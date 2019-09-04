每日星座運勢／雙魚量力而行財運旺 戀情急速加溫

2019-09-04 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



圖／ingimage 分享 facebook

2019-09-4

牡羊座

工作遇到阻力，有點苦惱。

整體運：★☆☆☆☆

雖暫時有麻煩，只要調整好心態，找出問題的結症，從多方面來著手考慮，較易擺脫困境。單身者面對心愛的人缺乏自信，要想俘獲對方的心，還是要積極表現，用行動來征服對。

愛情運：★★☆☆☆

想體驗愛情的甜蜜，就要多用善解人意的智慧和細心體貼的態度去對待心上人。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，特別容易心浮氣躁，心生不滿，負面情緒一旦攏罩你的思維時，容易做出錯誤的決定。

財運：★☆☆☆☆

財務問題波折多多，不適合打理財務問題，額外要注意周轉失靈的現象。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-07:00夕陽橙

開運方位：東南方向

金牛座

真心的付出才易獲得有效的回報。

整體運：★★★★☆

愛情際遇不斷，卻有種不真實的感覺，不付出真心又怎麼能獲得真實的感覺。財運在此時易有所顯露，可做外匯、期貨等投資。多一個對手不如多一個朋友，與工作夥伴進行良好的互動也是事業發展的重要面。

愛情運：★★★☆☆

伴侶是有點強勢啦，自己就忍忍吧，想想他也是好意。

事業運：★★★★☆

上班族對工作的每個細節都投入相當大的熱情，可在有限時間內完成繁重的工作任務。

財運：★★★★☆

投資運佳，投資冷門項目易獲利，若資金周轉遇到麻煩，可向親友求援，易獲得資助。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-10:00橄欖綠

開運方位：正東方向

雙子座

很有想法的一天。

整體運：★★★☆☆

若不懂得維繫，好不容易爭來的愛情也會失去，今天需製造點浪漫，感情才會不斷升溫。特別有靈感，適合寫作。對求財的渴望非常強烈，能想出許多賺錢的好點子，但若想成功還需做出可行的計劃。

愛情運：★★☆☆☆

雙方的關係有點緊張，口角一觸及發，少說兩句免得後果不堪設想。

事業運：★★★☆☆

關注於許多事情，會被吊起好奇心，但專注度和持久度卻不強，精神不夠集中，易半途而廢，或耽誤正事。

財運：★★★★☆

財運不錯，借出的款項可望收回。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-19:00祖母綠

開運方位：東南方向

巨蟹座

愛情和婚姻可看成是獨立事件。

整體運：★★★☆☆

已婚不久者在婚姻和愛情中有些迷茫，兩者太多的差別讓你感到有些恐懼；學生族今天的思維反應比較快，別只顧著玩，適當花點時間在功課上會有不錯效果；長時間上網、看書或熬夜會讓眼睛負荷過重，要注意讓眼適當的休息，並給眼部做按摩。

愛情運：★★★☆☆

愛情暖流來襲，單身者容易陷入戀愛的幻想情節中，編織兩人相遇情節。

事業運：★★★★☆

腦子的運轉迅速，思維活躍，在一小點的引導之下，便能激發出許多靈感，對工作創新非常有幫助。

財運：★★★☆☆

要小心不要因為玩樂而過度花錢。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：18:00-20:00蜜瓜黃

開運方位：東南方向

獅子座

忘不掉就別勉強自己去忘。

整體運：★★★★☆

受傷了的愛情有望重新開始，但曾經的傷痛讓你難以釋懷，一切順其自然吧；想要理財卻尚無理財經驗的人可多看看與財經、投資、理財相關的書籍、資訊，從中獲得一些基本知識和概念；作業本上老師好的評語，讓你對那堂課充滿了學習熱情。

愛情運：★★★☆☆

今天雙方的意見有點不合，尤其在金錢方面，可別讓他逮到你亂花錢小尾巴唷！

事業運：★★★☆☆

今日事業運普通，宜按照平日的步調來運作，乖乖的接受指令行事吧！

財運：★★★★☆

閒暇時可以看看投資理財方面的書籍，提高理財能力。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：15:00-16:00嫩芽綠

開運方位：正西方向

處女座

心情不太好，容易被他人誤解。

整體運：★★☆☆☆

在日常的工作中能夠進行得比較順利，凡事也都有人關照。財運上與另一半的投資理念有所差異，溝通不當還可能引發爭吵和冷戰。今天多與家人相處，自然就能感受到親情的溫暖，會很有幸福感哦！

愛情運：★★★☆☆

應多為另一半付出，當對方情緒不佳時，最好的方法就是做一個傾聽者。

事業運：★★★☆☆

需注意別讓自己表現得鋒芒太露，若工作上處處表現得幹勁十足、能力超強，會讓你在無形中惹來嫉妒和猜忌。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，特別要注意信用卡、帳單、支票是否到期，莫因為小失誤而造成麻煩困擾。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：20:00-22:00雪花銀

開運方位：正東方向

天秤座

爭取主動才會看到希望。

整體運：★★★☆☆

今天你顯得很膽小，讓同事對你頗為失望，無懼無畏才會有收穫。財運一般，購置不動產會讓你的財產升值空間更大。單身者可出去活動放鬆，會與好桃花不期而遇，待在家中則沒有此等好運。

愛情運：★★★★☆

另一半在你面前故意表現出對別人的關心，不必擔心，對方只是在試探你是否在意他唷！

事業運：★★★☆☆

喜歡忙碌的工作，因為那樣才能讓你感覺充實。清閒反而會讓你無所適從。

財運：★★☆☆☆

今日腦筋運作頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜在今日有大動作！

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-15:00淺海藍

開運方位：西北方向

天蠍座

感覺有些無助。

整體運：★★☆☆☆

今天花了很多的心思想要給對方驚喜，卻被對方潑了冷水，感覺真的很無助，太計較得失會讓自己活得更累哦！工作中的你勇於承擔重任，但不易接受援助，孤軍奮戰容易陷於被動；今天斂財不是時機，還是把心思放在工作上才好。

愛情運：★★☆☆☆

在感情上外力干擾多，別輕信流言蜚語就責備另一半或戀人，因此而傷感情不值得喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，宜按照平日的步調來運作，乖乖按照指令行事比較好！

財運：★☆☆☆☆

財務是今日的生活重心，雖然運氣有點不穩定，外力干擾多了點，可是只要保守謹慎些，不會有太大的問題。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00鈦晶金

開運方位：正南方向

射手座

應該從不同角度去考慮問題。

整體運：★★★★☆

很不能理解他的一些想法，認為那樣的想法不但沒營養，反而影響對感情的積極性，別一味的反駁，試著從他的角度去考慮；工作中有點偏執己見，妄下定論，虛心聽取別人的意見對工作和人際都會有幫助；不要輕易相信網友的話，更不要和網友單獨見面。

愛情運：★★★☆☆

渴望浪漫的感覺，可是被動的態度會讓你毫無進展。用親切的態度去與情人相處吧！

事業運：★★★☆☆

今日的事業運好壞參半，壞的地方呢就是有點辛苦的感覺，好的地方呢，就是有做就有得！

財運：★★★★☆

可做些短期投資，會有不錯的收穫。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-10:00香檳金

開運方位：西南方向

摩羯座

不驕不躁，心態平和最重要。

整體運：★★★☆☆

感情上太過追求完美，讓愛情運勢陷入低谷，將心思放在學習上，比胡思亂想有用得多；對從事業務工作的人來講，今天是踏踏實實穩守老客戶的一天；與人交往時表現過於自大，會讓人對你產生距離感。

愛情運：★★☆☆☆

外力干擾多多的一天，少跟人接觸，省得聽到莫名其妙的風涼話。

事業運：★★★☆☆

表現得十分活躍，很容易博得上級和同事的好感，但要注意在表現自己的同時還需把自己的本職工作做好。

財運：★★★★☆

正財運還不錯，但需要努力的開發才會看見成效。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：18:00-20:00香檳金

開運方位：西北方向

水瓶座

別人的路讓別人走去吧。

整體運：★★☆☆☆

多管閒事，反而會因他人的事引起你們之間發生爭吵，別去做吃力不討好的事情；財運平平，一切只需靜觀其變。事情不多，是非多，工作之餘還是不要扎堆在那裡東家長西家短的。

愛情運：★☆☆☆☆

爭執超級多，保持距離以策安全，因為容易感受到對方的蠻橫無理，你要要注意自己的態度喔！

事業運：★★★☆☆

工作很有計劃，只是在細節上想得較多，很容易影響進度。

財運：★★★☆☆

財運受到阻礙，能提升財運的貴人多偏向女性！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-23:00葡萄紫

開運方位：東南方向

雙魚座

量力而行。

整體運：★★★★★

如果愛情再加一點火候，單身者就能獲得想要的愛情；不要輕易嘗試超出能力範圍外的事，否則會讓自己吃不消；財運很旺，生意之人今天的口才極佳，很容易說動顧客，激發其購買慾望。

愛情運：★★★★☆

戀情急速加溫，你的戀情令人羨慕，也容易引來一堆好奇關心者。

事業運：★★★☆☆

今日腦袋瓜似乎空空的，不太容易專心，會不經意的就神遊！被上司逮到不免是一番責備喔！

財運：★★★★★

輕鬆得財的一天，不用花費太多心力就有收穫耶，有中獎、得禮金、分紅的機會。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-18:00水鑽藍

開運方位：西南方向

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？





