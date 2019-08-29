天秤本月職場受歡迎、處女座偏財運佳！12星座9月「工作運+財運」來了

2019-08-29 16:02 聯合新聞網 安妞‧星座



圖／ingimage 分享 facebook 有人言財運亨通，萬事平安。就像是電影寄生上流裡面的經典台詞：「如果我有錢的話，我也可以很善良。」這句台詞的經典之處在於人性的展現，有錢什麼事都寬容。在這經濟動盪的時代裡人人都想抓穩財運，創造更豐盛美好的人生。那就讓我們來看看9月份十二星座在財運上特別要注意跟加強什麼呢?

牡羊座

牡羊座的朋友們本月會感到工作辛苦，因為你們想要更成就自己，所以願意做一些以前沒做過的事，願意加班加工作量，這對你來說會有好成績，但要記得別因為接下太多工作而忘記照顧身體。財運方面，有時你花錢會沒有頭緒的花，還是要冷靜思考面對金錢議題。如果手邊有多餘可以使用的資金建議先存下來，或是每天要有記帳的規劃，不要買東西的時候只管刷卡不看金額，或是拿大鈔找零不計算實際花費，想要金錢豐盛就要有一套細水長流的方式。

金牛座

金牛座的朋友們本月在工作上表現很突出，上司及同事們也都非常欣賞你，本月開始也有機會接受一些新的事務與任務，可以好好試試，會有機會開闊新眼界，並有不錯的學習與收穫。

財運方面，你們對於理財很有一套，持續的運作會讓你累積更多財富。如果想要財富能夠更上一層樓，建議偶爾可以參加一些金融討論的座談會，或是跟熟識的朋友互相交流，聽聽看其他人投資的規劃，不用完全採用，但有助於你突破盲點創造財富新高度。

雙子座

雙子座的朋友們本月在工作上會遇到新的契機和挑戰，有些人可能要面臨轉型或轉換公司，雖然在你的意料之外，體驗的過程中會有點辛苦，但要有耐心的度過這個過程，會是好的成長。

財運方面，正財運佳，工作上應當盡力而為，不怕吃苦多做多成就，建議能夠多接一些案子，或是開創更多外包工作機會，積少成多，只要肯努力正財的財富會是豐盛可期的。也很適合在這段期間多認識新的工作合作夥伴，會遇見職場上的工作金貴人喔。

巨蟹座

巨蟹座的朋友們本月職場運勢有停滯的情況，雖然你在工作上沒有不好的表現，但內心總覺得有一種空空的感覺，此時適合多找一些課程去進修，讓你在身心靈上都有得到充電的感覺。

財運方面，你們對於投資會有自己的想法，但有時還是要收集他人的意見再評估投資會比較安全。如果真的沒有太值得的投資商品，建議先觀望就好，最好還是要多跟長期投資有獲利的朋友聊聊，因為你們容易因當下的情緒高漲去誤判方向，會有後悔的可能。

獅子座

獅子座的朋友們本月需要在職場上多努力一點，雖然你的能力對一般人來說已經是很優秀了，但最近的你有點太過放鬆，會讓人感覺你的表現沒有像過去那麼完美。

財運方面，你對於金錢容易會有計較的心態，多了解理財資訊對你是好的。如果真的非常喜歡買名牌商品，建議可以從此下手，選擇保值性高的珠寶或著包包，或是轉手獲利良好的商品去購買，甚至可以考慮代購事業，這樣在享受物質慾望的同時，又能讓資金良好的流轉。

處女座

處女座的朋友們本月工作壓力有點大，因為你們對自己的要求還滿高的，做事情時你的得失心就會出現，有目標有要求是好事，但若讓自己的心情失去平衡而影響身旁的工作夥伴。

財運方面，本月財運不錯，有良好的偏財運，參加抽獎活動都有機會抽中好禮大獎，建議買飲料吃糖果也可以試試包裝背後的抽獎活動，也許能抽中汽機車或是機票的大獎喔。如果生活中突然看見甚麼數字，不訪直接去買張樂透，或是刮幾張刮刮樂試試手氣！

天秤座

天秤座的朋友們本月在同事面前很受歡迎，大家有事情需要處理都容易第一個想到你，雖然很多人都想請你幫忙，還是要衡量自己的身體與時間，再來決定是否要出手。

財運方面，想買的東西最近有點多，破財的機會很高，要稍微克制欲望。雖然你想買的東西都不至於太過昂貴，但是全部加起來其實金額還是蠻多的，這個月也會特別想跟朋友聚會吃大餐狂歡，娛樂費偏高，建議先規定自己娛樂費的金額，不要花超過太多，或是信用卡放家裡不要帶出門。

天蠍座

天蠍座的朋友們本月容易因為先前的事務沒有處理完，需要做後續處理，不論這個工作是誰的爛攤子，現在來到你身上就有義務要處理，雖然心中會有不平衡，但還是把當下該處理的事處理好。

財運方面，你們會有一些想要發展的投資標的，但還是要評估清楚再做投資。千萬不要一時興起就去亂投資。平時要多關注世界財經動向，投資方向是有跡可循的，挑一些項目做研究，有九成把握在下手。另外天蠍朋友最近也很適合研究一些簡單的小生意，能發現一些不錯的商機。

射手座

射手座的朋友們本月在工作上總是很拚命三郎的狀態，抓住機會好好展現，對你來說一定可以讓更多人刮目相看，但你容易有過勞的傾向，還是要找時間好好休息，日後工作品質才會穩定並且有效率。財運方面，你為人滿大方的，這個月容易想花錢買好東西給家人或著心愛的人，有時花錢沒在計較，容易造成過度花費。或者因為工作疲憊想出門與朋友把酒言歡，一開心錢就揮灑出去了，雖然你可以得到很多的快樂跟舒壓的感覺，但還是要量力而為喔！

摩羯座

魔羯座的朋友們本月會覺得工作非常忙碌，你的排程最好彈性一點，若是排得太過密集，容易會有計畫趕不上變化，一個卡一個會讓自己喘不過氣來，找個時間好好休息，對自己好一點。

財運方面，因為工作繁重壓力太大，容易會有情緒性花費，如果真的很衝動要花錢，建議可以買些生活用品，比如米、水果、衛生紙、儲值悠遊卡，或者請事業有幫助的貴人吃飯做人情，一方面錢花出去了，一方面又是必需品的花費，既可滿足花錢的快感，又能在生活上有回收，一舉兩得。

水瓶座

水瓶座的朋友們本月會感覺到來自上司的壓力，因為你的能力還不錯，上頭會希望你能做更多事，但你可能背負過多工作量，還是要取得一個平衡，若是真的不行一定要主動告知。

財運方面，容易對貴重商品發生興趣，尤其是新鮮有趣的科技新產品，或者是一些聽起來很玄妙的課程套裝組，通常這個月水瓶座會遇到很多讓他想嘗試的新體驗，但價格都不是小金額，雖然你們會覺得這個錢花下去很值得阿，但還是要衡量自己的能力，不要做超支的行為喔。

雙魚座

雙魚座的朋友們本月會遇到工作權力鬥爭，雖然他們會希望你選邊站，要你表現立場，但你就憑自己的內心去做選擇就好，不會真的被為難到，只要在工作上把分內事做好就沒什麼太大爭議了。

財運方面，需要多做一些保守理財，不要亂聽信別人所報的投資項目，風險可是很大的。建議要保持每個月都存錢的良好習慣，你們有很多想學習想做的興趣，記得要替自己挑選幾個是會有實際經濟效益的興趣，例如研究美食到能夠準備小餐車來賣，或是學習花藝到考上花藝教師的資格證照，甚至網路購物買到知道去哪裡找貨源來批貨進而轉賣，這個月適合去找能開創更多財源興趣項目，會很不錯！