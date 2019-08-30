親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
石虎列車掀波瀾
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

不被諒解的一群：香港反送中警察家屬的心聲

哇！快停車穿雨衣 氣象局對桃園、新北發豪雨、大雨特報

小孟塔羅：下半年我會被主管上司看見嗎？

2019-08-30 08:00聯合新聞網 小孟

圖／Stocksnap
圖／Stocksnap
分享
我們要在職場裡想要有好的發展，除了靠自身辛勤的努力外，還有你是否被主管認同。因為你的考績分數與升遷機會，有很大部份掌握在主管手裡。他賞識你便像貴人相助，討厭你則如同小人相伴。憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，下半年我會被主管上司看見嗎？

請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟提供
請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟提供
分享

塔羅牌圖作者：Davide Corsi(Ghost Tarot)




A：視而不見，努力不夠。(月亮牌正位)

牌面上有二隻狼的靈魂，在月光的照映下一起玩耍。

這張牌表示主管上司很難看見你。因為你太過專注在自己的事情，當別人在發言你也不會搶話題。小孟老師在此建議你，當公司在開會時，你要當第一個發言的人不要懼怕，也可常敲老闆的門，問問題討論事情，讓老闆感覺到你還存在。你才不會漸漸灰暗掉了。

B：過去付出，終有回報。(魔術師正位)

牌面的桌上放置許多物品，一個穿斗篷的靈魂飄在上方。

這張牌表示你過去默默的付出，終於要被主管看見了。你屬於苦幹實戰型的人，雖然沒有一鳴驚人的表現，但你穩健踏實的做事風格，會讓主管很放心把事情交付於你。小孟老師在此建議你，耐心是你成功的關鍵，做對的事並堅持到底，終有柳暗花明的一天。

C：超越他人，被人提拔。(女祭司正位)

牌面上有一位修女，左手上有一個飄浮的書本。

這張牌表示你的表現會超越他人。特別是重視業績表現的行業，你的成績會突飛猛進，除了能大家會對你刮目相看，主管也會想要提拔你，給予升遷加薪的機會。小孟老師在此建議你，俗話說：「擒賊先擒王」，做到主管最在乎的事，你便有機會步步高昇。

D：小人偷襲，打敗天敵。(力量牌正位)

牌面上有一位身穿盔甲的女子，身旁有一隻發光的雄獅。

這張牌表示你的表現被小人看見。他把視你為很大的威脅，趁主管還沒重用你時，找機會扯你後腿。幸好你也不是省油的燈，你會察覺到小人的敵意，並運用智慧擊敗他。小孟老師在此建議你，很多人知人知面不知心，與人相處保持適當距離，才不會被出賣了還不自知。

E：看見別人，只是陪襯。(高塔牌正位)

牌面上有二個白色靈體，圍繞在一座破裂的高塔。

這張牌表示當主管快看見你的時候，會突然發現其他的同事，能力比你還要優秀，本來屬於你的機會，就這樣被別人搶走了。小孟老師在此建議你，你要多增加自己的特質，例如：照顧後輩展現帶人能力，主動做他人不喜歡做的事等等，才會有機會戰勝他人。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

塔羅牌魔術師職場

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間

相關新聞

每日星座運勢／處女交際能力很重要 注意飲食衛生

2019-08-30 00:00

容易說溜嘴！這5個生肖總是守不住秘密？

2019-08-29 20:36

【測字】有錢又有閒！最近財運旺還能享受？

2019-08-29 16:33

天秤本月職場受歡迎、處女座偏財運佳！12星座9月「工作運+財運」來了

2019-08-29 16:02

想賺錢要看！驛馬星動有玄機 一出門就受財神眷顧？

2019-08-28 09:30

9月星座塔羅運勢：處女戀愛機率大增 巨蟹工作能力獲肯定

2019-08-28 06:00

這次受傷不代表此生無真愛！看12星座如何走出情傷

2019-08-27 08:27

唐綺陽星座運勢週報：魔羯桃花運旺 金牛賺錢機會多

2019-08-26 07:00

【心測】剪刀石頭布！測你在愛情裡會認輸嗎？

2019-08-25 08:39

殺破狼周運勢／獅子、射手適合跟老闆談加薪 天蠍遇一見鍾情天菜

2019-08-25 00:00

心情差吃更多？哪些生肖會用吃來調適情緒

2019-08-24 06:30

小孟塔羅：事情不對秒見風轉舵！測你「牆頭草指數」是多少

2019-08-23 13:16

雙魚神秘溫柔、天秤萬人迷！揭12星座的「獨特魅力」

2019-08-23 08:55

9月生命靈數運勢分析：故事的全貌 只在時光流轉後盡現

2019-08-23 08:50

天生相剋？職場上最不對盤的生肖組合

2019-08-22 10:24

常常覺得心好累？12星座的精神壓力就該這樣抒解

2019-08-21 09:39

【塔羅】微雨夏季，該怎麼存下你的快樂？

2019-08-20 16:44

【情境心測】選故事情節，測出你迷惘時最想見誰？

2019-08-20 11:42

床邊放這5樣東西 容易影響感情招小三？

2019-08-19 15:26

【塔羅】趕快去找！你的意外之財都躲在哪些地方？

2019-08-16 11:42

小孟塔羅：一開口氣氛馬上尷尬！測你的冷場指數

2019-08-16 10:20

眼神超銳利！這5種人能看穿假面閨密

2019-08-14 12:28

【心測】從度假方式 測你需要哪種能量？

2019-08-14 10:57

喜報！下半年獨佔愛情吉運的生肖

2019-08-13 14:47

小孟塔羅：小心踩到瞬間引爆！測你「脾氣誘發地雷區」

2019-08-13 11:11

迪士尼公主分析／公主界的掌門人 永遠16歲的白雪公主

2019-08-12 10:26

3大星座男身旁永遠有桃花 卻一直單身！雙子不真心 第一名大家都猜得到～

2019-08-11 23:58

揭曉近期事業運起伏 這3個生肖最旺！

2019-08-08 17:57

小心逼出病！這5種人工作時總把自己逼太緊？

2019-08-07 11:06

年齡只是數字！如何散發12星座的熟女魅力？

2019-08-07 10:33

面對公主男士要這樣應對！迪士尼各公主特質分析將推出

2019-08-07 10:15

塔羅：當心！最近你的情路會遇上「雷陣雨」？

2019-08-06 14:25

2019上半年好苦！來看今夏苦盡甘來的生肖 越過越順利

2019-08-02 14:27

小孟塔羅：測你的心智年齡程度？

2019-08-02 09:01

人生好難心好累！獻給12星座的心靈藥方 恢復元氣再出發

2019-08-02 08:36

聽見這4大生肖說愛你 就不必再懷疑他的心！

2019-07-31 10:45

水瓶對家高標準、天秤用心經營！來看最顧家星座TOP5

2019-07-31 09:17

【測字】財星閃爍偏財多？速測近期財運起伏

2019-07-30 10:03

小孟塔羅：我的盲點是什麼？如何突破

2019-07-29 08:58
看更多

熱門文章

天真妹面試問2問題被老闆聽到 到手工作飛了

2019-08-29 10:09

考上公務員40年後變勝利組？行家曝「鐵飯碗」悲慘真相

2019-08-29 18:07

庫房「海報」竟是畢卡索版畫原作 史博館發現4真跡

2019-08-29 10:48

商圈萎縮！13年「滿堂紅麻辣鍋」創始店熄燈 粉絲不捨

2019-08-29 19:03

他腿斷被醫生註記「短腿」？ 專業網友解惑讓大家長知識

2019-08-29 19:29

古早味爆漿蛋餅超大份 阿姨蛋餅香蔥麵糊炒蛋魂牽夢縈

2019-08-29 17:49

旅行團遇白鹿多住菲律賓一天 不便險理賠團費全免還有剩

2019-08-29 12:14

鐵血教頭草地兵 陸戰隊少校帶出偏鄉儀隊傳奇

2019-08-29 21:10

哇！快停車穿雨衣 氣象局對桃園、新北發豪雨、大雨特報

2019-08-30 07:32

畫石虎贈台灣 俄國暖心插畫家點頭9月來訪

2019-08-29 21:39

中年大叔失業回基層 適應不良還被冷眼「無聊如監獄」

2019-08-29 16:00

今起雨勢增強 周五、六各地提防大雨

2019-08-29 09:48

林志玲婚後頻放送美照 網驚「根本是仙女下凡！」

2019-08-29 11:49

信義區全新夢幻粉紅火鍋店「美滋鍋」 270坪店裝曝光

2019-08-28 18:21

健保連三虧今年達400億 醫院照CT、MRI 2.3萬件是小病

2019-08-29 11:59

7縣市大雨特報 易有短時強降雨

2019-08-29 14:51

PM2.5比紫爆還狂 研究：新興菸品二手三手菸是空汙7倍

2019-08-29 18:10

家暴男拿刀插桌 社工握手感化他

2019-08-29 14:45

朴敘俊全新小瓜呆瀏海來台亮相！登機不忘秀萬寶龍

2019-08-29 12:18

高捷賺到流油！這套新經濟模式 各地能否複製？

2019-08-30 08:00

故宮南院水舞秀最後4天 肉形石、翠玉白菜接著來

2019-08-29 09:30

天秤本月職場受歡迎、處女座偏財運佳！12星座9月「工作運+財運」來了

2019-08-29 16:02

Gogoro首推GoShare首站桃園啟用 網友：找車大海撈針

2019-08-29 11:52

台鐵中秋節票凌晨開賣 前20分鐘訂走15萬張

2019-08-29 10:33

賺了錢卻賠上家人健康！三明治族最該擔心這些事

2019-08-29 14:46

9月軍公教獨享 福容飯店自助餐4人同行1人免費

2019-08-29 14:34

囤貨快衝！屈臣氏、Tomods、日藥本舖「加1元多1件」、「買1送1」齊發

2019-08-29 18:37

超模風采不減 64歲傳奇「非洲皇后」華麗現身威尼斯

2019-08-29 13:50

每日星座運勢／處女交際能力很重要 注意飲食衛生

2019-08-30 00:00

避免芬普尼蛋再起 食藥署定雞蟎新藥殘留標準

2019-08-29 18:46

華航推驚喜促銷 高雄飛北海道來回未稅1萬元

2019-08-29 18:53

金材昱穿dunhill冬裝拍大片 帥度加倍粉絲都要暴動啦

2019-08-29 12:25

限定門市限量販售！MUJI無印良品「文脈商品系列」全台首發上市

2019-08-29 19:38

腦動脈血管瘤破裂滯日張婦情況轉佳 家屬協商返台醫治

2019-08-29 12:48

萌成這樣！迪士尼聯名彩繪機新登場 「達菲和他的朋友們」陪你飛上天

2019-08-28 22:27

咖啡、洗衣、超市還有「方師傅」！「全家便利商店」南台灣最大複合店在高雄

2019-08-29 15:04

肝不好容易累？其實肝還有五種求救的表現

2019-08-30 08:11

【測字】有錢又有閒！最近財運旺還能享受？

2019-08-29 16:33

快來跟基德約會！海外首家「怪盜基德Café」9月1日進駐信義區

2019-08-29 12:50

陳建年合體齊豫 池上稻浪中空靈開唱

2019-08-29 16:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top