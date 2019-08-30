小孟塔羅：下半年我會被主管上司看見嗎？

2019-08-30 08:00 聯合新聞網 小孟



圖／Stocksnap 分享 facebook 我們要在職場裡想要有好的發展，除了靠自身辛勤的努力外，還有你是否被主管認同。因為你的考績分數與升遷機會，有很大部份掌握在主管手裡。他賞識你便像貴人相助，討厭你則如同小人相伴。憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，下半年我會被主管上司看見嗎？

請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟提供 分享 facebook

塔羅牌圖作者：Davide Corsi(Ghost Tarot)

A：視而不見，努力不夠。(月亮牌正位)

牌面上有二隻狼的靈魂，在月光的照映下一起玩耍。

這張牌表示主管上司很難看見你。因為你太過專注在自己的事情，當別人在發言你也不會搶話題。小孟老師在此建議你，當公司在開會時，你要當第一個發言的人不要懼怕，也可常敲老闆的門，問問題討論事情，讓老闆感覺到你還存在。你才不會漸漸灰暗掉了。

牌面的桌上放置許多物品，一個穿斗篷的靈魂飄在上方。

這張牌表示你過去默默的付出，終於要被主管看見了。你屬於苦幹實戰型的人，雖然沒有一鳴驚人的表現，但你穩健踏實的做事風格，會讓主管很放心把事情交付於你。小孟老師在此建議你，耐心是你成功的關鍵，做對的事並堅持到底，終有柳暗花明的一天。

C：超越他人，被人提拔。(女祭司正位)

牌面上有一位修女，左手上有一個飄浮的書本。

這張牌表示你的表現會超越他人。特別是重視業績表現的行業，你的成績會突飛猛進，除了能大家會對你刮目相看，主管也會想要提拔你，給予升遷加薪的機會。小孟老師在此建議你，俗話說：「擒賊先擒王」，做到主管最在乎的事，你便有機會步步高昇。

D：小人偷襲，打敗天敵。(力量牌正位)

牌面上有一位身穿盔甲的女子，身旁有一隻發光的雄獅。

這張牌表示你的表現被小人看見。他把視你為很大的威脅，趁主管還沒重用你時，找機會扯你後腿。幸好你也不是省油的燈，你會察覺到小人的敵意，並運用智慧擊敗他。小孟老師在此建議你，很多人知人知面不知心，與人相處保持適當距離，才不會被出賣了還不自知。

E：看見別人，只是陪襯。(高塔牌正位)

牌面上有二個白色靈體，圍繞在一座破裂的高塔。

這張牌表示當主管快看見你的時候，會突然發現其他的同事，能力比你還要優秀，本來屬於你的機會，就這樣被別人搶走了。小孟老師在此建議你，你要多增加自己的特質，例如：照顧後輩展現帶人能力，主動做他人不喜歡做的事等等，才會有機會戰勝他人。