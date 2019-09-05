每日星座運勢／牡羊人逢喜事精神爽 今日事業運旺

2019-09-05 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



圖／ingimage 分享 facebook

2019-09-5

牡羊座

人逢喜事精神爽。

整體運：★★★★★

今天的愛情運勢有衝刺最高點的機會哦！單身MM抹上淡粉色眼影會有很強的助運功效；財運頗好，得財雖少，但非常輕鬆，且能累積不少經驗；服務行業工作者會得到意想不到的工作機遇。

愛情運：★★★★★

變化多端的戀愛日，容易感受到心上人熱情、俏皮、可愛的一面，在雙方的努力下就能營造快樂的一天。

事業運：★★★★★

今日事業運旺旺，可以從事多元化發展，同時進行好幾件事，可是仍然要量力而為，免得每件事情都做得很草率。

財運：★★★☆☆

特別愛花錢的一天，荷包錢放少一點，信用卡快點藏起來，省得亂花一通後心生後悔。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-23:00蘋果綠

開運方位：正南方向

金牛座

愉快的一天。

整體運：★★★★☆

即使你沒有時間但彼此心靈的相通也會令你度過不錯的一天；小小的花費換來的是大大的開心，買個小禮物送給自己和喜歡的人很值得；你提出的建議與對策，易受到上司的採納。

愛情運：★★★☆☆

活耀的一天，穿得美美帥帥的再出門，因為今天的你特別容易引人注目。

事業運：★★★★☆

運勢佳，做起事來感覺很順利，但應多留意細節上的問題，太粗心易失誤。

財運：★★★☆☆

要多克制自己的購物慾望，以免財政陷入困境唷！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-24:00蘋果綠

開運方位：東北方向

雙子座

能保持愉快的狀態。

整體運：★★★★☆

今天適宜邀約你的另一半去看場愛情電影，體會彼此的愛戀之情。單身者穿著打扮可以新潮前衛一點，能提升桃花運。工作會有新的突破，若是有計劃發展自己的事業，選擇行動會是個不錯的決定。

愛情運：★★★★☆

感情出現小麻煩，夫妻爭吵時多站在對方的立場考慮問題，才能更好地維繫彼此的感情。

事業運：★★★★☆

人緣不錯，領導照顧，同事協助，讓你的工作開展順利，你也很有優越感。

財運：★★★☆☆

投資小心高報酬的誘惑陷阱！

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-21:00鉑金灰

開運方位：東南方向

巨蟹座

今天情緒時好時壞，自己也很難控制。

整體運：★★☆☆☆

和對方平淡相處時都有可能會發生糾紛，情緒控制不好讓對方很難理解你的行為。財運上整體走勢比較被動，對於金錢有一定的牴觸心理，會想盲目花費。工作上到還比較順利，但受到情緒影響，也沒有太大的作為。

愛情運：★☆☆☆☆

頭痛的一天，對方很難溝通，不要急著處理，過些時候再溝通吧！

事業運：★★★☆☆

應加強情緒管理，與人溝通時應注意自己說話的語氣。

財運：★★☆☆☆

千萬別沉迷於金錢遊戲。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：18:00-20:00翡翠綠

開運方位：西北方向

獅子座

計劃趕不上變化快。

整體運：★☆☆☆☆

今天的日程安排得滿滿當當，但中途生變的機率高，難以事事順遂你意。不計較、不強求者可過得安穩愜意。財運不佳，消費的慾望強烈，有可能要動用銀行存款或透支消費。出去應酬，非必要時不要裝得那麼闊氣，可別贏了面子失了裡子。

愛情運：★☆☆☆☆

今日的態度又臭又硬，說話又毒又狠，小心伴侶心臟受不了咧！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，這會讓你想偷懶不想做事，聽點音樂，走動一下可能會好些！

財運：★☆☆☆☆

接受贈與之財恐生是非、賭桌上贏錢會惹人眼紅。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-15:00杜鵑粉

開運方位：正北方向

處女座

運勢走低的一天，做事需謹慎小心。

整體運：★★☆☆☆

今天你的愛情指數偏低，單身者即使有希望結識異性朋友，也要謹防桃花陷阱。財運還算平穩，雖然進財的機會不多，但偏財運較佳。工作上困難較多，但與友人聊天會有靈感突現，注意把握。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者易因忙碌而忽略對另一半的關心；單身者有機會與職場中的異性擦出愛情火花。

事業運：★★☆☆☆

情緒不安穩，當面臨困境失去正常思維能力時，便會任性的不計後果，魯莽行事。

財運：★★★☆☆

花些錢購買自己喜歡的東西會很有滿足感。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00睡蓮紫

開運方位：西北方向

天秤座

心情起伏，多愁善感的一天。

整體運：★★★☆☆

看到另一半與其他異性太過親密，心裡有些難平衡，不如找對方問明白，小心因誤會導致爭吵。用心經營卻收效甚微，任其發展反而會有所突破。折只紙鶴掛在床前，對事業運有很強的助運功效。

愛情運：★★☆☆☆

有點憂鬱擔心的日子，有點神經質的傾向。

事業運：★★★★☆

需看準時機，謀定而後動，千萬不可勉強求變或侵犯他人利益。

財運：★★★☆☆

手頭松就花錢凶，錢財難留守。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-21:00祖母綠

開運方位：正東方向

天蠍座

做的和說的一樣好。

整體運：★★★☆☆

能夠看到戀人的優點，約會的過程中更能體貼對方，你們感情將不斷得到昇華；今天口才極佳，適合進行工作談判或指導會議；容易在不知不覺中做出購買行為，應避免逛街為妙。

愛情運：★★★★☆

單身者與異性接觸的機會多，有閃電結婚的傾向；戀愛中的人可望與戀人走上紅地毯。

事業運：★★★☆☆

適合默默做事，只要把自己的各項事務處理好就好了。

財運：★★★☆☆

做好錢財規劃，小心入不敷出。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-18:00湖水綠

開運方位：正南方向

射手座

適當等待會時來運轉。

整體運：★★★☆☆

今天工作中顯得太過急躁，雖然能按量完成，但質量不達標反而耽誤你更多的時間。有伴侶者戀情出現轉機，熱度急劇上升讓你很激動。投資波動較大，不要急於出手，耐心等待會讓你小賺一筆。

愛情運：★★★☆☆

對另一半的要求增多，顯得挑剔，對方因此而生氣，若不改變態度，兩人的關係會惡化。

事業運：★★☆☆☆

工作一直無法正常上軌道，瑣碎的小錯不斷，忙得焦頭爛額。

財運：★★★★☆

有額外的進財機會，注意把握。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-08:00石榴紅

開運方位：正北方向

摩羯座

幸運女神眷顧，好消息不斷。

整體運：★★★★☆

今天多聽他人討論，不論是八卦還是新聞，都能讓你從中獲得有利的訊息，對工作有利。有暗戀對象的人，可從旁人的口中獲得有關對方的消息，讓你充滿信心。傍晚運氣最旺盛，遇到心儀的對象不妨大膽表白。

愛情運：★★★☆☆

渴望戀愛，渴望被關心的一天。戀愛中搞些花樣來製造生活情趣吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，只要抱持喜悅愉快的心情，就能夠今日事，今日畢。

財運：★★★★☆

投資上比較輕鬆，即使遇到風險也多能逢凶化吉。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：09:00-11:00蘭花紫

開運方位：正南方向

水瓶座

愉快的一天，容易獲得愛情的滋潤。

整體運：★★☆☆☆

單身者今天桃花當頭，出門約會記得把自己精心打扮一番，個人魅力才會充分展現哦。今天在資金運作上會出現周轉不靈的現象，切不可病急亂投醫，將所有資金全盤托出，這樣只會讓風險越來越大。

愛情運：★★★☆☆

已婚者容易有溝通上的問題或誤會，若雙方都不主動解決，會出現冷戰唷！

事業運：★★★☆☆

感覺很有能量，有利開始新計劃或新業務；管理者與下屬的互動良好，易受到尊重。

財運：★★☆☆☆

求取暗財時莫存僥倖之心，小心損失慘重。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-15:00石榴紅

開運方位：東南方向

雙魚座

放鬆些，運勢會更強。

整體運：★★★☆☆

今天不妨多欣賞喜歡的音樂，不僅可讓心情柔和，還有增加幸運的功效哦；單人今日則異性緣不佳，最好不要選擇告白被拒的可能性很大；工作上雖沒什麼棘手的事情需要處理，人卻容易疲倦。

愛情運：★★☆☆☆

我看還是改天再約會吧，今天的情緒會有些不穩。

事業運：★★★☆☆

求職運不錯，將自己的能力和喜歡定位好，在投簡歷時才能有的放矢，找到好工作的機率也會比較高。

財運：★★★☆☆

在投資前要審慎評估利弊。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-07:00珠貝白

開運方位：正西方向

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