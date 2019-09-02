每日星座運勢／雙子難得的知遇之恩 注意職場協調

2019-09-02 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-09-2

牡羊座

靈感湧現，有機會發揮策劃、組織能力。

整體運：★★★★☆

很有創意的一天，在創作、策劃方面易有突出的表現，在工作上有新的想法可以提出來，被採納的機率高。晚上有機會與戀人約會，在個人形象上多留意，讓對方有賞心悅目的感覺，對愛情會有加分的效果。

愛情運：★★★☆☆

運氣平平，刻意的打扮對戀愛運有正面的幫助，如果很閒，就去剪個頭髮吧！

事業運：★★★★☆

思維很活躍，對於需要創新精神的工作能表現得很好，想出的點子新穎獨特。

財運：★★★☆☆

想投資還應廣交朋友，多方瞭解市場，做到知已知彼！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-09:00硃砂紅

開運方位：正東方向

金牛座

今天忌衝動，不宜急進。

整體運：★☆☆☆☆

今天爛桃花開，單身者參加PARTY時，對於接近自己的異性要多留個心眼，謹防桃色陷阱；工作上太過粗心，一些不該有的失誤讓你受到老闆的責備；財運弱，出門在外多留心錢包，少湊熱鬧可避免損失。

愛情運：★☆☆☆☆

爭執超級多，保持距離以策安全，因為容易感受到對方的蠻橫無理，你要要注意自己的態度喔！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，不容易專心工作，坐在辦公室時特別容易神遊，想著玩樂或是其他的雜事。

財運：★☆☆☆☆

你的購物慾很容易被大超市的購物獎勵激發，但你中獎的機會卻是比較低的。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-10:00檸檬綠

開運方位：東北方向

雙子座

難得的知遇之恩。

整體運：★★★★★

有機會遇到事業中的伯樂，且對方多為異性，年紀相仿者還會成就一段不錯的姻緣，只要多用點心，便會在很短的時間內嘗到甜蜜的滋味；對身邊的信息頗有獨到的見解，因而易從中覓得商機。

愛情運：★★★★☆

感情纖細的一天，容易體貼關懷對方，很適合約會喔！

事業運：★★★★★

事業運旺旺，工作領域屬於單打獨鬥型者，若是團體運作型之人，要注意職場的協調性。

財運：★★★☆☆

財運好壞參半，得財時宜見好就收，尤其是股票族不宜貪心。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-13:00辣椒紅

開運方位：東北方向

巨蟹座

生活重心有所偏移，要注意兼顧！

整體運：★★★★☆

把工作看得太要緊並非壞事，可為了工作而冷落身邊的朋友則會令你失去一些認識異性朋友的機會，要知道紅娘就是他們其中的一位。財運頗好，會有機會結識一些專業人士，對你的投資之路大有裨益。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，少說兩句挑剔埋怨的話才不會引發口角。

事業運：★★★★☆

遇到難題時不妨多與公司異性職員交談，有助你解決疑問或萌生新的創意。在談判、簽約等事務中也容易得到異性的助力。

財運：★★★★☆

會因為人脈而比較輕鬆的賺取財富。記得好好酬謝幫助自己的人！

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-17:00白鋼銀

開運方位：正西方向

獅子座

注意事情的逆轉性。

整體運：★★☆☆☆

給他送個小禮物，讓對方明白你還非常在乎他；加大投資額度不見得有明顯的收效，反而還會影響你的投資效率；從事服務業的人表現機會特別多，因太過緊張而顯得有些吃力。

愛情運：★★★☆☆

與另一半會小有不快，應注意避免爭吵，相互體諒對方的心情，才能維繫良好的戀情。

事業運：★★★☆☆

對於挑戰性的工作特別感興趣，也能激活你的思維，容易有不錯的創想喔！

財運：★★☆☆☆

誤信奸臣、因感情引發的財務問題。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-08:00芙蓉晶粉

開運方位：正南方向

處女座

多點愛心，多點用心。

整體運：★★★☆☆

今天有機會結識有愛心的異性，讓自己多點愛心便有機會拾獲一段良緣；今天是你財運展現的好時機，在股市、證券方面易有收穫；平日冷漠的同事突然對你和氣了不少，這可是事業宮星星幫的忙哦！

愛情運：★★★★☆

單身者有戀愛機會，但在表白時應注意對方的情緒，太過急切容易把對方嚇跑唷！

事業運：★★★☆☆

運勢平平，工作較忙碌，一切聽上司的指令行事就好，提意見時注意場合。

財運：★★★★☆

財運佳，顯得能說會道，或是與客戶商談合作事宜，多能如願以償。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-06:00香吉士黃

開運方位：西北方向

天秤座

兩人不能對同一件事敏感。

整體運：★★★★☆

今天與愛人會有些誤解和矛盾，但只要一方能在對方不理性時容忍他，問題就很容易過去；吃東西時不宜吃的太多太雜，當心引起消化不良，盡量多活動活動，消化一些腹內食物；今天上班的人會有機會獲得一筆不錯的外快或補助。

愛情運：★★★☆☆

戀愛幻想日，獨處時去享受做白日夢的滋味吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合循序漸進的穩定操作，有利於聽命行事。

財運：★★★★☆

金錢運不錯，可以期待意外的收入。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：14:00-15:00珠貝白

開運方位：西南方向

天蠍座

有資金周圍不靈的情況發生。

整體運：★★☆☆☆

經商的人要提前做好準備，從親友處想辦法盡快解決財務問題。感情不和的家庭，會因一些小事發生更大的衝突，導致破裂的可能性加大。工作進展還算平順，但也無更多的表現機會，積蓄能量等待有利時機吧！

愛情運：★★☆☆☆

另一半溫暖的懷抱是你心慌意亂時的避風港，心裡不好受就向對方傾訴吧！

事業運：★★★☆☆

工作按部就班，盡職盡責，但缺少與人溝通、合作的願望，一個人默默奮鬥較辛苦！

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，金錢上缺乏計劃，魯莽行事、自以為是都是導致虧損的主因，出門在外也要小心看緊錢包喔！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00香吉士黃

開運方位：正南方向

射手座

今天會顯得固執己見哦！

整體運：★★★☆☆

與另一半意見不一的時候還是獨自出去走走的好，空曠清靜的地方是你聚積愛情能量的好地方；財運欠佳，轉換投資方式才可望找到新的機會；學生族今天得失心太重不易有收穫哦！

愛情運：★★★☆☆

對伴侶的無理取鬧會備感無奈，可望獨處；單身者與異性交往頻繁，但多是吃喝玩樂。

事業運：★★★☆☆

會顯得有些敏感，總會覺得同事、朋友對你有些冷淡。其實不必想得太多，想要別人的關心就先關心他人吧！

財運：★★☆☆☆

財務是今日的生活重心，雖然運氣有點不穩定，外力干擾多了點，可是只要保守謹慎些，不會有太大的問題。

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：07:00-09:00遠洋藍

開運方位：正西方向

摩羯座

做自己感興趣的事會很愉快。

整體運：★★★☆☆

在喜歡的人面前還是注意點好，若是不懂裝懂反而會讓對方反感；做事老是慢半拍，若不及時調整，那些有時間限制的工作，可能會在自己的手中搞砸哦；不要吝嗇那麼一點時間，問候一下朋友讓友情升溫。

愛情運：★★☆☆☆

談錢傷感情，雙方間容易為金錢而起紛爭喔！

事業運：★★★☆☆

會有許多的想法，嚮往著更高層次的突破，但又常會覺得外部環境不能妥善地配合自己。

財運：★★★☆☆

好好休息，身體健康是最大的財富。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-16:00燻鮭紅

開運方位：正東方向

水瓶座

很有志氣，不服輸的一天。

整體運：★★★☆☆

想要證明自己的能力，所以你卯足了勁埋頭做事，對於旁人的挑釁也滿不在乎，辛苦付出頗有成效，也獲得了不少掌聲，讓你很有滿足感。財運平順，適合開源。愛情運較弱，單身者有心儀對像出現，但需主動才有希望。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中人少跟其他異性朋友有接觸，否則會引來情人的不滿及妒意。

事業運：★★★★☆

事業進展得十分順利，較好的口才使他人都願意和你在工作上積極配合。

財運：★★★☆☆

潛藏的貪念一被引動時，恐因好大喜功導致判斷錯誤的危機。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-09:00薰衣草紫

開運方位：西北方向

雙魚座

壓力過大，讓你的情緒有些低沉。

整體運：★★☆☆☆

今天情緒比較激動，為了雞毛蒜皮的小事情也能和伴侶吵上一架，應該檢討檢討了。財運方面看起來對自己有利的項目，其實很可能只是鏡花水月。今天會碰到些意外事件，造成錢財損失，出門在外盡量小心。

愛情運：★★☆☆☆

異性緣較弱，單身者少想戀愛的事，有時間獨自到自己喜歡的地方玩樂，會很有收穫。

事業運：★★☆☆☆

想法頗多，並且藏不住話，但在工作會議中就應把握重點，要知道言多必失，以免給上司留下不好的印象。

財運：★★★☆☆

投資股票時往往在觀望的過程中錯失良機。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-07:00芒果黃

開運方位：東南方向

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