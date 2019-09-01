親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

港鐵太子站暴力車廂 警揮棍出椒、口罩人舉手求饒

每日星座運勢／水瓶出門有好運靈感 有利拓展人脈

2019-09-01 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

圖／ingimage
圖／ingimage
分享

2019-09-1

牡羊座

社交活動頻繁，吃喝玩樂的機會多。

整體運：★★★☆☆

單身者有機會在朋友聚會中結識極具個性、眼光獨到的異性朋友，激情碰撞，讓你感受到愛情的火熱。雖然請客花掉一筆不小的錢財，但你的消息靈通，能從朋友不經意的言語中受到啟發，從中挖掘到商機。

愛情運：★★★★☆

單身者容易成為眾人矚目的對象，但真想戀愛還得耐心觀察，太快投入一段感情會後悔！

事業運：★★★☆☆

同事間關係良好，有機會獲得助力，但也容易因為對方的疏忽而讓你的名聲受損。

財運：★★★★☆

財運不錯，小部份的資金方可投入短線、高風險的範圍。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-08:00珠貝白

開運方位：正北方向

金牛座

自信滿滿，活力四射。

整體運：★★★☆☆

異性都願意主動親近你，對方不俗的談吐也易激發你想要更深入交往的心情，主動付出真情就會有回報。有機會為自己添置新的行頭，得體的服飾更顯你的成熟魅力。也可以為家人買些小禮物，表現你的愛心。

愛情運：★★★★☆

單身者有許多戀愛的機會，愛苗順利滋長，好好享受愛情的喜悅與甜蜜吧！

事業運：★★★☆☆

多與同事互動，能幫上忙的就伸出援助之手，幫他們一把，這有助於往後的合作喔！

財運：★★★☆☆

積極進取者得財順利，搖擺不定者則容易為財所困。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-23:00蜜瓜黃

開運方位：正東方向

雙子座

得來的勞動果實有拱手相讓的危險。

整體運：★★★☆☆

今天伴侶特別能容忍你，但你也不要得寸進尺哦！小心因此埋下禍根還無從察覺；內心會有些苦悶，賺錢容易守財難，錢包還沒抓緊就縮水了不少；今天是你養精蓄銳的好時候，痛痛快快地玩就好。

愛情運：★★★★☆

單身者容易找到真心相愛的對象，好好珍惜，別錯過姻緣；已婚者能彼此感受甜蜜。

事業運：★★★☆☆

多留意他人的意見，你的思維將會得到更好的補充，很多事情的發展也會越來越好。

財運：★★☆☆☆

有投機不服輸的心態，越想翻本又不認賠，恐會使破洞越補越大！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00脆梅青

開運方位：正北方向

巨蟹座

無懼無畏地生活，記住你就是生活的強者。

整體運：★★★☆☆

今天你顯得很膽小，讓朋友對你頗為失望，無懼無畏才會有收穫；今天財運一般，購置不動產會讓你的財產升值空間更大；單身者今天可出去活動放鬆，會與好桃花不期而遇。

愛情運：★★★★☆

有機會遇到讓你心動的對象，別太拘謹，大膽地靠近對方，讓對方認識你，慢慢瞭解你吧。

事業運：★★★☆☆

事情有停滯不前的狀況，別一昧地埋頭苦幹，多想想問題出在什麼地方，對症下藥。

財運：★★☆☆☆

消費上盡量的控制，非必要性商品就少買點囉。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：14:00-15:00遠洋藍

開運方位：正南方向

獅子座

愛美之心人皆有之。

整體運：★★★★★

財富的形勢大好，對投資信息的提前掌握能讓你搶佔先機，獲取的收益豐厚；戀愛中的人對於比戀人更有魅力的異性，會產生一些嚮往，但卻不會因此而變心；有時間陪家人去散散步吧，你會體會到安詳和安心。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會接觸心儀已久的異性，大膽表達愛意，就能獲得夢寐以求的愛情喔！

事業運：★★★★☆

有機會在聚會中認識新朋友，讓你交友圈和眼界都更加開闊。

財運：★★★★★

福星高照的一天，中獎、得禮金、分紅的機會略勝他人一籌。幸運的你很讓人眼紅喔！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-21:00夕陽橙

開運方位：正北方向

處女座

成由節儉，敗由奢。

整體運：★★★☆☆

曖昧不明的關係終於在今天明朗，但是雙方的性格不是很合適，因而喜悅之中暗藏陰影；今天加班，像跑馬拉松一樣疲倦，不如回家好好休息；金錢運一般，雖然獎金頗為豐厚，但是不可太奢侈無度地生活哦。

愛情運：★★★★☆

與另一半的相處甜蜜，兩人的感情有了進一步發展；單身者有機會尋到合適的對象。

事業運：★★★☆☆

做事很有效率，容易找到有效而快捷的辦事方法，別忘了與大家一起分享喔！

財運：★★★☆☆

喜歡玩金錢遊戲的冒險一族變得有點猶豫，小心損失慘重。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-15:00杜鵑粉

開運方位：正東方向

天秤座

今天運勢旺盛，各方面表現都很不錯。

整體運：★★★★☆

桃花旺盛，有心儀的對象就趕快行動，膽大心細、臉皮厚是成功的關鍵。收益有明顯的增長，來自多方面的盈利讓人羨慕不已。精神緊張時喝杯咖啡，可以舒緩神經。

愛情運：★★★★★

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與情人邂逅喔！

事業運：★★★☆☆

多與人交往，交流想法，彼此瞭解，彼此互動，這樣對你會很有利。

財運：★★★★☆

經濟壓力減小，賺錢渠道多。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-08:00桐花白

開運方位：正北方向

天蠍座

處處隱藏商機，多用心去發現。

整體運：★★★★☆

今天財運頗優，因善於觀察、積極求財而發現投資契機，進財機會多。女性朋友是你的貴人，多與女性朋友接觸可獲得更多的好消息。單身者在熱鬧的場合結識異性朋友的機會多，有機會展開一段多彩的戀情。

愛情運：★★★☆☆

單身者可享受獨處的快樂；戀愛中的人多關心對方，噓寒問暖一番，對方大為感動。

事業運：★★★☆☆

運勢普通，無需急於向前衝，只要按照先前的計劃按部進行，就能看到新的契機！

財運：★★★★☆

能正確對待錢財者，財源廣進；花錢不節省者，要勒緊褲帶。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-17:00燻鮭紅

開運方位：西北方向

射手座

辭舊迎新。

整體運：★★★★☆

全家人宜聚在一起吃頓飯，更不能忘了為健康、生活、運勢祈福；今天的偏財運還是不錯的，閒得無聊時可和家人朋友打打麻將，旺旺手氣；同居的情侶窩在家裡看看電視，也能在平淡中體會到與以往不一樣的家的味道。

愛情運：★★★★☆

適合約會，在彼此的溝通、交流中感情進展快速，戀愛中人不妨多安排相處的時間。

事業運：★★★☆☆

思慮周全、處事謹慎，不易犯錯誤，但行動力不足，卻容易讓你失去一些好機會。

財運：★★★★☆

偏財運雖不錯，但不可過分投機。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-15:00翡翠綠

開運方位：西南方向

摩羯座

好好休息，確保充足睡眠。

整體運：★★★★☆

思考力不足，若過度用腦會讓你分不清方向，今天好好休息比較妥當。閒來無事可以收拾收拾房間，乾淨、舒適的環境可為你帶來好心情。下午有機會與異性朋友喝下午茶或是閒聊、逛公園等，感覺愜意。

愛情運：★★★★☆

已婚者能獲得另一半的支持與鼓勵，內心有著滿滿的幸福感；單身者容易陷入多角戀。

事業運：★★★☆☆

悠閒愜意的一天，有機會與朋友相聚，在喝茶、享受美食中獲得滿足感。

財運：★★★★☆

財運好到讓人羨慕眼紅，適合投資理財的好日子，股票族有機會撈一筆哦！千萬別錯過今日的大好財運喔！

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-15:00秋葵綠

開運方位：正南方向

水瓶座

身心舒暢，有利拓展人脈。

整體運：★★★★★

出門會有好運，窩在家裡會錯過許多機會。今天多參加集體活動可交到許多朋友，而且身心放鬆後會讓你看到更多美好的事物，啟發靈感。異性緣佳，有戀愛機會，還能賺取不少異性財。

愛情運：★★★★☆

單身者有不少發展戀情的機會；戀愛中的人容易在戀人身上獲得驚喜，別忘了感恩。

事業運：★★★★☆

與夥伴合作默契十足，適合參加團體競賽、表演等，拿到好成績的機會大，獎金頗豐。

財運：★★★★☆

財運旺旺日，得財的方式包括中獎、分紅、收到禮物禮金等等。正財部分的收穫多寡則與先前的努力有關係。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：08:00-09:00可可棕

開運方位：東北方向

雙魚座

渴望表現的一天。

整體運：★★★☆☆

今天特別希望受到重視，待人小心翼翼，但太過小心反而讓你變得緊張，影響正常水平的發揮。財運較弱，不應有比較心理，小心會花掉大筆的冤枉錢。感情方面，因願意與另一半分享心情，精神易獲得滿足。

愛情運：★★☆☆☆

愛情有些不順，對方一不小心說了你不愛聽的話，可千萬別惱怒，以免發生「戰爭」。

事業運：★★★☆☆

運勢不錯，工作和學業會出現新的可能，越有想法的人將越能擊中自己渴望的目標。

財運：★★☆☆☆

與人發生財務糾紛的可能性比較高，要小心。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：18:00-20:00玉髓紅

開運方位：東南方向

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

星座運勢

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
<< 備好手帕衝戲院 >> 日本票房大好評 青春校園動畫電影票 免費送

相關新聞

殺破狼周運勢／白羊收入有增加趨勢 金牛桃花盛開的時期

2019-09-01 00:00

不講意義講義氣！這三種人超挺朋友

2019-08-31 07:00

小孟塔羅：下半年我會被主管上司看見嗎？

2019-08-30 08:00

容易說溜嘴！這5個生肖總是守不住秘密？

2019-08-29 20:36

【測字】有錢又有閒！最近財運旺還能享受？

2019-08-29 16:33

天秤本月職場受歡迎、處女座偏財運佳！12星座9月「工作運+財運」來了

2019-08-29 16:02

想賺錢要看！驛馬星動有玄機 一出門就受財神眷顧？

2019-08-28 09:30

9月星座塔羅運勢：處女戀愛機率大增 巨蟹工作能力獲肯定

2019-08-28 06:00

這次受傷不代表此生無真愛！看12星座如何走出情傷

2019-08-27 08:27

唐綺陽星座運勢週報：魔羯桃花運旺 金牛賺錢機會多

2019-08-26 07:00

【心測】剪刀石頭布！測你在愛情裡會認輸嗎？

2019-08-25 08:39

殺破狼周運勢／獅子、射手適合跟老闆談加薪 天蠍遇一見鍾情天菜

2019-08-25 00:00

心情差吃更多？哪些生肖會用吃來調適情緒

2019-08-24 06:30

小孟塔羅：事情不對秒見風轉舵！測你「牆頭草指數」是多少

2019-08-23 13:16

雙魚神秘溫柔、天秤萬人迷！揭12星座的「獨特魅力」

2019-08-23 08:55

9月生命靈數運勢分析：故事的全貌 只在時光流轉後盡現

2019-08-23 08:50

天生相剋？職場上最不對盤的生肖組合

2019-08-22 10:24

常常覺得心好累？12星座的精神壓力就該這樣抒解

2019-08-21 09:39

【塔羅】微雨夏季，該怎麼存下你的快樂？

2019-08-20 16:44

【情境心測】選故事情節，測出你迷惘時最想見誰？

2019-08-20 11:42

床邊放這5樣東西 容易影響感情招小三？

2019-08-19 15:26

【塔羅】趕快去找！你的意外之財都躲在哪些地方？

2019-08-16 11:42

小孟塔羅：一開口氣氛馬上尷尬！測你的冷場指數

2019-08-16 10:20

眼神超銳利！這5種人能看穿假面閨密

2019-08-14 12:28

【心測】從度假方式 測你需要哪種能量？

2019-08-14 10:57

喜報！下半年獨佔愛情吉運的生肖

2019-08-13 14:47

小孟塔羅：小心踩到瞬間引爆！測你「脾氣誘發地雷區」

2019-08-13 11:11

迪士尼公主分析／公主界的掌門人 永遠16歲的白雪公主

2019-08-12 10:26

3大星座男身旁永遠有桃花 卻一直單身！雙子不真心 第一名大家都猜得到～

2019-08-11 23:58

揭曉近期事業運起伏 這3個生肖最旺！

2019-08-08 17:57

小心逼出病！這5種人工作時總把自己逼太緊？

2019-08-07 11:06

年齡只是數字！如何散發12星座的熟女魅力？

2019-08-07 10:33

面對公主男士要這樣應對！迪士尼各公主特質分析將推出

2019-08-07 10:15

塔羅：當心！最近你的情路會遇上「雷陣雨」？

2019-08-06 14:25

2019上半年好苦！來看今夏苦盡甘來的生肖 越過越順利

2019-08-02 14:27

小孟塔羅：測你的心智年齡程度？

2019-08-02 09:01

人生好難心好累！獻給12星座的心靈藥方 恢復元氣再出發

2019-08-02 08:36

聽見這4大生肖說愛你 就不必再懷疑他的心！

2019-07-31 10:45

水瓶對家高標準、天秤用心經營！來看最顧家星座TOP5

2019-07-31 09:17
看更多

熱門文章

台北老店傳收攤！「漢城韓國烤肉」9月熄燈 黃子佼、張小燕嘆：趕上了

2019-08-31 09:28

老字號「天星、漢城」都熄燈！「15年」是餐廳經營的「魔術數字」

2019-08-31 17:11

吳德榮：下周熱帶擾動活躍 成颱機率高

2019-08-31 07:20

直擊！曼谷死亡火車 每根枕木下埋著38條生命‧‧‧‧充滿哀傷的旅行

2019-08-31 13:20

不講意義講義氣！這三種人超挺朋友

2019-08-31 07:00

多家醫院中勒索病毒 衛福部：兩小時解除無個資外洩

2019-08-31 11:51

牧師夫妻罹肺癌肇因騎車不戴口罩？ 醫：應考量多因素

2019-08-31 09:33

殺破狼周運勢／白羊收入有增加趨勢 金牛桃花盛開的時期

2019-09-01 00:00

板橋人買起來！西螺麻糬大王連續15天買一送一 3大人氣甜點9月快閃板橋車站

2019-08-31 16:48

下周三變天！ 把握好天氣 海邊注意長浪

2019-08-31 09:13

想買也買不到！限定版帝舵表只送給這23人

2019-08-31 10:12

子宮內膜癌竄升 醫籲政府應列為檢查項目

2019-08-31 10:04

免踩油門直接往下衝！韓國首座「9.81重力賽車場」超刺激 時速可達60公里

2019-08-31 17:27

孕婦生產死亡救濟上限提高至400萬元 最快10月上路

2019-08-31 14:55

子宮內膜癌發生率超越子宮頸癌 增幅驚人

2019-08-31 09:52

106年19孕婦生產過世 衛福部提高產婦、胎兒死亡救濟金

2019-08-31 22:42

國道散落物處理收費 9月16日起實施

2019-08-31 10:23

【童言童語】柯孟君／我今天坐了半小時

2019-08-31 06:00

蔡依林「豹緊處理」曲線超性感 網友：以為是石虎代言人

2019-08-31 12:04

每日星座運勢／水瓶出門有好運靈感 有利拓展人脈

2019-09-01 00:00

這游泳池也太美了吧！LV旅遊攝影集「蔚藍海岸」令人超嚮往

2019-08-31 19:56

向國軍致敬！西雅圖咖啡1~3日 「穿軍服」飲品買一送一

2019-08-31 13:24

畫石虎贈台灣 俄國插畫家9月18日參加彩繪列車開幕

2019-08-31 19:41

周迅、舒淇愛鞋Stuart Weitzman 台北專門店重新開幕

2019-08-31 12:33

日頭赤炎炎車內這些物品要注意！ 高市消防拍片宣導

2019-08-31 13:17

中秋連假房價下殺42折！住一晚含早餐 3千有找

2019-08-31 13:03

增幅驚人！子宮內膜癌發生率 10年翻倍

2019-08-31 13:20

台南北區今增一例登革熱 恐與第19例個案有關

2019-08-31 11:18

台灣成功研發恙蟲病快速檢驗試劑 有望讓全世界都來用

2019-08-31 12:23

台南本土登革熱增至21例 新例住北區

2019-08-31 11:00

HOLA、台隆手創館周年慶開跑！熱銷夯品超值必搶清單快來看

2019-08-31 17:09

影／林佳龍談交通願景：政府組織若不改 無法跟上改變

2019-08-31 10:46

海峽兩岸高峰論壇登場 陳肇隆被尊為華夏肝移植第一人

2019-08-31 17:59

普悠瑪閘瓦脫落二年八脫 台鐵：組專案小組調查

2019-08-31 11:20

聯合醫院、市立大學辦阿公阿嬤趣味運動 延緩失智惡化

2019-08-31 18:58

無性別潮流 精品熱賣女包推男款

2019-08-31 21:58

北醫新創有成 水果皇后山竹跨進預防醫學產業

2019-08-31 18:47

美樂蒂化身花草小精靈 期間限定主題快閃店回來了！

2019-08-31 12:33

康是美醫美大賞「跨品牌滿額回饋」！重量組、買1送1超划算

2019-08-31 19:39

可重消一次性醫材 衛福部訂三種情況不可回收再利用

2019-08-31 16:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top