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路透社：林鄭月娥稱「若有選擇會辭職」

每日星座運勢／射手宜多與家人相處 投資好就收

2019-09-03 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-09-3

牡羊座

細節決定成敗。

整體運：★★☆☆☆

今天一不小心便會暴露自己的粗心大意，惹怒了對方還不自知，過馬路時牽起他的手，會讓他感到溫暖；一成不變的生活激起你對快樂的渴求，做一件沒做過又興趣濃厚的事有助於恢復激情；忘我工作讓你過得相當充實，卻也顯得相當疲憊。

愛情運：★☆☆☆☆

容易為情傷心落淚的日子，看開點，明天會更好。

事業運：★★★☆☆

運勢不錯，工作較順利，但偶爾也會遇到困難，應虛心向長輩、同事請教。

財運：★★☆☆☆

財運多變，賺錢費力，易守不易攻。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-11:00香檳金

開運方位：正西方向

金牛座

有計劃就要有所動作。

整體運：★★★☆☆

是不是又想到什麼好的小妙招逗他開心了？那就行動吧，強勁的愛情運會幫你達成所願哦；今日投資不要輕易相信朋友，自己再捉摸捉摸會更有利；幫助身邊的人，會讓你發現自己的價值。

愛情運：★★★★★

有伴侶的人適合在熱鬧的場景中互動，訴說真心話；單身者多到咖啡館坐坐，易有機緣。

事業運：★★★★☆

精力充沛，工作上有機會涉足新領域，發揮管理上的能力，謙虛的態度會讓你更受歡迎。

財運：★☆☆☆☆

財氣混亂狀，容易為了金錢而擔憂，額外要注意莽撞之下做出衝動的決定。

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00秋葵綠

開運方位：東南方向

雙子座

對挫折的承受能力有待加強。

整體運：★★☆☆☆

投資上容易走入誤區，導致虧損的局面，若能冷靜分析情勢及時抽身，可轉扭轉局勢，挽回經濟損失。事業運不佳，工作上有些小狀況發生，不可延誤處理，要有今日事今日畢的決心。

愛情運：★★★☆☆

適合對伴侶隱藏的優點多表示認同與欣賞，兩人的關係會更加親密。

事業運：★★☆☆☆

滿檔的工作安排，不留喘息的時間給自己，小心身體因此累垮。

財運：★★☆☆☆

在投資理財上宜謹慎！

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-22:00檸檬綠

開運方位：正南方向

巨蟹座

學會借鑒他人的優勢。

整體運：★☆☆☆☆

今天是修愛情學分的好時機，不妨向他人討教戀愛的經驗，實用性很強。財運弱，借出錢財應立字據，以免日後因無憑無據而引起糾紛。毫無工作激情，感覺時間過得很慢，身心也略感疲憊。

愛情運：★★★☆☆

不生氣是一種氣度，也是一種美，兩人生活宜懂得謙讓，錯了就誠懇的說聲「對不起」吧。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，容易有有口難言的困難，也容易基於面子問題也委屈了自己。

財運：★☆☆☆☆

金錢困擾多多，有破財跡象，計劃之財務問題受到延誤阻礙、機械損壞而破財。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：07:00-08:00蜜瓜黃

開運方位：東南方向

獅子座

容易吃醋的一天。

整體運：★★★☆☆

看到戀人和其他異性相處融洽，不問青紅皂白就生氣，只會鬧出笑話來；今天你很注重人情世故，會要花錢買些禮品送予他人；整理一下零亂的辦公桌，工作也會變得井然有序。

愛情運：★★☆☆☆

你太在意自己的感受，會猜疑自己在對方的心中是否還不夠重要。給對方更多的關愛，你也才會得到相同的回報，愛永遠是相互的。

事業運：★★★☆☆

太過埋頭於眼前工作，會忽略審視全局，有必要停下來，重新確認一下自己的位置。

財運：★★★☆☆

制訂理財目標，把錢花到實處。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-20:00蘭花紫

開運方位：東南方向

處女座

理解是雙向的。

整體運：★★★★☆

把對方當作朋友才更能體會到理解的可貴，這個道理讓你今天頗為受益；較強的時間觀念對你的財運頗有助益，且比他人的幫助更有效；試著從別人的角度看問題，得到的理解必然是雙倍。

愛情運：★★★★☆

今日你能將自己的行蹤都告訴另一半，讓對方有貼心的感覺，感情進展平順。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合辦點例行的公事，按照計劃表循序的處理。

財運：★★★★☆

有進財機會，但應酬頻繁，拜訪親友、吃喝玩樂花不少錢。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-10:00玉米黃

開運方位：西北方向

天秤座

外力助力強，需要有所表示。

整體運：★★★☆☆

今天工作中會接觸到新的任務，不必擔心，多查閱相關的書籍和資料，會有意外收穫。遇到難題易獲得他人的幫助，讓你的自信心不斷增強。戀愛中的人感情進展平順，多為對方著想，戀情才會長久而甜蜜。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶者出門應酬帶上另一半，讓對方參與你的社交活動，有助提升戀情。

事業運：★★☆☆☆

事業運不太穩定，忙碌中難免心浮氣躁了點，要平心靜氣的用客觀角度處理事情。

財運：★★★☆☆

當財運出現問題時，不仿暗中向長輩求助，容易獲得支援及協助唷！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：20:00-22:00蕃茄紅

開運方位：正西方向

天蠍座

工作上能有較為突出的表現。

整體運：★★★★☆

愛情運勢一般，與戀人的關係較為平和；工作方面，今天你能夠把身上的優勢集中起來發揮，好好表現，極易得到領導的讚許；財運還不錯，付出的努力可望得到相應的回報，不過要小心一時的衝動讓開支增大。

愛情運：★★★☆☆

異性緣不錯，單身者有機會因同事介紹而結識談話投機的異性朋友。

事業運：★★★★☆

當你遇到疑問時，周圍的同事總是很樂意的向你提供幫助，最終你都能將事情順利的完成。

財運：★★★☆☆

財運沒有太多的驚喜，也不會出現讓你心亂的狀況，在平順中讓你覺得很安逸。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00睡蓮紫

開運方位：東北方向

射手座

心潮澎湃，很想熱烈的動起來。

整體運：★★★★★

今天身邊的異性朋友們都異常活躍，多點勇氣，給自己一些機會。適宜多與家人相處，能感受到濃濃的親情，幸福的感覺油然而生。他人向你承諾之事，可望今日兌現。

愛情運：★★★★☆

愛情運不錯，即便小有爭執也能快速復合。

事業運：★★★★☆

今日事業運不錯，工作效率頗高，預定之事多能順利的推動完成。今日很適合扮演軍師的角色，所提供的意見多能得到長官的採納喔！

財運：★★★★☆

財運還不錯，對於投資者宜見好就收，莫貪心，免得進進出出一場空。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-23:00臘梅白

開運方位：正西方向

摩羯座

多注意工作細節。

整體運：★★☆☆☆

戀愛對像突然有種嫌棄你的感覺，不如暫時分開一下，讓雙方確定一下各自的心意；斂財難度大大超出你的想像，令你有些猝不及防；手忙腳亂的時候更要注意細節，這樣會幫你節省更多的時間。

愛情運：★★☆☆☆

愛是相互的，不用總遷就對方。覺得心裡有委屈就說出來，別自己硬撐著。

事業運：★★★☆☆

投入到具體事務中難有大的進展，不妨制訂日後的工作計劃，有所準備才能把握機會。

財運：★★☆☆☆

貪小便宜，小心佔朋友便宜而引人反感。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-16:00碧空藍

開運方位：正北方向

水瓶座

給他人多點關心。

整體運：★★★☆☆

過分依賴對方，明明自己可以處理的事情也要甩給他，這樣會讓他感到巨大的壓力；投資得到的回報並非如你想像般樂觀，投資前需做好充分的思考；良好的人際關係，今天在工作中會起到很大的作用。

愛情運：★★☆☆☆

相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒在對方身上喔！

事業運：★★★★☆

頭腦靈活、思路清晰，對周圍事情發展態勢瞭如指掌，多能因此而致勝。

財運：★★★☆☆

別為金錢而傷神，宜懂得破財消災哦！

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：19:00-21:00桐花白

開運方位：東北方向

雙魚座

動力十足，喜歡挑戰。

整體運：★★★★☆

無暇顧及愛情，把更多的心思投入到工作中。越是困難的工作越能激起你的興趣，挑戰讓你獲得快樂與滿足，令身邊的人佩服不已。不過，財運不太妙，多留意金錢往來，最好別借出錢財，小心遭人算計。

愛情運：★★★☆☆

戀愛平平的一天，雖然有許多接觸異性的機會，可是把工作做好比較重要喔！

事業運：★★★★☆

工作中有強勁的對手出現，但越有壓力越能激發你的激情與鬥志。

財運：★★★☆☆

慾望多多的一天，對於物質的企圖心特強，相對的賭性也會增強，花錢也特別的大手筆咧！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：23:00-24:00秋葵綠

開運方位：正南方向

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