生活平順，易得到另一半的支持。因工作關係而不得不向外活動，在與他人的交涉中會有勞累感，想要達成協議需要付出較大的心力。別太心急，就把今天的交涉作為過度，日後再做進一步協商。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶者多在另一半面前表現獨立的一面，可獲得對方更多的體貼與關懷。

事業運：★★☆☆☆

今日事業不太平順，口舌上的是非多了點，只要不對號入坐，也不會有什麼問題的咧！

財運：★★★☆☆

有投資打算者不妨與有經驗的人士討論評估一番，容易獲利！

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：08:00-09:00墨玉綠

開運方位：正北方向

射手座

切忌少說多做。

整體運：★★☆☆☆

心動不如行動，不趁早表露自己的心意則會錯失良機，今天便是個表白的吉日。他人的理財心得今天可不見得能幫得你的上忙，自身的感受反而更有效果。工作中別只顧著說，小心因此而招惹麻煩。

愛情運：★★★☆☆

對另一半有什麼要求都可以提，對方很容易滿足你；單身者小心爛桃花纏身。

事業運：★★☆☆☆

人際關係方面易出現狀況，做好該做的事，若沒得到別人認同，少去干涉他人的事情，以免招人反感。

財運：★★☆☆☆

有很強的賺錢能力與企圖心，偏偏在守財規劃上略顯薄弱。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-23:00苔蘚綠

開運方位：西北方向

摩羯座

注意氣候變化，留意身體健康。

整體運：★★☆☆☆

公眾場所切忌大聲喧嘩，以免他人的反感，投來責備的目光。支出大於收入，理性消費是今天的必修課。工作上急於求成的態度，將導致返工的機率增大。伴侶體貼入微的關懷成為今天你的精神支柱，能夠坦然自若地處理突發事件。

愛情運：★★★☆☆

對感情有些猶豫，情緒不穩定，在與異性接觸時，言語切勿過激。

事業運：★★☆☆☆

會為了一些雞毛蒜皮的事與同事發生爭執，要特別注意控制好情緒。

財運：★★☆☆☆

財運弱，最怕與人有債務糾紛。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-19:00鈦晶金

開運方位：西北方向

水瓶座

身邊的親友會是你的福星。

整體運：★★★★★

別忽略身邊親友，適度展現友誼及加強人際關係，可為你拓展財路及帶來好運；單身者會有慕名已久的對象出現，如果想進一步發展，可從對方的朋友身上下功夫；工作順利，即使出現棘手問題，也能在同事幫助下度過難關。

愛情運：★★★★★

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與情人邂逅喔！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，有機會替同事排解紛爭而獲得美名。今日除了處理份內是外，不妨幫幫同事，順便建立同事之情。

財運：★★★★☆

財運旺旺日，賺錢機會多，而且今日對利潤的敏銳度很強，頗適合金錢遊戲，也適合買賣。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00白鋼銀

開運方位：西北方向

雙魚座

借助飾品提升愛情運。

整體運：★★★★☆

大氣又符合個性的小飾品有助散發你的獨特氣質，也能提升戀愛運勢哦；報答之前工作上有恩於你的人，對方倍感你的心意，也讓自己有了償還人情債的輕鬆感；理財觀念發生改變，對金錢看法更為理智。

愛情運：★★★☆☆

面對戀人，你火熱的舉動近於霸道，看似你在傾心投入，一片真誠，實則僅僅是顧忌了你自己的感受。這種一廂情願的傾向很容易把對方嚇跑。

事業運：★★★★☆

只要勇於表達自我，把構思已久的方案或計劃書提上檯面，就能引起大家的重視。

財運：★★★★☆

適合理財，可用一部分資金與能力優秀者合作，易有不錯的收入。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-21:00古銅青

開運方位：正西方向

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？





